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Фотофакт

Бездумная исполнительность

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
5 мая 2022 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В результате обстрела российскими оккупантами Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области 4 мая ранены семь человек. Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генпрокуратуры Украины.

"При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 4 мая 2022 г. вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Святогорск Краматорского района. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для беженцев от российской вооруженной агрессии. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили 7 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается", - отметили в прокуратуре.
По материалам: Остров

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В результате обстрела российскими оккупантами Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области 4 мая ранены семь человек. Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генпрокуратуры Украины.

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