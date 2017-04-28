Рожденные эволюцией

«Функция создает орган» - резюмировал Энгельс, подкрепляя эволюционную теорию происхождения видов. Но ни дарвинизм, ни марксизм не рассматривают функцию как некую миссию свыше, во имя которой и проявляются, возможно, удивительные свойства организмов.

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

23 июня 1947 года журнал Time опубликовал статью, которая не на шутку взволновала читателей. Убежденные консерваторы называли факты, упомянутые в тексте, журналистской уткой, многие верующие объявляли о приходе мессии, все остальные просто горячо отстаивали правдивость приведенных данных.

«На прошлой неделе Цюрих взбудоражил «волшебный человек», - гласил материал. - Вечером в Корсо, самом большом музыкальном зале города, 35-летний голландец по имени Мирин Дажо терпеливо стоял на сцене, пока ассистент втыкал в его грудь мечи и рапиры. «Я не артист, а пророк, - сказал Дажо. - Если верить в Бога, воля сможет управлять телом. Люди не поверили бы мне, если б я просто разглагольствовал. Но, увидев мою неуязвимость, они убедятся в этом». Шоу имело огромный успех. Многие падали в обморок, поэтому официантам приходилось просить, чтоб счет оплачивали перед каждым выходом Дажо».

Кстати, в этом году Мирин Дажо исполнилось бы 105 лет. Увы, бессмертие не входило в перечень чудес, подвластных этому загадочному человеку.

Сегодня о нем говорят мало -может, потому, что три года, в течение которых Дажо демонстрировал свою неуязвимость, все-таки весьма небольшой срок, чтобы успеть остаться в памяти потомков. Кроме того, выступал Мирин Дажо в основном в Голландии и Швейцарии, и его слава просто не успела развернуться в полную силу.

Тем не менее, даже это непродолжительное время голландец провел под неустанным наблюдением европейских ученых и врачей. Вот как вспоминал его выступление один из свидетелей: «Мирин Дажо, голый по пояс, молча стоит в центре комнаты. Ассистент очень быстро подходит сзади и вонзает в него 80-сантиметровую рапиру, куда-то в область почек. Гробовая тишина. Студенты и преподаватели сидят с раскрытыми ртами, не в силах поверить своим глазам. Сомнений нет, клинок прошел через тело, кончик торчит спереди. Самое удивительное - даже не невозмутимость Дажо, а то, что на его теле нет ни капли крови».

Недоверчивые ученые этим, однако, не удовлетворились и однажды обследовали неуязвимого человека с помощью рентгена. Перед этим Дажо с обычным спокойствием позволил проткнуть рапирой свои легкие и сердце. Снимок подтвердил, что орудие действительно, без всяких фокусов находится в теле испытуемого. При этом органы, которые должен был повредить металл, не кровоточили и выглядели так, будто бы рапира проткнула пластилин. Когда орудие извлекли из его тела, Мирин Дажо покорно позволил продезинфицировать небольшие бескровные ранки, оставшиеся в тех местах, где рапира вошла под кожу, но заявил, что точно знает: никакой инфекции ему не занесли.

Очень скоро после начала «гастролей» Дажо запретили показывать свой дар перед большим скоплением людей: на каждом шоу зрители валились в обморок, как спелые груши.

Арнольд Геррит Хенске - а именно таково настоящее имя человека, вызвавшего столько обмороков в Голландии и Швейцарии - родился 6 августа 1912 в Роттердаме. Псевдоним Мирин Дажо он взял только в середине 40-х годов, когда переехал в Амстердам, чтобы показывать людям свои удивительные способности. В переводе с искусственного языка эсперанто mirindajo значит «чудесный» - похоже, Арнольд Хенске не был склонен умалять свои достоинства. Выбор первоисточника, кроме того, был вызван тем, что Дажо считал эсперанто языком, способным объединить человечество в единый мир.

В детстве Арнольд увлекался, как ни странно, не фокусами, а рисованием и даже достиг значительных успехов на этом поприще. В 20 лет он уже был руководителем дизайнерского бюро.

Арнольд Хенске искренне любил живопись, а она отвечала ему взаимностью. Самый известный портрет, написанный Арнольдом Хенске, тоже появился при загадочных обстоятельствах. Однажды он нарисовал свою покойную тетю, которая всю жизнь провела в Южной Африке и которую он никогда не видел. Портрет получился похожим на свой прототип вплоть до мельчайших деталей - позже это подтвердили фотографии женщины.

Неизвестно, что случилось с Арнольдом, когда ему исполнилось 33, однако он внезапно осознал, что неуязвим. Многие исследователи предполагают, что толчком к развитию сверхспособностей послужил постоянный стресс, в котором он жил: работа руководителя дизайн-бюро была связана с интеллектуальными перегрузками.

Осознав свои способности, Арнольд столкнулся с глобальной проблемой: рассказывать о них друзьям и семье он не хотел, боясь прослыть сумасшедшим. И тогда он решился на радикальный шаг: уволился из бюро и уехал в Амстердам, где началось его «шоу одного актера».

Остро стоял вопрос о поиске агента, который мог бы устраивать ему выступления на больших площадках: массовые мероприятия принесли бы неуязвимому человеку доход, в котором он отчаянно нуждался.

