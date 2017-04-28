Коронарная избыточность

Не многие из тех, кто в последнее время предпочитал отдых в Таиланде, подозревали, что купались и отдыхали в краю тьмы и междуцарствия. Свет здесь померк 13 октября 2016 года: умер правивший страной 70 лет король Пумипон Адульядет.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Тело Пумипона поместили для церемоний в Ват-Пхракэу, храм Изумрудного Будды. Там оно будет находиться, пока все желающие не простятся с человеком, символизировавшим все лучшее в их стране. И пока тело прежнего короля не предано огню, новый официально не начнет править.

Сразу за гробом Пумипона в день его смерти в одном из желтых «мерседесов» ехал и будущий король Таиланда, главный анфан террибль монаршей династии, Маха Вачиралонгкорн. Значительной части Таиланда принц внушает не почтение, а ужас. Древнее тайское пророчество гласит, что десятый король династии Чакри принесет с собой хаос и закат государства. Вачиралонгкорн оказался десятым и просто идеально подходит на роль всадника апокалипсиса. Ему 64 года, и как минимум 40 из них большинство тайцев мечтало, чтобы на престоле оказался кто угодно, только не он.

Пумипон вступил на престол в 1946 году и пережил 20 премьер-министров, 16 конституций и 18 попыток госпереворотов, большинство из которых увенчались успехом. Моральный авторитет Пумипона был непререкаем. Он был настоящим политиком, несколько раз спасавшим страну от гражданской войны.

В августе 2016 года, за несколько месяцев до смерти отца, принц Вачиралонгкорн попал в объективы фотокамер немецкой прессы. Таблоид Bild напечатал фотографии принца. В аэропорту Мюнхена Вачиралонгкорн по-армейски приветствовал офицера ВВС страны, будучи одетым в не доходящий даже до пупка топик и джинсы, посаженные сильно ниже разумного для 64-летнего мужчины уровня. Его тело покрывали разноцветные татуировки.

Принц родился 28 июля 1952 года. Он был вторым из четырех детей короля и единственным сыном, обреченным продолжить династию. Его имя - Вачиралонгкорн - означает «громовержец». Детство и юность его прошли в лучших учебных заведениях Великобритании и Австралии.

Принц Вачиралонгкорн к своим 13 годам, когда его отправили учиться в Великобританию, уже начал проявлять все те качества, которые сослужат ему дурную славу. К слугам относился как к мебели, в старшей школе Великобритании постоянно жаловался на одиночество, при этом все время дрался с одноклассниками. И дело было не только в культурном барьере, но и в избалованности. Вачиралонгкорн позже сам вспоминал, что до 12 лет не знал, как самостоятельно завязать шнурки.

Для повышения дисциплинированности сына король Пумипон отправил его учиться в австралийскую военную академию Дантрун. Учеба давалась принцу нелегко: он с трудом справлялся с изнуряющими тренировками в лучшем военном вузе страны, который обычно оканчивало только 60% поступивших.

Окончив Дантрун, принц продолжил обучение в военной академии Перта, специализируясь на борьбе с повстанцами.

Незадолго до окончания обучения в 1976 году Вачиралонгкорна внезапно отозвали в Таиланд.

Принц вернулся в страну, находившуюся в очень трудном положении: в соседнем Вьетнаме коммунисты победили в гражданской войне. В самом Таиланде шло восстание маоистов, и казалось, что страна станет следующей костяшкой домино, которую обрушит красная волна в Индокитае.

Принца отправили на передовую антипартизанской борьбы в джунгли на границе с Камбоджей.

ФИГУРЫ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА

Возвращение из Камбоджи на родину открыло в жизни Вачиралонгкорна еще одну страницу. К этому моменту о нем уже пошла слава как о человеке, который не терпит отказа хорошеньких девушек. Если принц смотрел на девушку дольше пяти секунд, то скоро к ней прибывали его помощники с настойчивой просьбой посетить апартаменты наследника престола. Отказ якобы грозил проблемами вплоть до заточения в тюрьму по обвинению в оскорблении короны.

В 1977 году принца насильно женили на его собственной кузине по имени Соамсавали Китиякара, девушке, как говорят местные, «недалекой».

В 1978 году принцесса родила ему дочь, но молодой отец уже успел съехать поближе к зданию Академии Генштаба. Якобы так ему было удобнее продолжать обучение по военной линии. Принц усердно учился, но не борьбе с повстанцами: местный медиа-магнат Кампол Ватчарапол устроил ему курс по клубной жизни Бангкока. В одном из ночных заведений Вачиралонгкорн познакомился с начинающей актрисой Ювадхидой Полпрасет, которая вскоре стала его постоянной спутницей.

В 1979 году она родила будущему королю сына, к судьбе которого Вачиралонгкорн проявил больше внимания, чем к своей законной дочери. Пикантность ситуации добавляло то, что мальчик был первым сыном принца, а значит, наследником престола.

