|2 мая 2022
|Просмотров: 86
|
Разоблачен юноша, который передавал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры разоблачили и сообщено о подозрении несовершеннолетнему гражданину Украины в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в отношении него в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле 2022 года 17-летний житель г. Славянска добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ. С помощью мессенджеру "Telegram" юноша передавал представителю страны-агрессора информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области.
Полученная от подозреваемого информация использовалась во время военной агрессии против Украины. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
— 26 апреля 2022 —
13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.
— 2 февраля 2022 —
Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
— 2 февраля 2022 —
Правоохранители задержали участников этнической банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома граждан на севере Донецкой области. Об этом 2 февраля сообщает отдел коммуникаций ГУНП в регионе.
— 26 января 2022 —
Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект № 6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.
Приветствую, гость! Вход
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
• АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики
30 апреля 2022
• Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление
• Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ
• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
• Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ»
Разоблачен юноша, который передавал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Донецкой области.