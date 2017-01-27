Сильные мира сего

|26 января 2017
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17 января этого года незабвенный Мохаммед Али, икона профибокса, отметил бы свое 75-летие. По случаю вспомним других героев арен, чью жизнь искалечили травмы, недуг либо семейное горе.
Этот человек родился, чтобы играть в хоккей, и «умирал» на льду, только бы снова и снова выходить на него. Ему долго принадлежал рекорд НХЛ среди вратарей-победителей. Не счесть ран, полученных им на льду и за его пределами, а смертельную он получил от… друга, одноклубника, у порога собственного дома.
Это произошло в 1970-м. Известно, что Савчук скончался от травм, полученных в драке с Роном Стюартом, вместе с которым он последний год своей жизни играл в «Рейнджерс» и жил под одной крышей, снимая дом на Лонг-Айленде. Друзья не на шутку разругались в баре, однако решили отложить спор до возвращения домой. Там-то все и произошло. Завязалась драка, в которой Рон попал Терри в живот. Сила удара или ударов была такова, что в состоянии Терри наступили летальные осложнения, и 31 мая, Савчука не стало. Стюарту было выдвинуто обвинение, но до тюрьмы дело не дошло.
Однако насколько загадочна и неожиданна была его смерть, настолько фантастически складывалась его жизнь.
Вся карьера Савчука являла собой не столько постоянное противоборство с игроками соперников, естественное для вратаря, сколько непрекращающуюся борьбу с травмами и недугами, преследовавшими Терри с самого юного возраста. Он сломал себе правую руку еще будучи мальчишкой, и кости срослись неправильно. В результате одна его рука была немного короче другой. Делая свои первые шаги в профессиональном хоккее, еще играя в юниорах, Савчук получил шайбой в правый глаз, и только операция сохранила ему зрение, правда, частично. С первого и до последнего года вратаря мучили боли в плечах и ногах. Артрит. В 1954 году Терри серьезно пострадал в автокатастрофе: переломал себе ребра и повредил легкое. И все это помимо тех травм, которые он получил непосредственно на льду: тут и неоднократно сломанные пальцы на руках, и не раз выбитые плечи, постоянные ушибы и кровоподтеки. На его теле было более 400 шрамов! Вратарская экипировка тогда была еще несовершенна и не могла надежно защитить своего хозяина от сильнейших ударов каучуковыми снарядами. Да и вратарских масок в годы, когда проходила первая половина карьеры Савчука, еще попросту не существовало! Но все вышеперечисленное не может сравниться с врожденными заболеваниями спины. А в 1957 году его поразил еще и мононуклеоз (острое инфекционное заболевание крови, проявляющееся увеличением лимфатических узлов, лихорадкой, ангиной).
Борьба с новым страшным недугом отнимала у Терри все физические и моральные силы. Он очень изменился, стал угрюмым, постоянно погруженным в мрачные мысли, нелюдимым.
- Терри стал словно не от мира сего, - вспоминает Тед Линдсей, знаменитый форвард «Детройта». - Его можно было раньше встречать в раздевалке словом «Привет!», и слышать: «Здорово!». А потом Савчук в ответ на обыкновенное приветствие стал злобно бросать: «Шел бы ты…» или еще что покруче.
Савчук создал собственный, уникальный стиль вратарской игры. Точнее будет сказать, что ему пришлось это сделать. В то время большинство его коллег по амплуа стояли в воротах, выпрямившись во весь рост. А Терри в стойке сгибался в поясе почти под прямым углом.
- Я старался перенять его необычную низкую стойку, - говорит знаменитый вратарь Глен Халл. - И мечтал быть таким, как он.
Только после двух подряд операций на спине в 1966 году Савчук впервые (!) за многие годы смог просто разогнуться и ходить, как нормальные люди, - выпрямившись.
- Этот игрок просто должен быть в твоей команде, и не важно, что он не играет. Его роль была совсем в другом, - вспоминает Род Сейлинг, защитник «Рейнджерс». - Мы все чему-то у него учились. Невозможно было не уважать его, не прислушиваться к человеку, который столько достиг и так много пережил. Для каждого из нас он был примером мужества и профессионализма.
Савчук играл просто героически, добывая свой последний, 103-й «сухой» матч в карьере. Соперники из «Питсбурга» бросали по Терри с яростью. Тщетно. Когда после матча толпа репортеров бросилась к герою, тот, бывший минутой раньше таким спокойным и рассудительным на льду, просто взорвался. И отнюдь не стесняясь в выражениях, отправил «писак» куда подальше.
В каждой пропущенной шайбе, независимо оттого, при каких обстоятельствах это произошло, Терри винил только себя. И не мог себя чувствовать удовлетворенным после игры, даже если его команда победила со счетом 7:1, потому что он все же одну пропустил.
- Многие считают, что Терри был величайшим вратарем из всех великих, которые когда-либо играли в НХЛ. И я думаю так же, - говорит Глен Халл. - Мне довелось видеть много легенд: и Жака Планта, и Гампа Уорсли, но ни один из них не был настолько хорош, как Савчук.
Джорджа Шувало, по примеру бесцеремонной публики, действительно можно назвать Каменной Башкой – ведь этот парень провёл на профи-ринге около сотни боёв, и ни одному из его соперников ни разу так и не удалось сбить его с ног. А учитывая тот факт, что Шувало дрался в так называемую Золотую эру бокса, встречаясь с большинством чемпионов мира и топ-контендеров того времени, то становится понятным, что стойкость и твёрдость этого бойца были просто уникальны.
