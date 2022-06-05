Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

|5 июня 2022
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В Донецкой области российские оккупанты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже те объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого московского патриархата", – написал Кириленко.
В Святогорске, который объединяет три памятника архитектуры и культуры, рашисты повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита, два корпуса келий Святогорской лавры и убили четырех монахов.
Всего по Донецкой области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату.
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• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
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• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
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1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
30 мая 2022
• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
• Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех
• Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ
• В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто
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В Донецкой области российские оккупанты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.