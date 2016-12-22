Сила отдачи

|21 июля 2016
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«Бедуин забыл наезды для цветных шатров…» - гласил известный стих, которым Лермонтов все предугадал. Из некогда «дряхлой», родина кочевников обернулась фантастической сказкой Востока, чему пример – ОАЭ.
Сегодня добыча дикого жемчуга в Персидском заливе запрещена, а полвека назад она была самым надежным способом заработать на жизнь.
Главной кормилицей служила лодка доу, под ее навесом ютилось до 20 человек. Шесть месяцев в году 10 ныряльщиков доставали со дна раковины, а еще 10 рабочих вскрывали их одну за одной. Найденный жемчуг отдавали хозяину лодки или скупщику, зарплату делили поровну. Ее хватало, чтобы прокормить семью.
В день ныряльщик совершал до 50 погружений с камнем, привязанным к ногам… Скудный рацион, долгие месяцы тяжелой работы в открытом море, болезни — редкий ловец жемчуга доживал до 30 лет.
Ход истории резко изменился в 1953 году, когда в эмирате Абу-Даби нашли нефть.
В 1962-м нефть стали продавать на экспорт. За несколько лет бедный регион, состоящий из разбросанных по пустыне княжеств, превратился в богатое нефтедобывающее государство. Но для простых жителей ничего не изменилось. Нефтяная казна правящего шейха Шахбута хранилась в подвале его дворца, в мешках. Говорят, часть ее съели крысы. 6 августа 1966 года, после бескровного дворцового переворота, Шахбута отстранили от власти. На семейном совете было решено, что страной должен править его младший брат, шейх Заед бен Султан аль Нахайян.
В августе 1966 года все малоимущие граждане Абу-Даби получили от пришедшего к власти шейха огромную сумму наличными из запасов его брата. С 1968 по 2002 год более чем 162 миллиарда дирхамов были инвестированы в развитие эмирата.
Шейх Заед мечтал распорядиться богатствами родины так, чтобы все стали счастливы. Он сделал программное заявление: «Если Аллах облагодетельствовал нас дарами, то первое, что мы должны сделать в угоду и благодарность ему, — направить богатства на преобразование страны и благосостояние народа».
Шейх повелел снести все бедуинские хижины. Бывшим хозяевам выдали не только жилье, но и щедрую денежную компенсацию. В 1975 году почти 24 тысячи граждан в рамках социальной помощи получили 87,7 миллиона дирхамов, а в 1982-м уже более 120 тысяч человек оказались одарены 275 миллионами дирхамов. Люди покинули пустыню и переехали в города. Сегодня столица Эмиратов Абу-Даби выглядит как Гонконг или Нью-Йорк: стеклянные небоскребы, в цокольных этажах банки, студии маникюра и кофейни западных сетей. Каждый небоскреб назван в честь какого-нибудь шейха, по идеально гладким дорогам ездят сплошь суперкары.
Под пальмами, высаженными стройными рядами, прогуливаются семьи с детьми. Содержание одной пальмы обходится государству в 10000 долларов в год. К каждому дереву подведена система полива. В Эмиратах нет ни одной реки, растения поливаются опресненной водой. Основная часть территории — засушливые каменистые равнины и солончаки. Два миллиона деревьев, привезенных в Абу-Даби с разных концов света, призваны сдерживать наступление пустыни. А всего 40 лет назад на месте современного мегаполиса была нищая бедуинская деревня.
Сегодня 85% коренного населения ОАЭ живет в городах на побережье и в оазисах, редко покидая кондиционированные квартиры и офисы. Впрочем, кондиционеры на полную мощность работают везде — в такси, автобусах и даже на остановках общественного транспорта.
С 1968 по 2003 год население ОАЭ увеличилось почти в 20 раз, прежде всего благодаря притоку зарубежной рабочей силы — кто-то должен был строить небоскребы, учить и лечить коренных жителей, развивать бизнес в Абу-Даби и Дубае. 85% рабочей силы в Эмиратах — иностранцы. Но по федеральному закону ОАЭ не менее 51% акционерного капитала любой коммерческой компании, учрежденной в стране, должно принадлежать резидентам Эмиратов. Коренные жители работают в правительственных учреждениях, в органах правосудия, входят в советы директоров международных экономических и финансовых организаций. Все иностранцы заняты в строительстве и сфере услуг.
Управляющими отелей и директорами ресторанов служат арабы из соседних стран. Менеджерами среднего звена — ирландцы, немцы, англичане. Официантами, дворниками, портье работают филиппинцы, индийцы, пакистанцы. Тяжелую и непрестижную работу выполняют приезжие.
В начале 1960-х население было не только бедным, но и наполовину неграмотным. Редко кто из родителей мог нанять ребенку учителя. А если доход семьи и позволял такую роскошь, как образование, то в медресе — духовных школах при мечетях — обычно изучался только Коран. Шейх Заед мечтал, чтобы в стране жили образованные люди, которые знали бы, как распорядиться богатством. В 1953 году в эмирате Абу-Даби была открыта первая светская школа и зарегистрировано 450 учеников. А в 1972 году образование в школах стало для всех эмиратцев бесплатным и обязательным.
Эмиратские студенты могут выбирать из 71 высшего учебного заведения ОАЭ или получить грант на обучение в любом университете мира. В Абу-Даби есть филиалы Нью-Йоркского университета, Сорбонны. В соседнем Аль-Айне 14 000 студентов учатся в государственном университете ОАЭ. В Дубае открылись филиалы Эксетерского университета и Университета штата Мичиган. Лекции на арабском и английском, многие предметы преподают приглашенные из Европы и США профессора.
Все граждане ОАЭ пользуются бесплатным медицинским обслуживанием.
80 лет — средняя продолжительность жизни женщин в ОАЭ, 77 лет — мужчин (55 место в мире). Для сравнения: в Украине 71 год и 66 лет соответственно (110 место в мире).
10200 дирхамов ($2780) — минимальная базовая пенсия резидента ОАЭ. Для сравнения: 1670 грн. ($77) — средний размер трудовой пенсии в Украине.
На 2% увеличивается размер пенсии резидента ОАЭ с каждым годом работы после достижения 20-летнего стажа.
2 пенсии — свою и покойного мужа — получает вдова или другой осиротевший наследник.
70000 дирхамов — государственная субсидия, которую получают вступающие в брак граждане Эмиратов.
При вступлении в брак гражданам ОАЭ бесплатно предоставляются коттеджи и земельные участки.
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Комментарии к статье «Сила отдачи»
«Бедуин забыл наезды для цветных шатров…» - гласил известный стих, которым Лермонтов все предугадал. Из некогда «дряхлой», родина кочевников обернулась фантастической сказкой Востока, чему пример – ОАЭ.