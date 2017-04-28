Не в своих санях

В составе экпедиции Р. Ф. Скотта, достигшей Южного полюса 105 лет назад, было два представителя Российской империи. Через 20 лет оба этих участника загадочно умерли, каждый в своих родных пенатах.

МЕЖ ГЛУБОКИХ СНЕГОВ ЗАТЕРЯЛИСЯ

Осенью 1911 года сразу две экспедиции выдвинулись с побережья Антарктиды на штурм Южного полюса. Норвежская, под руководством Руаля Амундсена, успешно преодолела весь маршрут, победила в этой экстремальной гонке и с почестями возвратилась домой. Экспедиции Роберта Скотта пришлось гораздо тяжелее. Большинство ее участников остановилось по разным причинам на ближних или дальних подступах к Полюсу. На решающий этап вышли только пятеро. Они достигли цели, проиграв соперникам чуть более месяца, и погибли на обратном пути. Обо всем этом написаны горы литературы, сняты километры пленки. Особенно о Скотте - там драматизма поболе...

РОССЫ НА ЛЕДНИКЕ РОССА

Среди участников героического похода присутствовали двое подданных Российской империи: рожденный в селе Батьки (нынешнего Зеньковского района Полтавской области Украины) Антон Омельченко, привлеченный к экспедиции на должность конюха, и Дмитрий Гирев из Петропавловска-Камчатского. Его изначально планировалось использовать в качестве каюра, т. е. погонщика собак. Но, как известно, Скотт отказался от собак, отдав предпочтение малорослым и лохматым манчжурским лошадкам, почти пони. Пришлось Дмитрию переучиваться на обращение с копытными. Скотт двигался к полюсу, оставляя по дороге опорные пункты - базы с людьми, топливом и продовольствием. На одной из таких баз остался караулить Омельченко, на другой, располагавшейся ближе к заветной цели - Гирев.

Долго не удавалось отыскать фото земляка-полярника. Оно вроде бы размещено в книге Н. Болотникова «Последнее путешествие Роберта Скотта», изданной в Москве в 1955 году. Издание уже успело стать библиографической редкостью, на книжных интернет-аукционах за него предлагают приличные деньги. Лишь недавно удалось обнаружить изображение А. Л. Омельченко в журнале «Наука и жизнь» за 1969 год.

В последние годы об Антоне Лукиче вышло несколько публикаций и радиопрограмм. У родственников полярника, в частности, у его сына Ивана Антоновича, немало претензий к содержанию этих текстов и программ. Особенно в той их части, которая повествует о последних годах жизни путешественника.

Одна из обнаруженных публикаций имеет название «Большая звезда маленького Антона». Он был младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. Маленький рост и желание работать с лошадьми - с такой характеристикой прямая дорога в жокеи. Некоторое время Антону покровительствовал генерал Михаил Пеховский, а после смерти патрона перспективный наездник был обязан заботиться о себе самостоятельно. Он выступал на многих ипподромах Российской империи и не только, брал призы в скачках и заездах. С вербовальщиками Скотта познакомился то ли во Владивостоке, то ли в Харбине. Знал, что на ледяном материке будет нелегко, однако согласился. Азарт и желание бросить вызов судьбе перевесили.

После революции возвратился домой, читал лекции в окружающих селах и местечках. Рассказывают, что Антон Омельченко владел феноменальной памятью и его лекции пользовались огромным успехом. Активно переписывался с географами и полярниками из разных стран. Иван Омельченко вспоминал, что отец чуть ли не ежедневно получал кипу корреспонденции на разных языках. Еще сын путешественника помнит большую бронзовую медаль Королевского географического общества, членом которого Антон Лукич был избран после трагического окончания экспедиции. Медаль хранилась в семье много лет после смерти героя, служила детской игрушкой, а после как-то незаметно потерялась.

Кроме Ивана, у Антона Омельченко был еще старший сын от первого брака - Илларион. Его сын Виктор пошел по стопам деда - стал участником украинской антарктической экспедиции, провел на Шестом континенте три сезона в должности системного механика. С этим, кстати, связана еще одна загадка. По заверениям родственников, Виктор Илларионович - профессиональный полярник. А вот газета «Труд» от 8 февраля 2003 года утверждает иное: название текста «Из колхоза - на полюс» говорит само за себя. Обыкновенный, мол, крестьянин, попавший из родных Батьков в Антарктику за дедовы заслуги. Кто там разберет, как оно было на самом деле...

