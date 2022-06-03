За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

|3 июня 2022
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К 6 годам лишения свободы приговорили жителя Закарпатья за призывы к вооруженному отделению области и сожжению флага Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора 2 июня.
"За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури суд визнав місцевого мешканця – уродженця Ужгородщини винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалюванні національної ворожнечі та вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что он осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как уточняется в сообщении, прокурор в судебном заседании доказала, что обвиняемый дестабилизировал ситуацию в области, призывая к отделению Закарпатья и созданию незаконного государственного образования "Республика Подкарпатская Русь".
Видеообращение подобного содержания мужчина распространил в одной из соцсетей, обращаясь якобы от имени командования "русинской народной армии"
Кроме того, мужчина публично выступал с призывами к выведению силовых структур из Закарпатья и выплаты возмещения жителям псевдореспублики.
Также житель Закарпатья разместил в соцсети видеоролик, демонстрируя, что он публично сжег флаг Украины.
Подчеркивается, что суд проходил при отсутствии обвиняемого – еще в 2014 году он выехал на территорию РФ, откуда и вел свою деятельность.
Уточняется, что мужчина и раньше привлекался к ответственности за преступление против основ национальной безопасности.
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• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
30 мая 2022
• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
• Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
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• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
• НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
29 мая 2022
• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
• Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН
• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
• Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех
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К 6 годам лишения свободы приговорили жителя Закарпатья за призывы к вооруженному отделению области и сожжению флага Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора 2 июня.