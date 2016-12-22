Летальный исход

Архитектурным символом 3-го Рейха был тезис «руины должны потрясать». Его исправно воплотила авиация обеих воюющих сторон. Однако к рубежу XXI века самолеты, наоборот, уже пополняют фонд недвижимости.

СТИЛЬ «УТИЛЬ»

Судя по всему, первым домом-самолетом обзавелась в 1996 году пенсионерка Джоанна Юссери (Joanne Ussery) из небольшого городка Бенуа (Benoit), что в штате Миссисипи.

Когда ее дом сгорел, зять, в то время работавший авиадиспетчером, предложил ей в качестве нового мобильного дома фюзеляж Boeing 727. Она, недолго думая, купила его за $2000. Еще $4000 Джоанна отдала компании, которая доставила громадину (почти 40 метров) на принадлежащий Юссери участок земли с озером.

Через полгода самолёт основательно переделали: вместо 200 бывших пассажирских мест появились просторный зал, кухня, три спальни и джакузи в кабине пилотов. Обошлось всё это удовольствие бывшей парикмахеру в $25000.

В СМИ миссис неоднократно заявляла, что вполне довольна своим домом, ведь в нём «полно места для ног». С ней всё понятно – лайнер оказался доступной альтернативой утраченному жилью.

ПРИВЯЗКА К МЕСТНОСТИ

В мае 2000 года о своём авиапроекте заявил энтузиаст Брюс Кэмпбелл, который собрал Airplane Home – дом из самолёта Boeing 727-200 в Портленде, штат Орегон. («Боинг» когда-то курсировал между Флоридой и Карибскими островами.)

Лайнер обошёлся ему несколько дороже – в $200 тысяч (половина пошла на покупку, вторая половина на транспортировку, плату за временную стоянку, демонтаж и установку махины). Зато Брюс обзавёлся «великолепной игрушкой» посложнее, ведь кроме фюзеляжа у него в запасе были почти все составляющие настоящего «Боинга».

Своё стремление построить дом из самолёта ботаник Кэмпбелл (как он часто сам себя величает) объяснил так. Причины практические: древесина – материал недолговечный, её разрушают термиты и микробы, она горит. Кроме того, обычные прямоугольные дома не могут противостоять ветру и землетрясениям.

А вот вышедшие на пенсию самолёты – очень даже могут: выдерживают ветер, дующий со скоростью более 900 км/ч, им не страшны перегрузки до семи g. Если предотвращать коррозию корпуса, то они могут прослужить не одно столетие. «Самолёты – лучшие конструкции из когда-либо придуманных человечеством», — заключал он.

Внутри фюзеляжа Брюс устроил нечто наподобие студии (оправдывая себя тем, что до сих пор живёт один, а значит, стенки между «комнатами» ему не очень-то и нужны).

Кэмпбелл планировал обзавестись стандартным набором: одна центральная комната, кухня, три уборных (по числу таковых в «Боинге»), в кабине пилотов — кабинет.

Однако чем всё закончилось, не совсем ясно. Последнее обновление на сайте Брюса было в мае 2007 года. Тогда он отчитался о финансовых проблемах, пообещал вернуться через пару месяцев и… пропал.

Параллельно с Кэмпбеллом, а именно в 2002 году, о желании строить дома из самолётов объявила компания Max Power Aerospace. Она стала предлагать более-менее массовое производство домов-самолётов, устанавливаемых на стальной ноге-опоре где угодно, хоть в море. Фирма даже продала три такие конструкции.

Но то ли покупателей больше не нашлось, то ли инициатива по каким-то причинам заглохла. Известно только, что подразделение переросло в отдельную компанию Airplane homes, которая оценивает каждое своё детище в $315 тысяч.

АХ, ГОСТИНИЦА МОЯ

Неизвестно, знали ли об американских историях самолётов-домов шведы, но именно они начали реализовывать схожую идею в 2006 году.

На этот раз в оборот взяли списанный Boeing 747, из которого получился Jumbo Hostel, оригинальное и относительно недорогое «общежитие» при аэропорте Стокгольма (Stockholm-Arlanda Airport), к которому Jumbo Hostel расположен настолько близко, что ближе и быть не может – лайнер встал на прикол у въезда к «воздушным воротам».

