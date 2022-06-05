Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

В Донецкой области российские оккупанты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже те объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого московского патриархата", – написал Кириленко.

В Святогорске, который объединяет три памятника архитектуры и культуры, рашисты повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита, два корпуса келий Святогорской лавры и убили четырех монахов.

Всего по Донецкой области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату.