Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

"По меньшей мере 25 раненых гражданских – следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску", - сообщил в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице", - уточнил он.

"Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - также сообщил Кириленко.

"Не способные воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!", - подчеркнул он.