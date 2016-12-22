Титанические насилия

ЗАКАТ ШАРОВ

В 1857 году известный американский артиллерист Томас Джексон Родман (1816–1871) начал проводить опыты по отливке чугунных гладкоствольных орудий с внутренним охлаждением ствола холодной водой. При таком способе отливки остывание металла шло с внутренних слоев, поэтому наружные слои, остывая позже, сильно сжимали внутренние. Вследствие этого орудие оказывалось значительно прочнее изготовленных обычным способом. Однако из-за сложности и высокой дороговизны способ Родмана получил применение лишь для очень крупного калибра. В 1861 году по проекту Родмана изготавливают первые 15-дюймовые орудия, в 1863 году — 20-дюймовые (508-мм) береговые, установленные на форте «Гамильтон», а затем в 1865 году — корабельные для монитора «Пуритан». Именно этот корабль и вошел в историю как носитель самых крупнокалиберных морских пушек.

Однако даже 20-дюймовкам не суждено было стать самыми большими орудиями XIX века. В Англии в 1856 году сооружаются береговые осадные мортиры наибольшего калибра — 36-дюймовые (92-см) мортиры Миллета. Ствол орудия был сделан из сварных железных колец, а основание представляло собой одну отливку. Помещались мортиры на массивном деревянном станке, скрепленном деревянными брусьями. Вес ее был 50 тонн, и она стреляла снарядом весом в 1250 кг, при угле возвышения 42 градуса, на 1550 метров. Таких мортир было изготовлено две, они успешно прошли испытания, но из-за низкой скорострельности использования не получили. Безусловно, именно эти монстры и являются самыми крупными орудиями XVII–XIX веков.

Вместе с тем артиллеристам уже стало ясно, что, несмотря на рост калибра, гладкоствольной артиллерии с ее шаровым снарядом борьба с броней не под силу. В 1867 году в Англии были проведены испытания 381-мм орудий Родмана. Пушка на расстоянии в 75 метров пробивала закаленным стальным ядром 7-дюймовые (178-мм) слоистые стальные плиты, но 8-дюймовую (203-мм) плиту пробить уже не смогла — плита лишь слегка прогнулась.

Буквально тут же указанная броня была легко пробита 9-дюймовым (229-мм) нарезным орудием. Поэтому, когда в 70-е годы XIX века удалось решить основные проблемы, мешающие созданию нарезных пушек крупного калибра, они быстро вытеснили неуклюжих гладкоствольных великанов. А созданное в 1869 году в России по методу Родмана 20-дюймовое орудие так и осталось в одном экземпляре, хранящемся в Перми на территории Мотовилихинского завода.

КРУППОЗНОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ ЛЕГКИХ

Это колоссальное орудие было построено на предприятиях фирмы Friedrich Krupp A.G. в Эссене, Германия, в 1941 году. Являясь на то время стратегическим оружием, оно разрабатывалось по прямому указанию Адольфа Гитлера специально для разрушения укреплений линии Мажино, построенной французами. Этими первоклассными фортификационными сооружениями французы надеялись отгородиться от набирающего военную мощь соседа.

«Дора» состояла из собственно орудия и железнодорожного транспортера. 800-мм ствол имел длину 32,48 м и весил 400 т. Заряжание — раздельно-гильзовое. Запирание канала ствола осуществлялось клиновым затвором, имевшим гидравлический привод, также при помощи гидропривода производилось досылание снаряда. В соответствии с предназначением орудия (борьба с мощными укреплениями противника) для него разработали бетонобойный снаряд массой 7,1 т.

Такой снаряд без труда пробивал восьмиметровое бетонное перекрытие, после чего взрыв заряда окончательно разрушал бункер. Начальная скорость снаряда составляла 720 м/с, но благодаря специальному баллистическому наконечнику, изготовленному из алюминиевого сплава, максимальная дальность его полета достигала 38 км.

Хотя артиллерийская установка считалась железнодорожной, но по обычному железнодорожному полотну она могла перевозиться лишь в разобранном виде, а стрелять — только со специального сдвоенного железнодорожного пути, на котором и устанавливался ее уникальный железнодорожный транспортер.

Наведение орудия в вертикальной плоскости осуществлялось электрическим приводом. Он обеспечивал наведение в диапазоне углов от 0 до +65°.

Какие-либо механизмы для горизонтальной наводки отсутствовали. Горизонтальная наводка осуществлялась за счет перемещения всей установки по железнодорожным путям позиции, которые прокладывались с определенным радиусом изгиба.

