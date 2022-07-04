В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью Укринформ рассказала о ситуации, которая сейчас сложилась на уже освобожденных от оккупантов территориях.

По словам Павличенко, на данный момент есть 1600 тел людей, которые уже не поддаются каким-либо экспертизам, поэтому установить личность этих лиц невозможно.

"Мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений. Поэтому там, где можно проводить экспертизы тел на предмет сексуального насилия, -там их проводят”,- прокомментировала замминистра.

Екатерина Павличенко говорит, что больше всего замученных тел мирных граждан обнаружили на Киевщине.

"И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти.Но хочу сказать, что не в любом случае может быть проведена экспертиза на предмет сексуального насилия. Потому что, например, по той же Киевщине очень много находили тел, полностью обгоревших. И в таком состоянии тело уже, в принципе, не может подвергаться никаким экспертизам", - сказала Павличенко.

Она утверждает, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений.

Также Екатерина Павличенко рассказала, что Нацполиция уже задокументировала более 20 тысяч уголовных производств по фактам совершения россиянами преступлений против гражданского населения на территории Украины.