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Бездумная исполнительность

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
14 мая 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт украинцев, используя тематику денежной помощи от ООН. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Телеграме.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме.

Сообщается, что в Фейсбуке обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс "ТСН" канала "1+1". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и сделать дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.

"Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции). Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно блокируйте платежную карту при помощи мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг. Помните, что всегда нужно соблюдать основные правила кибергигиены", - предупреждает Госспецсвязи.

Отмечается, что апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда они выдавали себя за телеканал "Україна 24" и использовали тему "денежной помощи от стран ЕС".
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН»

Мошенники пытаются похитить данные платежных карт украинцев, используя тематику денежной помощи от ООН. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Телеграме.

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