В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Правоохранители задержали участников этнической банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома граждан на севере Донецкой области. Об этом 2 февраля сообщает отдел коммуникаций ГУНП в регионе.

Так, с начала года в полицию начали поступать сообщения о воровстве из частных домов. География преступлений охватывала северную часть региона. Проанализировав технику совершения краж, полицейские установили, что во всех случаях работала одна и та же группа лиц.

«Преступники действовали спланировано, по одной схеме. Вылазки производились только днем, когда все домовладельцы находятся на работе. Выбирали ухоженные дома, где могут жить состоятельные люди. Сначала проверяли, есть ли кто дома, – стучали в окна и двери. Если наталкивались на хозяев, делали вид, что продают орехи, или придумывали другие поводы, и быстро исчезали», - говорится в сообщении.

Если дом был пуст, фомкой или топором вскрывали пластиковые окна и проникали внутрь. Злоумышленники похищали деньги, золотые украшения, бытовую и компьютерную технику, телефоны, которые потом сбывали.

«Нашествие» гастролеров остановили оперативники уголовного розыска. Они установили этническую группу, в состав которой входили трое жителей Константиновки, жителей. Ее лидер, 28-летний неоднократно судимый мужчина, в новый год уволился с мест лишения свободы и сразу начал новое «дело», привлекая к нему родственников, в том числе несовершеннолетнего.

Как отмечается, инициатор группы знал методы работы полиции, поэтому соблюдал конспирацию. Чтобы скрыть незаконную деятельность, похитители выезжали для совершения преступлений в разные населенные пункты, так что предсказать, какой город станет следующим, было невозможно. При передвижении постоянно меняли маршруты и транспорт, запутывая следы.

Полицейские «вели» злоумышленников и во время оперативной комбинации задержали в Константиновке. Проведены обыски в домах подозреваемых. Полиция изъяла украденное имущество пострадавших – ноутбук, часы, другие вещественные доказательства. Кроме того, установлены места, куда воры сбывали золотые изделия.

Трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении ограбления с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 186 КУоАП). Также возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража).

Двое мужчин задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время установлена причастность фигурантов к восьми преступлениям. Полиция продолжает проверять подозреваемых в совершении аналогичных преступлений на территории Донецкой и других областей.

Правонарушителям грозит до восьми лет лишения свободы.