Старый знакомый

Сергей Мавроди вышел из тюрьмы в мае 2007 года, и спустя несколько лет запустил МММ-2011 под лозунгом «Мы можем многое». Из этой затеи ничего не вышло, и пирамиды в России, Белоруссии и Казахстане были закрыты. Мавроди отправился завоевывать другие страны со своей новой платформой МММ Global.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В качестве внутренней валюты в МММ Global используются «мавры» (mavros) и биткоины. На иностранных сайтах МММ говорится о том, что эта система работает более чем в 100 странах мира и в ней состоят более 130 млн человек. Всем им обещают ежемесячный доход в 30% от суммы вклада. Отдельные сайты МММ появились для жителей почти 20 стран, в которых пользователи платформы были особенно активны. Среди них - ЮАР и Нигерия.

Выйдя из тюрьмы, Сергей Мавроди понял, что впредь надо быть осторожнее. Всех новых вкладчиков, сперва в России при запуске МММ-2011, а после и в других странах, он начал предупреждать о том, что они могут потерять деньги, если вложатся в пирамиду.

Новую систему МММ Мавроди называет «глобальным фондом взаимопомощи», в котором нет централизованного счета, а деньги участники системы переводят друг другу напрямую. Отвечая на вопрос Financial Times, получает ли Мавроди выгоду от деятельности этого «сообщества взаимопомощи», он ответил, что нет, потому что «это было бы аморально».

В начале 2016 года власти Нигерии обратились за финансовой помощью в размере $3,5 млрд. к Всемирному банку и Африканскому банку развития. Из-за падения цен на нефть экономика этой страны сократилась впервые за 25 лет. Экономический кризис оказался благодатной почвой для провозгласившего себя Робин Гудом Мавроди. С помощью МММ он пообещал «уничтожить мировую финансовую несправедливость». И в Нигерии ему поверили.

Мавроди построил всю систему на слове «помощь». Зарегистрировавшись на одном из иностранных сайтов пирамиды, участник МММ видит две главные кнопки: «Предоставить помощь» и «Получить помощь». Нажав на первую, пользователь должен внести сумму, которую готов потратить. После этого система МММ находит другого пользователя, которому как раз нужно выплатить такую сумму, и соединяет участников друг с другом. По правилам, получив ссылку на человека, которому необходимо «оказать помощь», нужно сделать это за 24 часа, иначе аккаунт блокируется навсегда.

ВЛЕЧЕНЬЕ, РОД НЕДУГА

Сахид Адении Адешина тысячник - участник МММ, привлекший и курирующий больше 1000 человек. Он получает 10% от заработка каждого из своих подопечных.

«Я видел документалку про Мавроди, в ней говорилось, что из его офиса вывезли семь грузовиков наличных, - бубнит Сахид. - Теперь кто скажет мне, куда уехали эти семь грузовиков? Мавроди не обворовывал россиян, это сделало их правительство, присвоившее себе деньги участников МММ».

Чтобы стать куратором, как Сахид, необходимо для начала привлечь более 20 человек, а следом пройти обучение в Школе кураторов. Это двухнедельная онлайн-программа, в которой отобранных участников системы в скайп-чатах обучают идеологии и механизмам работы МММ. Один из главных навыков, которые приобретают здесь ученики, - максимально эффективно использовать соцсети для продвижения платформы и привлекать новых участников. В конце все сдают экзамен на право иметь статус куратора.

Среди прочего в Школе кураторов учат, что деньгами надо делиться, ведь МММ - это про помощь и поддержку всех нуждающихся.

Чадди Угорджи известен нигерийским мавродианцам ничуть не хуже самого Сергея Мавроди. Чадди провел официальную презентацию «МММ Нигерия» 17 ноября 2015 года и сразу начал активную кампанию по продвижению пирамиды.

Одним из самых ярких маркетинговых ходов куратора номер один стала его собственная свадьба с девушкой по имени Амака в ноябре 2016 года. