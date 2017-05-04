Чемоданные настроения

Обмен ядерными угрозами между США и КНДР растревожил все страны. Выясним нормативные действия главных ракетно-ядерных соперников на планете, если вдруг (чего Боже упаси!) подобное завязалось бы у Вашингтона с Москвой.

Груз тяжкого выбора

Сразу после вступления в должность президента к Дональду Трампу приставлен адъютант. Он повсюду носит ядерный «Футбольный мяч» - это название для пульта управления стратегическими ядерными силами родилось во времена давнего плана ядерной атаки под кодовым названием Dropkick — «Удар с полулета».

Этот баул фирмы Zero Halliburton с торчащей антенной спутниковой связи, называемый и Nuclear Football, и President's Emergency Satchel, и The Button (Ядерный мяч, Президентская тревожная сумка, Кнопка), прикрепляется к запястью спецпомощника Президента браслетом из особой стали. Спецпомощников подбирают из числа офицеров четырёх видов Вооружённых сил и службы береговой охраны США. Каждый из них проходит проверку до седьмого колена и получает наивысший допуск секретности «Белый янки».

Содержимое чемоданчика — самая строго охраняемая тайна Соединённых Штатов. Но с помощью заокеанских информаторов удалось заглянуть и в него. В чемоданчике, помимо передатчика, хранятся коды для приведения в действие американского ядерного арсенала, и это, наверное, самый секретный предмет всей американской администрации. А ещё так называемый единый интегрированный операционный план, являющийся инструкцией, которой глава государства должен воспользоваться в случае начала ядерной войны. План изложен на 30 страницах специальной тетрадки и выполнен в виде простых и понятных даже Президенту картинок, описывающих действия для нанесения ответного ядерного удара. Сейчас там четыре таких варианта по степени мощности. В разгар «холодной войны» этот план включал 12,5 тысяч целей на территории нашей страны, в том числе 500 только в районе Москвы, где на один антиракетный радар в Пушкино приходилось целых 89 американских ядерных боеголовок.

А ещё там есть табличка со списком секретных бункеров, где Президент может укрыться в случае ядерного нападения. И инструкция по связи с руководством Минобороны и по выходу на систему экстренного общенационального оповещения населения. Ну и диск с этим самым обращением, типа «Сограждане, американцы, сегодня коварная Россия...». Передать его надо в течение 10 минут. Последний предмет в чемоданчике — запечатанная в пластик «золотая карточка» — идентификатор. На ней личный код Президента из цифр и букв — команда для тех, чьи руки должны повернуть в положение «Старт!» ключи пуска ракет в шахтах и на подводных лодках. Карточку все президенты почему-то носят при себе. Наверное, привыкли к кредиткам.

Каждый новый хозяин Белого Дома получает получасовое объяснение, как пользоваться содержимым ядерного чемоданчика. Всё вроде бы просто, тем более что основные операции выполняет психологически устойчивый спецпомощник. Но казусы все же случаются...

Если президент решится:

- Адъютант отводит в сторону Президента и открывает чемоданчик.

- Варианты атаки обсуждаются с военным помощником. Варианты включают запуск до 925 ядерных боеголовок с разрушительной силой, в 17000 раз превышающей взрыв в Хиросиме.

- Президент должен быть идентифицирован и подтверждён с помощью «бисквита». Согласно правилу двух человек, министр обороны обязан проверить приказ, но не имеет права отменить решение президента.

- После подтверждения кодов командование вооружённых сил отдаёт приказ атаковать соответствующим подразделениям. После этого приказ ещё раз проверяется — для подтверждения. После запуска остановить ракеты невозможно.

Только президент полномочен отдать приказ о ядерной атаке.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН

33 года назад в СССР тоже приняли на вооружение ядерный чемоданчик.

Появление одного из самых секретных стратегических объектов в стране, управляющего стратегическими ядерными силами, было революционным военно-техническим решением.

Случилось это после того, как военная разведка добыла информацию, что у США чемоданчик уже давно имеется... Генштаб поставил задачу сделать аналогичную систему. На неё ушло 7 лет.

За три минувших десятилетия о нём кое-что стало известно. Вот как он работает.

Станция предупреждения о ракетном нападении засекает время старта ракеты, вычисляет её траекторию и район удара. Передаёт все данные на чемоданчик. В эти считаные минуты и должна быть получена санкция на ответный удар.

Даёт такую санкцию Президент-Верховный главнокомандующий. Его решение согласовывается с такими же ядерными чемоданчиками министра обороны и начальника Генштаба.

Данные, согласно договору CHB-II, на 1 июля 2016 г.: в составе стратегических ядерных сил России развернуты 526 носителей межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Тяжёлые бомбардировщики оснащены 1735 ядерными боезарядами. Общее число носителей составляет 877 единиц, на них можно разместить до 3200 боезарядов. У России развёрнута и альтернативная система «Периметр» для управления ядерной триадой. Она позволяет нанести удар, если даже три обладателя ядерного чемоданчика погибли. Западные эксперты не без обречённости окрестили её Dead Hand (мёртвая рука).

по материалам: "Оружие"