Джордж (Юрай) Луис Шувало появился на свет 12 сентября 1937 года в канадском городе Торонто. Его родители Степан и Катика были хорватскими эмигрантами. Детство и юность Джордж вместе с родным братом Зорой провели в Торонто. Как вспоминает Шувало, впервые у него появилось желание заниматься боксом, когда он полистал знаменитый журнал The Ring. Джордж был в восторге от увиденного, и взыгравший в юноше бойцовский дух вскоре привёл его в зал бокса. Хорошо физически развитый парень через какое-то время стал одним из лучших боксёров-любителей Торонто.
Уже в 17 лет Джордж Шувало стал любительским чемпионом Канады, нокаутировав в финале соперника в первом же раунде. Свою недолгую аматорскую карьеру он закончил с впечатляющим послужным списком из 16 побед и 0 поражений, причём всех своих противников Джордж побеждал досрочно. Старт на профессиональном ринге у Шувало вышел не менее впечатляющим. В апреле 1956 года, в рамках турнира тяжеловесов-новичков, Джордж последовательно победил всех своих четырёх оппонентов, нокаутировав каждого из них не позднее 2-го раунда. За победу в этом турнире Шувало получил вознаграждение в 500 долларов.
Обладая довольно слабой защитой, тем не менее, он никогда не боялся нарваться на встречный удар соперника. Ведь пресловутая бетонная челюсть всегда страховала его от нежелательных последствий. Но, с другой стороны, быть может, благодаря именно каменному подбородку Шувало так и не отточил до пристойного уровня свои защитные навыки. А это, в свою очередь, и стало основной причиной того, что мировая вершина на протяжении долгой профи-карьеры так и не покорилась канадцу.
Последний громкий бой Джордж провёл 1 мая 1972 года против Мохаммеда Али. На кону в матче-реванше старых соперников стоял титул NABF. Шувало считает, что Али был хуже самого себя времён до отлучения от бокса. Но всё равно Мохаммеду затем удалось провести ещё немало великих схваток и выйти из них победителем.
Когда 11 декабря 1978 года канадец победил последнего своего противника и защитил в который уже раз звание сильнейшего тяжеловеса страны кленового листа, его послужной список на профи-ринге насчитывал 73 победы, из них 64 нокаутом, 18 поражений и 2 ничьи. С таким наследием Джордж Шувало и решил закончить карьеру в боксе.
Но, как оказалось, самые тяжёлые бои в его жизни ещё ожидали впереди. Во второй половине 1980-х – первой половине 1990-х Шувало потерял четырёх членов своей семьи. И причиной этим трагедиям стали наркотики. В 1985-м, не в силах совладать с героиновой зависимостью, застрелился его сын Джесси. В 1993-м в одной из гостиниц Торонто был найден мёртвым с всунутым в вену шприцем другой сын – Джордж Ли. Спустя два дня после этого убитая горем жена Шувало Линн покончила с собой, приняв чрезмерную дозу лекарств. А в 1994 году и третий сын – Стивен, находясь в тюрьме, погиб от передозировки. Пережить столько трагедий смог бы далеко не каждый. Джордж вспоминает, что он не мог даже встать с кровати в течение полутора месяцев после того, как умерла его жена. Но всё-таки Шувало смог преодолеть тяжелейшую депрессию и продолжить жить. В 56-летнем возрасте он женился во второй раз. Его вторая жена Джоанн была сотрудницей и подругой первой. Они обе работали в одном госпитале. Только первая жена была техником электрокардиограммы, а вторая – медсестрой.
Сейчас 80-летний Джордж Шувало выглядит очень неплохо для своих лет. Он подтянут, элегантно одет, на его голове даже нет залысин. Он находится в трезвом уме и доброй памяти. По внешнему виду даже не скажешь, что этот пожилой человек провёл около сотни боёв на профи-ринге, получая удары от лучших тяжеловесов. Джордж вместе со своей женой ездит по разным учебным заведениям, общественным организациям с лекциями о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни, демонстрируя это на примере своей судьбы. И ещё он говорит, что, как бы это банально ни звучало, главное – это любовь, забота и поддержка родных и близких. Он убедился в этом на своём тяжёлом жизненном опыте. Джордж верит: «Если бы вокруг меня не было детей (у него остались ещё один сын и дочь), внуков и жены, меня уже не было бы на этом свете». И рекомендует всем людям ценить это.
Характеризуя нынешнее состояние бокса и супертяжёлого веса в частности, Джордж отмечает, что сегодня легче пробраться к вершине, поскольку версий больше, а значит, и оппонентов нужно побить меньше. И ещё - раньше бойцы не так сильно задумывались о деньгах, как сейчас, а просто выходили и дрались, заслуживая уважение публики. Ныне же лидеры тяжёлого веса слишком прагматичны и расчётливы, а от наблюдения за их действиями в ринге клонит ко сну. В его же время дрались гораздо азартней, зрелищней и бескомпромиссней.
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Комментарии к статье «Сильные мира сего»
17 января этого года незабвенный Мохаммед Али, икона профибокса, отметил бы свое 75-летие. По случаю вспомним других героев арен, чью жизнь искалечили травмы, недуг либо семейное горе.