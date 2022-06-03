За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

К 6 годам лишения свободы приговорили жителя Закарпатья за призывы к вооруженному отделению области и сожжению флага Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора 2 июня.

"За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури суд визнав місцевого мешканця – уродженця Ужгородщини винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалюванні національної ворожнечі та вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что он осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточняется в сообщении, прокурор в судебном заседании доказала, что обвиняемый дестабилизировал ситуацию в области, призывая к отделению Закарпатья и созданию незаконного государственного образования "Республика Подкарпатская Русь".

Видеообращение подобного содержания мужчина распространил в одной из соцсетей, обращаясь якобы от имени командования "русинской народной армии"

Кроме того, мужчина публично выступал с призывами к выведению силовых структур из Закарпатья и выплаты возмещения жителям псевдореспублики.

Также житель Закарпатья разместил в соцсети видеоролик, демонстрируя, что он публично сжег флаг Украины.

Подчеркивается, что суд проходил при отсутствии обвиняемого – еще в 2014 году он выехал на территорию РФ, откуда и вел свою деятельность.

Уточняется, что мужчина и раньше привлекался к ответственности за преступление против основ национальной безопасности.