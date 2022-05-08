 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
8 мая 2022 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Краматорске разоблачили и задержали вражеского информатора. Он передавал российским оккупантам данные о позициях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2022 года житель Краматорска через мессенджер Telegram передавал представителю силового ведомства России информацию о местах дислокации подразделений ВСУ. Российская армия использовала эти сведения для атаки.

Против информатора открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УКУ. Мужчине объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Жителю Краматорска избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 мая 2022

Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны

Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований

Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину

Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"

6 мая 2022

Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен

В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют

В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать

В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"

Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН

В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

Также в разделе

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

— 5 мая 2022 —

"По меньшей мере 25 раненых гражданских – следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску", - сообщил в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

— 5 мая 2022 —

В результате обстрела российскими оккупантами Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области 4 мая ранены семь человек. Об этом в телеграм-канале сообщает Офис Генпрокуратуры Украины.

Читать далее ⇒

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

— 2 мая 2022 —

Разоблачен юноша, который передавал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Донецкой области.

Читать далее ⇒

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

— 26 апреля 2022 —

13 человек уже вручили подозрение в сотрудничестве с врагом. Эти люди подозреваются в госизмене, коллаборационизме и оправдывании агрессии россии. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора»

В Краматорске разоблачили и задержали вражеского информатора. Он передавал российским оккупантам данные о позициях украинских военных.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны

Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта

Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 мая 2022

Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны

Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований

Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину

Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"

6 мая 2022

Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен

В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют

В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать

В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"

Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН

В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top