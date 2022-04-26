За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

|26 апреля 2022
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13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.
"На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом (государственной измене, коллаборационизме, оправдывании вооруженной агрессии)", - сообщил руководитель столичной прокуратуры.
По словам Олега Кипера, сотрудничество чаще всего состоит в передаче информации о Вооруженных силах Украины и ТрО, а также в добровольном занятии должностей в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях, передаче материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора.
"Например, сообщено о подозрении в государственной измене жителю Киева, создавшему Telegram-канал и оказывавшему российской федерации помощь в проведении деструктивной пропаганды и подрывной деятельности против Украины. Также он передал им информацию о местах дислокации военной техники и подразделений ВСУ в столице. Подозреваемый взят под стражу.
Кроме того, в коллаборационной деятельности разоблачен служащий Укрзализныци. Мужчина, проживавший в одном из населенных пунктов Бучанского района, принял предложение оккупантов о сотрудничестве и оказывал им помощь. Даже, передавал им продукты. Его также взяли под стражу", - привел Кипер конретные примеры сотрудничества с агрессором.
Он также сообщил, что, к сожалению, зафиксирован случай привлечения оккупантами к подрывной деятельности несовершеннолетнего.
"17-летний подросток, которого российские военнослужащие склонили к сотрудничеству, предоставлял им информацию о позициях наших военных на территории одного из сел Бучанского района. Он также участвовал в мародерстве", – рассказал руководитель прокуратуры Киева.
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• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
• Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион
25 апреля 2022
• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
• Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году
• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
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• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
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Комментарии к статье «За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура»
13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.