Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

|14 мая 2022
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Мошенники пытаются похитить данные платежных карт украинцев, используя тематику денежной помощи от ООН. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Телеграме.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме.
Сообщается, что в Фейсбуке обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс "ТСН" канала "1+1". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и сделать дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.
"Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции). Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно блокируйте платежную карту при помощи мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг. Помните, что всегда нужно соблюдать основные правила кибергигиены", - предупреждает Госспецсвязи.
Отмечается, что апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда они выдавали себя за телеканал "Україна 24" и использовали тему "денежной помощи от стран ЕС".
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• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
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Мошенники пытаются похитить данные платежных карт украинцев, используя тематику денежной помощи от ООН. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Телеграме.