Тлетворное влияние

ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА

Брандер — это любое плавсредство, начиненное взрывчатыми или легковоспламеняющимися веществами и предназначенное для уничтожения кораблей противника. В отличие от японских кайтэнов, это «беспилотник»: для атаки корабль направляли в сторону вражеского флота, намертво заклинив штурвал в нужном положении.

Пожалуй, самый известный прецедент, в котором брандеры серьезно повлияли на исход боя, произошел 8 августа 1588 года — это было легендарное Гравелинское сражение, в котором британский флот наголову разгромил считавшуюся непобедимой Великую армаду. Армада была собрана Испанией для вторжения в Британию, но британцы нашли слабое место грозного флота — его неповоротливость и пробелы в организации. В итоге к финальному сражению при Гравелине английские пираты и легкие флотилии порядком «надкусили» плавучее множество. А в ночь перед битвой Чарльз Говард, герцог Ноттингем, главнокомандующий британского флота, приказал начинить восемь потрепанных в боях кораблей смолой, порохом, соломой и хворостом, поджечь и вслепую отправить в сторону сгрудившихся в кучу испанцев. Физического ущерба брандеры принесли немного, но вызвали страшную панику: чтобы избежать столкновения с пылающими кораблями, испанцы рубили якоря (их просто не успевали поднять) — и на следующий день уже толком не могли сохранять строй из-за невозможности причалить. Кроме того, многие корабли пострадали от столкновений.

В принципе, именно такую цель — посеять панику, зажечь пару кораблей, сломать строй — брандеры имели примерно с V века до н. э.

С XIV и до начала XIX века брандеры существовали как выделенный класс кораблей, построенных специально для «суицидального» использования. Устройство брандера диктовалось его назначением: максимальная дешевизна и простота конструкции, скорость постройки, легкость в управлении, продуманные места для расположения горючих и взрывчатых веществ.

От обычного корабля брандер отличали некоторые детали. Например, ближе к корме в борту предусматривалась дверь, у которой швартовалась лодка для эвакуации, причем швартовка для надежности производилась не канатом, а цепью. Дверь позволяла команде покинуть корабль под прикрытием борта. У места швартовки в борту было еще одно отверстие с выведенным наружу концом бикфордова шнура — моряки поджигали его, уже сидя в эвакуационной лодке, и его длина позволяла команде отойти на безопасное расстояние.

Все успешные применения брандеров имели место в «узких местах», в гаванях и проливах, где скапливалось много кораблей, мешавших друг другу.

В месяцы легендарной осады Порт-Артура японцы попытались заблокировать вход в гавань для русских кораблей, затопив в узком месте несколько торговых пароходов. Попытка провалилась (из девяти транспортов в «правильном» месте затонул только один, прочие были торпедированы или подбиты береговой артиллерией на подходах), но термин «брандер» получил новое значение.

Как ни странно, во время Второй мировой войны новую жизнь получили и брандеры в классическом понимании термина. Интереснейшим инцидентом с их применением стала операция «Люсид», спланированная британским командованием в конце 1940 года. К июлю 1940-го Франция пала, и немецкие войска начали готовиться к вторжению в Великобританию. Транспортные и военные суда рассредоточились по северному побережью Франции. Великобритания пыталась предупредить высадку, Королевские ВВС отправлялись превентивно бомбить немецкие транспорты. Но для уничтожения двух серьезных групп транспортов британцы решили использовать брандеры.

В роли кораблей-смертников выступили несколько доисторических танкеров, уже давно не использовавшихся по назначению: War Nizam (1918), War Nawab (1919), Oakfield (1918). Корабли подлатали и начинили примерно тремя тоннами адского коктейля (50% флотского мазута, 25% моторного масла и 25% бензина), получившего название «специальная смесь Эгера» — в честь Огастуса Эгера, руководителя операции. К смеси добавили немного кордита и нитроцеллюлозы для увеличения взрывного эффекта.

26 сентября 1940 года все три брандера отправились в свое последнее плавание под конвоем ряда малых военных судов — два корабля в Кале и один в Булонь. Но сказалось изначально плохое техническое состояние старых кораблей: начал практически разваливаться Oakfield, а затем отказала силовая установка War Nizam. С одним кораблем операция не имела смысла, и от нее пришлось отказаться. Впоследствии провели еще несколько попыток — 3 и 8 октября, но они сорвались из-за плохой погоды.