ТАМ ПАХЛО КЕРОСИНОМ

Довольно популярным является суждение о том, что главной причиной неудач и, в конце концов, гибели Скотта стали ошибки в выборе транспортных средств для путешествия. Он взял в путь целую армаду: и ездовых собак, и упомянутых уже манчжурских лошадей, и мотосани. Однако лошади оказались совершенно не приспособленными к таким холодам, они массово болели и травмировались. Мотосани сломались, починить их в тех условиях не представлялось возможным. К тому же, подвело британских полярников неизвестное к тому времени явление, названное впоследствии «оловянной чумой». При низких температурах этот используемый в качестве припоя металл становится хрупким и рассыпается. Таким образом Скотт потерял большую часть своих запаянных оловом канистр с горючим. Тем не менее, собачьим упряжкам он упорно не доверял. Амундсен, как типичный северянин, сделал ставку именно на собак, и не прогадал.

Собаки не зря стали самой распространенной тягловой силой в полярных условиях. В этом сконцентрировались знание природы и опыт столетий. Во время длительного перехода часть животных обязательно обессилеет и заболеет. Утомленные собаки способны стать пищей и для своих сородичей, и для людей. Коня, конечно, тоже можно съесть... Есть версия, что Скотт, как истинный джентльмен, брезговал собачатиной, за что и поплатился.

ЗА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Иван Антонович Омельченко убежден, что его отец не погиб от шаровой молнии, как это принято считать, а стал жертвой преступления. Его дочь Наталья, обретающаяся в Днепропетровске, тоже страстно желает исследовать эту загадочную страницу жизни их семьи. Вроде бы было так...

...Стоял чудесный весенний день, без малейшего намека на дождь и грозу. Антон Омельченко получил свою обычную почту. В доме, кроме него, были еще жена и соседка. Сказал им, что выйдет во двор, почитает письма. Только он успел выйти, послышался громкий хлопок. Женщины выбежали из дома и увидели Антона. Он лежал на земле без признаков жизни, а в области сердца было что-то похожее на сильный ожог. Антона Омельченко похоронили, а событие списали на шаровую молнию. И пошла эта версия гулять в литературе и СМИ. В том же1932-м в Николаевске-на-Амуре, при не выясненных до конца обстоятельствах, умер Дмитрий Гирев. Он работал на золотых приисках, и за несколько дней до кончины вызывался на допрос в тамошние органы НКВД. Первым российским покорителям Антарктиды исполнилось, соответственно, 49 и 43 года. Они стали жертвами заговора, утверждает И. А. Омельченко.

Кому могли мешать Омельченко и Гирев? Касательно последнего, воздержимся от конкретных суждений из-за недостатка информации. Антон же Лукич раздражал многих: и тем, что упрямо не желал вступать в колхоз, имел большое хозяйство и содержал его в образцовом состоянии. И перепиской с иностранцами, что в те годы минимум не приветствовалось. Существенный момент: Антон Омельченко получал от британского правительства то ли пенсию, то ли стипендию. Весьма значительную, в сравнении с доходами в тогдашнем украинском селе.

Совершить практически одновременно два убийства в разных углах огромной страны, замаскировав их под несчастные случаи - не в традициях и не по средствам представителям уголовного мира. В преступлениях, если они действительно имели место, ощущается почерк спецслужб.

Потомки полярника долгое время пытаются пролить свет на эту историю, разыскивают документы, выстраивают версии, устанавливают причинно-следственные связи. Собственным расследованием по этому же поводу занимается киевский историк Александр Гордий. Увенчаются ли их поиски успехом, надеемся узнать в обозримом будущем.

Как-то так получилось, что в Украине не сложилось с выдающимися путешественниками-первооткрывателями. Был Григорович-Барский, но это еще в XVIII веке. Была Полина Осипенко, но ее перелет вместе с В. Гризодубовой и М. Расковой скорее авиационно-технический рекорд. В общем, у нас не столько героев, чтобы разбрасываться памятью о них. И Антон Лукич Омельченко, безусловно, заслужил того, чтобы возникшие вокруг его биографии загадки были разрешены.

по материалам: А. Карпова