«Сложнее всего было построить что бы то ни было внутри металлического корпуса. Здесь было очень, очень мало пространства. Совсем не то, что строить новый дом с нуля», — рассказывает Оскар Диес, управляющий Jumbo Hostel. И это при том, что 747-й «Боинг» побольше 727-го будет.

«Боинг» был построен в 1976 году для авиакомпании Singapore Airlines, затем он летал в составе американской Pan Am, и наконец перешёл во владение к шведской компании Transjet. Она обанкротилась в 2002 году и выставила самолёт на продажу.

Для Диеса это было счастливое стечение обстоятельств – арендовать «нормальные» помещения вблизи аэропорта Оскару не по силам.

Однако так как это не частный дом, а общественное место, Диесу и его команде пришлось пройти через все круги бюрократического ада. В январе 2008 года самолёт был отогнан на специальную стоянку, где его и переоборудовали под отель.

450 кресел убрали, затем провели полную санитарную обработку помещения. После переделки салона появились 25 комнат хостела, в которых было организовано 85 спальных мест. Теперь хостел соответствует всем стандартам для обычных жилых помещений.

Летом 2008 года Jumbo Hostel занял своё новое законное место. Всю конструкцию закрепили с помощью бетона, а шасси подняли над землёй на стальных балках (на всякий случай).

Наконец 15 января 2009 года Jumbo Hostel принял первых гостей.

В Jumbo Hostel есть комнаты, рассчитанные на 2-4 человек. Они разнятся не только числом кроватей, но и размерами, а также планировкой. Имеются номера отдельно для девочек и для мальчиков.

Средняя площадь одной комнаты около 6 метров, зато потолки высокие: после удаления ненужных кабелей они «доросли» до трёх метров.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном (также работает как табло прилёта/вылета) и бесплатный беспроводной доступ в Интернет. А что ещё нужно уставшему путнику?

Единственная черта хостела, которая напоминает посетителям, что они всё-таки находятся не в отеле, – это душевые кабины и туалеты (отдельные), а также общий умывальник. Все эти помещения вынесены в хвостовую часть самолёта.

Ночь и завтрак в Jumbo Hostel обойдутся постояльцам от $40 (за койко-место в общей спальне) до $160. Такие расценки в обычных хостелах считаются высокими. Но, во-первых, в данном случае речь идёт о не совсем обычной «общаге», а во-вторых, стоимость перелёта в отдельной комнате на настоящем самолёте составляет порядка нескольких тысяч долларов.

Самым лучшим номером (и самым дорогим, соответственно, около $380) считается комната для двоих посетителей, расположившаяся в кабине пилотов. Отсюда открывается панорамный вид на аэропорт. Кроме того, здесь были сохранены все рычажки и датчики, что, несомненно, порадует истинных поклонников «железных птиц». Кстати, только для этого номера были сделаны отдельные душ и туалет.

Кроме обычных номеров, в Jumbo Hostel есть несколько дополнительных помещений. Так, в бывшем первом классе расположился конференц-зал на 8 человек.

Как в любом приличном отеле, здесь есть стойка регистрации (работает, по понятным причинам, круглосуточно) и небольшой кафетерий на 20 человек, в котором подают стилизованные холодные завтраки. Посетители также могут принести на борт судна свою собственную еду и разогреть её в микроволновке.

Среди планов на будущее есть и создание пешеходных дорожек прямо на крыльях «Боинга».

Эксцентричным молодым парам будет предложено зарегистрировать брак прямо в гостинице-лайнере (подобная услуга уже есть на сайте аэропорта, только до сих пор церемонии проводили в стенах аэровокзала).

Добавим, что Jumbo Hostel, безусловно ставший новой достопримечательностью Стокгольма, находится в 15 минутах пешком от любого из четырёх терминалов. Самолёт подан людям, которые застряли в аэропорту Арланда, фактически как трап.

Зачем спать на креслах в залах ожидания или вставать ни свет ни заря, чтобы добраться в аэропорт вовремя, если можно комфортно и не так уж дорого расположиться в номере чудо-гостиницы? – вопрошают создатели.

Если же кому-то не по душе переплачивать за ночь, проведённую в столице Швеции, то им предлагается просто посетить Jumbo Hostel, выпить чашечку кофе и полюбоваться на интерьеры самой популярной в мире модели авиалайнера, «Королевы небес», как называют иногда Boeing 747.