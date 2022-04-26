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Фотофакт

Бездумная исполнительность

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
26 апреля 2022 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

"На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом (государственной измене, коллаборационизме, оправдывании вооруженной агрессии)", - сообщил руководитель столичной прокуратуры.

По словам Олега Кипера, сотрудничество чаще всего состоит в передаче информации о Вооруженных силах Украины и ТрО, а также в добровольном занятии должностей в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях, передаче материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора.

"Например, сообщено о подозрении в государственной измене жителю Киева, создавшему Telegram-канал и оказывавшему российской федерации помощь в проведении деструктивной пропаганды и подрывной деятельности против Украины. Также он передал им информацию о местах дислокации военной техники и подразделений ВСУ в столице. Подозреваемый взят под стражу.

Кроме того, в коллаборационной деятельности разоблачен служащий Укрзализныци. Мужчина, проживавший в одном из населенных пунктов Бучанского района, принял предложение оккупантов о сотрудничестве и оказывал им помощь. Даже, передавал им продукты. Его также взяли под стражу", - привел Кипер конретные примеры сотрудничества с агрессором.

Он также сообщил, что, к сожалению, зафиксирован случай привлечения оккупантами к подрывной деятельности несовершеннолетнего.

"17-летний подросток, которого российские военнослужащие склонили к сотрудничеству, предоставлял им информацию о позициях наших военных на территории одного из сел Бучанского района. Он также участвовал в мародерстве", – рассказал руководитель прокуратуры Киева.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура»

13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

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