Для транспортировки и технического обслуживания установки «Дора» был разработан комплекс технических средств, включавший поезд-электростанцию, железнодорожный состав обслуживания, состав с боеприпасами, подъемно-транспортное оборудование и несколько технических летучек — всего до 100 вагонов с локомотивами и персоналом несколько сот человек. Для перевозки всех частей орудия требовались три состава, только один ствол перевозили на трех платформах.

В феврале 1942 года 672-й дивизион был отправлен на Восточный фронт в распоряжение командующего 11-й армией генерал-полковника фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь.

Огневую позицию для «Доры» определили на расстоянии примерно 25 км от обстреливаемых целей, в районе поселка Дуванкой (в 2 км к югу от железнодорожной станции Бахчисарай). Эта местность характеризовалась отсутствием укрытий и растительности. Поэтому в расположенном здесь совершенно голом холме была вырыта траншея-укрытие шириной около 200 м и глубиной до 10 м, в которой должно было прятаться орудие.

Секретность работ обеспечивалась усиленной маскировкой, кроме того, весь район строительства был объявлен закрытой зоной, а в воздухе над ним постоянно патрулировали истребители. В результате ни советской военной разведке, ни местным подпольщикам до самого окончания осады Севастополя так ничего и не удалось узнать о «Доре».

5 июня 1942 года в 5 ч 35 мин прогремел первый выстрел. Он вызвал эффект небольшого землетрясения. Грохот при сгорании за 6 миллисекунд свыше 900 килограмм пороха и выталкивании 7-тонного снаряда был чудовищным. По свидетельству очевидцев, звуковой волной на станции Бахчисарай и прилегающих к ней строениях были выбиты стекла.

Результаты применения немцами «Доры» под Севастополем оказались совершенно невпечатляющими. Из 48 выстрелов, сделанных в период с 5 по 17 июня, наблюдателями было отмечено только 5 попаданий. При стрельбе по другим объектам снаряды «Доры» ложились в 100…750 метрах от цели.

Из Бахчисарая ствол «Доры» был отправлен на ремонт, на заводы Круппа в Эссен. А лафет и все оборудование, по приказу Гитлера, перебросили под Ленинград в район станции Тайцы, сюда же после ремонта прибыл и ствол. Под Ленинград предполагалось отправить и построенную к тому времени вторую 800-мм артиллерийскую установку «Тяжелый Густав-2» (Schwerer Gustaw-2), однотипную с «Дорой». Однако наступление Красной Армии спутало немцам карты и лишило их возможности применить свои сверхмощные орудия под Ленинградом.

ДАРСТВЕННОЕ

За постройку «Тяжелого Густава-2» фирма Крупп получила от министерства вооружений 7 миллионов рейхсмарок. По поводу оплаты первой установки — «Доры» — Густав фон Болен унд Гальбах Крупп счел своим долгом проявить перед фюрером верноподданнические чувства и 24 июля 1942 года писал Гитлеру: «Мой фюрер! Большое орудие, которое было создано по Вашему личному распоряжению, доказало теперь свою эффективность. Оно вписывает славную страницу в историю заводов Круппа… Следуя примеру, показанному Альфредом Круппом в 1870 году, моя жена и я просим как об одолжении, чтобы заводам Круппа было разрешено не брать оплаты за этот первый экземпляр». На заводах Круппа успели изготовить узлы и для третьей заказанной установки, но собирать ее не начинали.

В следующий раз использовали «Дору» при подавлении Варшавского восстания в сентябре-октябре 1944 года. По целям в Варшаве было выпущено около 30 снарядов.

800-мм орудие (возможно, именно «Дора») в апреле 1945 года было подорвано немецкими инженерами близ Оберлихау, где оно и было обнаружено советскими войсками.

Комиссия специалистов артиллерийского полигона, изучив полученные ими узлы немецкого 800-мм орудия, сделала вывод, что ничего нового в них для советских специалистов нет. После этого части трофейного орудия провалялись в Ржевке еще четыре года.

Затем они были перевезены на артиллерийский завод «Баррикады». Здесь их «изучали» еще в течение двух лет, но никаких идей это творение «мрачного германского гения» не зародило. Чтобы не загромождать территорию, остатки «Доры» свезли подальше — за город, на заводской артиллерийский полигон. Здесь они ржавели до начала 60-х годов. Однако наличие в пределах досягаемости почти 500 т «бесхозного» высококачественного металла не давало спать советским хозяйственникам. В конце концов остатки «Доры» отправились в мартеновские цеха на переплавку, а четыре ее железнодорожные платформы растворились в закромах Сталинградского Совнархоза. Единственным «узлом» «Доры», дожившим до наших дней, осталась только одна громадная гильза этого орудия, которая долгое время использовалась в качестве пожарной бочки.

по материалам: Ю. Каторина, Н. Ачкасова, С. Шумилина