Было и еще несколько примеров использования брандеров — причем более успешных. Наиболее известна в этом плане операция «Колесница», благодаря которой британцы полностью уничтожили на побережье Франции, в городе Сен-Назер, крупнейший немецкий сухой док, способный принимать флагман Кригсмарине линкор «Тирпиц». Основной ударной силой операции был переоборудованный эсминец «Кэмпбелтаун». Его максимально облегчили, чтобы он мог проходить мелкими фарватерами, срезали часть палуб, чтобы его силуэт издалека напоминал немецкий корабль, и главное — начинили 4,5 т взрывчатки, причем спрятали ее за бетонными фальшстенами внутри судна.

Ранним утром 28 марта 1942 года «Кэмпбелтаун» под шквальным огнем добрался до ворот дока и протаранил их — без взрыва. Параллельно британцы вели обстрел и бомбардировку Сен-Назера, а также высадку коммандос. В ходе атаки немцам нанесли ряд повреждений: диверсионные отряды уничтожили несколько орудий, были повреждены суда и шлюзы, но в итоге англичане были вынуждены отступить; за время атаки команда «Кэмпбелтауна» эвакуировалась. Отбив атаку, немцы расслабились. Изучать застрявший в доке «Кэмпбелтаун» отправилась большая группа офицеров и солдат. Спустя почти девять часов, в 10:30, брандер планово взорвался, полностью уничтожив док, а заодно более 250 немецких солдат и офицеров, — несмотря на серьезные потери коммандос во время отвлекающей высадки, операция удалась.

Брандеры могут быть использованы и в наше время —в формате компактных лодок, начиненных взрывчаткой. Подобную тактику иногда применяют террористы (например, атака Аль-Каиды на эскадренный миноносец USS Cole в бухте Адена в октябре 2000 года), в военных же действиях в последнее время брандеров не встречалось. И хорошо, пусть они останутся частью истории.

ГРИБКОВОЕ ЗАВОЕВАНИЕ

Вершины брандерная техника достигла в самом конце своей истории, после Второй мировой. Летом 1946 года близ атолла Бикини в Тихом океане американцы провели серию испытаний атомной бомбы под названием «Операция Crossroads». Но если первый взрыв (Able) был произведен с бомбардировщика, то вторая бомба (Baker) крепилась на канате (на глубине 27 м) ко дну десантного корабля USS LSM-60. Спущенный на воду 29 июля 1944 года корабль повоевал совсем немного, приняв участие в битве за Иводзиму. Целью ядерного испытания было исследование подводного взрыва и его влияния на расположенные вокруг корабли. В результате взрыва затонуло восемь кораблей (не считая самого LSM-60), расположенных на расстоянии от 155 до 1050 м от эпицентра. Через пять месяцев при транспортировке затонул и девятый — трофейный немецкий тяжелый крейсер «Принц Ойген», радиоактивное заражение которого не позволяло провести ремонт, чтобы удержать корабль на плаву. Все прочие корабли получили серьезные повреждения и в первую очередь — значительное радиоактивное заражение, причем операции по обеззараживанию не дали результатов, корабли-мишени пришлось затопить. В целом операция показала: эффективность подобной войны не подвергается сомнениям, но вот опасность она несет для обеих воюющих сторон. USS LSM-60 считается последним кораблем-брандером в истории.

ПОШЛИ ДО ВЕТРУ

Свершилось! Новозеландская компания Martin Aircraft Company спустя почти восемь лет после демонстрации первого прототипа объявила о том, что созданный ими реактивный ранец Martin Jetpack доступен для широкой продажи. Серийная модель оборудована двухлитровым бензиновым двигателем, способна непрерывно летать в течение 30 минут и разгоняться до максимальной скорости 75 км/ч. Надо сказать, что ранец не столь компактен, как обычно представляется в кинофильмах, - вместе с защитной пространственной рамой, окружающей пилота, он весит 180 кг и в большей мере является индивидуальным самолетом, нежели ранцем в классическом понимании.

Но это не беда. Важнее, чтобы общедоступность реактивного ранца не сделала из него этакий воздушный брандер, левитирующий с девизами «горяченькая идет» или «не стой под струей».