К началу 1980-х годов Вачиралонгкорн обзавелся постоянным кругом друзей из бизнесменов сомнительной репутации (включая будущего премьера страны Таксина Чинавата) и бандитов. Одну из своих любовниц он даже приказал убить -говорят, потому, что она заразила его венерической болезнью, - делится слухами тайский исследователь.

В 1981 году актриса Ювадхида родила второго сына. Законная жена принца Соамсавали впала в депрессию и стала сильно переедать, что не добавило ей привлекательности в глазах мужа.

Конфликт вокруг двоеженства принца нарастал. В 1983 году Ювадхида родила третьего сына, и Вачиралонгкорн без разрешения родителей дал ей титул, указывающий на принадлежность к королевской семье. Это взбесило Пумипона, урезавшего довольствие сына до минимума.

В 1980-х из домов простых тайцев портреты Вачиралонгкорна исчезли окончательно, сменившись портретами его сестры Сириндхорн. Тайцы звали ее «принцесса-ангел» и надеялись, что после смерти Пумипона она сменит его. Это стало возможно еще с 1974 года, когда король изменил законы, разрешив женщинам наследовать трон. Сириндхорн всегда была намного ближе к отцу, чем ее брат. Впрочем, у Сириндхорн, по слухам, был недостаток, который делал ее малопригодной для поста королевы: обществу мужчин она предпочитала общество женщин. Так это или нет, доподлинно не известно, но ни мужа, ни детей у «принцессы-ангела» так за всю жизнь и не появилось.

В 1986 году Пумипон, все еще надеясь исправить характер принца, отправил его продолжать обучение по военной линии в США. Там Вачиралонгкорн отдался своей единственной настоящей профессиональной страсти - пилотированию. Вернувшись в Таиланд, принц стал летать на истребителе F-5E, превратив звено военных самолетов в собственный кортеж, и в последующие годы налетал около тысячи часов.

После США отец отправил его учиться в Королевский оборонный колледж Великобритании. Поначалу принц неплохо справлялся, но довольно быстро начал отставать, предпочитая учебе шумные вечеринки.

Однако в 1992 году тайские генералы и премьер-министры, сменявшие друг друга в череде переворотов, наперебой пытались заслужить расположение Вачиралонгкорна. Так принц разжился собственным самолетом F-16, земельными участками, а еще должностью маршала авиации, флота и армии.

Вскоре Вачиралонгкорн начал полный скандалов бракоразводный процесс с Соамсавали. Принцесса пыталась бороться, но Вачиралонгкорн развязал против нее кампанию черного пиара. Так Соамсавали проиграла суд.

Принц был наконец-то юридически свободен. Новый, 42-й день рождения Вачиралонгкорна Ювадхида встречала уже в статусе его официальной супруги.

В мае 1995 года Вачиралонгкорн внезапно публично обвинил Ювадхиду в измене с маршалом авиации Ананом Родсамханом. Якобы они оба сбежали в Великобританию, увезя с собой всех пятерых детей от брака с принцем. Вачиралонгкорн отослал во все посольства и в газеты Бангкока фотографии своей голой супруги, а ее одежду выбросил на улицу. Дворцовая знать, ненавидевшая Ювадхиду, ликовала.

В 1998 году принц, как и его пожилой отец, завел собаку. Пудель по кличке Фуфу стал его лучшим другом. Песика Вачиралонгкорн произвел в маршалы авиации, пошил ему маленький китель и явно ценил куда больше женщин. В 2007 году в сеть утекло снятое шестью годами ранее совершенно безумное видео: на 30-м дне рождения новой (тогда уже третьей) жены принца Срирасми Сувади именинница в одних стрингах стоит на коленях у кресла Вачиралонгкорна и ест праздничный торт из одной тарелки с пуделем.

На Срирасми Сувади, которая была запечатлена на том видео с Фуфу, Вачиралонгкорн женился в начале 2000-х.

Впрочем, в обществе симпатичных девушек принц появляться на публике так и не перестал.

НА ИЗЛЕТЕ

В 2014 году распался третий брак принца. Бывшую жену, лишив всех титулов, отправили под арест, их сын Дипангкорн остался с отцом. Его отправили учиться в Мюнхен, приставив новую пассию принца, бывшую стюардессу, а ныне - генерал-майора Сутхиду Вачиралонгкорн.

В последние годы Мюнхен стал любимым местом Вачиралонгкорна. Принц, которому в 2012-м стукнуло 60, любил город потому, что спокойный и чопорный дух центра немецкого юга позволял ему отдохнуть от загулов.

На седьмом десятке он стал демонстрировать зачатки любви и к родителям. В 2015 году принц даже организовал велозабеги Bike for Dad и Bike for Mom в поддержку короля и королевы. Увы, заздравные велозабеги не помогли: король Пумипон умер.

Пути назад нет, эксперты ожидают, что правление Вачиралонгкорна если не добьет королевскую династию окончательно, то сильно унизит ее статус.

по материалам И. Боброва