ХОРОШО БЫ ТЕПЕРЬ ХОРОШУЮ...

...Видеть девушку под окном. Пожалуй, наиболее грубые ассоциации к романтическим мотивам сердца назвал Маяковский: «Любить — это значит вглубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». Увы, поэт-агитатор, трибун и главарь плохо кончил, заплутав в лабиринтах амурных уз.

Зато едва ли не универсальная формулировка явления легла из-под пера Ивана Баркова — шаловливого студента-ритора, которого академик Михайло Ломоносов взял недоучкой в личные секретари: «Повсюду всех она прельщает, к себе манит толпы людей, и человек за ней летает, как по сараю воробей». Но и это дарование Екатерина II указала академику гнать взашей за тягу к нецензурному рифмоплетству.

ШИТЫЙ КРИМИНАЛ

Те, кому довелось лично общаться со Сталиным, почти единодушно отмечают его обаяние. Кроме того, многие даже считали его красивым. «Вообще Сталин красивый был, —констатирует в своих воспоминаниях В.Молотов, бывший когда-то «человеком №2» в СССР. — Женщины должны были увлекаться им. Он имел успех...»

Иосиф Джугашвили с молодых лет не отличался пуританским нравом. И действительно имел успех у женщин. Когда об этом под конец жизни спросили Молотова, тот лишь улыбнулся: «Ну, было такое...»

А еще Вячеслав Михайлович вспоминал о том, как в 1912 году Иосиф — Коба, — сбежав в очередной раз из ссылки, поселился в Петербурге в одной с ним квартире и умудрился отбить у него, Молотова, девушку по имени Маруся.

Другой «заслуженный долгожитель Советского Союза», Лазарь Каганович, беседуя незадолго до своей смерти с журналистом Феликсом Чуевым, заявил: «А что, возможно, были какие-то привязанности у Сталина. У него жена умерла до революции. А на Надежде Сергеевне он женился в 1919 году. До 19-го года имел право любить кого угодно».

Да, эти годы — между смертью первой супруги, Екатерины Сванидзе, в 1909-м и женитьбой на Надежде Аллилуевой — будущий коммунистический самодержец прожил отнюдь не в монашеском воздержании. Подтверждением тому — немалое количество фактов.

В 1910 году Сталина отправили отбывать очередную ссылку в небольшой архангельский городок Сольвычегодск. Здесь он поселился в доме вдовы Матрены Кузаковой, имевшей пятерых детей от законного мужа. А через некоторое время к ним прибавился еще один — внебрачный, выделявшийся среди других кузаковских ребятишек черными как вороново крыло волосами. Его назвали Константином — Константином Степановичем Кузаковым.

«Я не сразу спросил маму об отце, — вспоминал Кузаков. — Когда все же собрался с духом и спросил, правда ли то, что обо мне говорят, она ответила: «Ты — мой сын. Об остальном ни с кем никогда не говори!» Сам «вождь народов» о той сольвычегодской истории не забыл и тайно поддерживал сына. Благодаря такой протекции паренек из Сольвычегодска дорос впоследствии до высоких должностей в аппарате ЦК ВКП(б). А когда над ним сгустились тучи, тот же Сталин вынес вердикт: «Для ареста Кузакова не вижу оснований!» Хотя Константин Степанович много раз видел своего великого отца вблизи, приблизиться и заговорить с ним так и не решился.

Зимой 1913-го Сталина арестовали в последний раз и снова отправили в ссылку — теперь в низовья Енисея, в глухой станок Курейку. Знавшая его там крестьянка Анфиса Тарасеева позднее высказалась откровенно: « До баб охоч был!» Когда в 1956 году Никита Хрущев начал «борьбу с культом личности и его последствиями», он поручил председателю КГБ И.Серову покопаться в прошлом грозного «вождя народов». Среди прочих фактов чекисты доложили: «По рассказу гражданки Перепрыгиной было установлено, что И.В.Сталин, находясь в Курейке и проживая там одно время в избе семьи Перепрыгиных, совратил ее в возрасте 14 лет и стал сожительствовать. В связи с этим И.В.Сталин вызывался к жандарму Лалетину для привлечения к уголовной ответственности за сожительство с несовершеннолетней. И.В.Сталин дал слово жандарму Лалетину жениться на Перепрыгиной, когда она станет совершеннолетней. Как рассказывала Перепрыгина, у нее примерно в 1913 году родился ребенок, который умер. В 1914 году родился второй ребенок, который был назван по имени Александр».

Конечно, обещания своего Коба не сдержал. После февральского переворота 1917-го он подался с берегов Енисея в революционный Петроград. А Лидия Перепрыгина вскоре вышла замуж за местного крестьянина Давыдова, усыновившего сталинского ребенка. Вождь в последующие годы никакого участия в судьбе этого своего сына не принимал.

Докладную записку из КГБ прочитали и завизировали члены Политбюро ЦК КПСС, но ни один из них даже на смертном одре словом не обмолвился об этом эпизоде биографии вождя. Ибо, как говорил Каганович, «личное не имеет общественного значения».

По-видимому, в первые годы после гибели своей второй жены, Надежды Аллилуевой, Сталин не оставлял намерений обзавестись новой супругой. Существует свидетельство известной певицы Большого театра Веры Давыдовой: «Сталин действительно делал мне предложение. Я отказала, сославшись на свой крепкий брак и свою к вождю верноподданническую любовь, несовместимую с бытовой любовью».

Никита Хрущев вспоминал: «После смерти Надежды Сергеевны я некоторое время встречал у Сталина молодую красивую женщину, типичную кавказку. Она старалась нам не встречаться на пути. Только глаза сверкнут, и сразу она пропадает. Потом мне сказали, что эта женщина — воспитательница Светланки. Но это продолжалось недолго, и она исчезла.

По некоторым замечаниям Берии я понял, что это была его протеже. Ну, Берия, тот умел подбирать «воспитательниц».

Речь здесь идет об Александре Никашидзе, работавшей сестрой-хозяйкой в доме Сталина, которая имела звание сперва лейтенанта, а потом даже майора госбезопасности. Она не умела готовить, плохо говорила по-русски, но отменно следила за детьми и родственниками Сталина и закладывала их Берии.

На смену Сашеньке Никашидзе пришла Валентина Истомина. Молотов вспоминал: «Валентина Истомина — это уже на даче. Приносила посуду. А если была женой, кому какое дело?!»

Офицеру сталинской охраны она запомнилась «милой, обаятельной, невероятно стройной и опрятной женщиной, которая умела не только сохранять такт и аккуратность во всем, но притом еще и этические нормы поведения».

Именно Валентина Васильевна оказалась в момент смерти грозного вождя единственным человеком, который искренне горевал о случившемся. Светлана Аллилуева вспоминала: «Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина — Валечка, как ее все звали, — экономка, работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей. Валечка за последние годы знала о нем куда больше и видела больше, чем я, жившая далеко и отчужденно. И до последних дней своих она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец».

КРОВИНОЧКА

Год назад была поставлена жирная точка в деле о родстве кузбасской семьи Давыдовых и Иосифа Сталина. Генетический анализ жителя Новокузнецка Юрия Давыдова подтвердил, что он — внук генералиссимуса. История о сибирских потомках Иосифа Виссарионовича тянется с тех пор, когда в архивах нашлись удивительные документы, а затем никому не известный инженер из Новокузнецка впервые поведал журналистам семейную тайну, которая передавалась из уст в уста. Мужчина рассказал о скоротечной любовной связи своей бабушки Лидии Перепрыгиной и Сталина, в результате которой родился его отец Александр.

В конце 1946-го уже 67-летний Сталин пытался найти сына Сашу. Но все попытки отыскать ребенка оказались тщетны. Сын генералиссимуса уже носил фамилию отчима. Лидия, тайная жена Сталина, умерла в 87 лет на Крайнем Севере. Александр, сибирский сын Сталина, скончался в 80 лет от рака. Юрий, младший сибирский внук Сталина, по профессии — инженер. Разрабатывал проекты шахт.

Ниже - отрывки из интервью внука-инженера.

- Юрий Александрович, когда и от кого вы узнали семейную тайну?

- От родителей узнал. Моему старшему брату они все раньше рассказали. А в 1971 году, когда я заканчивал институт, родители посчитали, что и до меня тоже можно донести эту тайну.

- Вас, наверное, тоже предупредили о необходимости молчания?

- Да, так и сказали: «Ни друзьям, никому ни гу-гу». Вот я до 2000-го года и ни гу-гу. А потом не послушался я маму с папой. Позвонили мне в 2000 году журналисты: «А вы знаете, что вы внук Сталина?». Я ответил: «Знаю, давно». Тогда же историк Илизаров нашел в архивах первое упоминание о моей бабушке, о ее связи со Сталиным.

- Вам было неинтересно узнать, вдруг ваша бабушка что-то присочинила?

- В правдивости ее слов я не сомневался. Дело в том, что об этой любовной связи Сталина и бабушки знали все жители села Курейка, где все и случилось. На их глазах разворачивалась любовная драма. Позже мой отец туда ездил в гости к сводным сестрам. Никакой тайны из той романтической связи там не делали. Но особо не болтали.

- Наследство вы не требуете?

- Мне ничего не нужно. Хотя мне говорили про какое-то возможное наследство. Но мне важно было отстоять честь родителей.

- На могиле своего деда были?

- Ни разу. Я когда первый раз в Москву ездил, в 2000 году, на Красной площади велись какие-то строительные работы. Меня близко туда не подпустили.

по материалам: Ф. Чуева, Л. Бударина, А. Добровольского, И Бобровой