Агент был в конце концов найден, но Дажо требовались еще и ассистенты, чьей главной задачей было втыкать металлические предметы в его тело. Ян Дирк де Гроот стал его бессменным помощником и верным другом, а позже поделился с изумленной общественностью тем, что происходило за сценой. Оказывается, Мирин Дажо проводил опыты не только с металлом, но и с водой: кипяток, которым он умывался, абсолютно не вредил его коже.

Дажо не на шутку огорчал запрет выступать на больших площадках. Он вовсе не хотел устраивать шоу на потребу узкому кругу лиц, а стремился донести до всех, что есть нечто большее, чем реальность, и человек может существовать вне материальных благ. Он утверждал, что его чудесные способности лишь передают послание мира, а нынешний путь человека может привести к нищете и войне.

Как бы то ни было, Дажо понимал, что времени у него не так уж много, и, по воспоминаниям де Гроота, знал о грядущей смерти.

Во время гастролей по Швейцарии Дажо проглотил стальную иглу, которую затем полагалось извлечь хирургическим путем. Операция прошла успешно, правда, под наркозом, хотя Дажо поначалу отказывался от него.

Через десять дней де Гроот отправился в аэропорт встречать жену, а Дажо остался дома и лег в постель. Его сон продолжался почти три дня, и помощник не решался его будить, зная, что Дажо часто «покидает тело».

Почти все это время его дыхание было ровным и глубоким. Но вдруг оборвалось... Вскрытие показало, что смерть наступила в результате разрыва аорты. Ни де Гроот, ни врач, извлекавший стальную иглу из его тела, с этим так и не согласились.

Судя по всему, миссия Дажо не увенчалась успехом: мир так и не заговорил на эсперанто, да и люди по-прежнему живут, окруженные броней материализма.

ЦВЕТОК ЗАПОЗДАЛЫЙ

Брук Гринберг, которая осталась загадкой для ученых, умерла в возрасте 20-ти лет, сохранив физические данные младенца и умственные способности 2-летнего ребенка.

Брук была дочерью Говарда и Мелани Гринберг из города Рейстерстаун, штата Мэриленд, в США и одной из нескольких детей в мире с «синдромом Х» – расстройством, которое предотвращает старение.

Девочка родилась раньше срока на один месяц, и ее вес составил 1,8 кг. Какое-то время родители надеялись, что она со временем догонит своих сверстников, но когда родилась ее младшая сестра и перегнала ее в развитии, родители перестали отрицать, что что-то не в порядке.

Всю свою жизнь Брук возили на коляске. В 2009 году, когда ее семья давала интервью, ее рост составил 76 см, а вес 7 кг. Она не разговаривала, но смеялась, когда радовалась, и узнавала всех трех своих сестер: Эмили, 26-ти лет, Кэйтлин, 23-х и Карли, 17-ти лет. Только ее волосы и ногти росли.

Брук так и осталась 5-летним ребенком, и всю ее жизнь за ней наблюдали врачи. У девочки были ортопедические проблемы, расстройство дыхания и другие нелады со здоровьем. За первые шесть лет своей жизни Брук перенесла несколько критичных состояний, а затем выздоравливала необъяснимым образом.

Она испытала семь эпизодов прободения язв желудка, припадок и последовавший за ним инсульт, который не травмировал мозг. В возрасте 4-х лет она впала в кому, из-за которой проспала 14 дней подряд. У нее диагностировали опухоль мозга, которая исчезла, когда девочка проснулась.

Исследование ДНК не выявило аномалий в эндокринной системе, хромосомных нарушений и других расстройств, которые ведут к проблемам с развитием. В истории болезней родителей также не было случаев аномального развития, как и у сестер девочки, которые развивались нормально.

Однако разные части ее тела жили несогласованно. Так, когда ей было 8 лет, она весила 5,8 кг, что соответствует весу 6-месячного ребенка. Ее вес оставался таким же еще много лет, но в 2009 году умственное развитие соответствовало развитию 9-месячного ребенка.

У нее были молочные зубы в 16 лет, а возраст костей соответствовал 10-летнему сроку.

Так много вопросов, касающихся Гринберг, остались без ответа, что ученые назвали это расстройство «синдромом Х».

Специалисты считают, что замедленное развитие начинается еще в утробе. Оно может задержаться на месяц, а затем наверстать упущенное в следующий месяц. Этот процесс может продолжаться и после рождения, при котором происходит один шаг вперед и два шага назад на протяжении всей жизни.

Однако в случае с Брук весь ход развития остановился, когда она достигла 5 лет.

Ряд похожих фактов был зафиксирован и в других странах, и их также не могут объяснить с медицинской точки зрения.

Брук Гринберг умерла 24 октября 2013 года, а причина ее смерти остается неизвестной.

Эта необычная история поднимает ряд вопросов о том, как стареют люди, и возможно ли прервать нормальное развитие, чтобы обойти неизбежный путь к старости.

Ученые считают, что уникальный генетический код Брук сможет пролить свет на эволюцию старения, что приведет к разработке новых методов лечения заболеваний геронтологического характера.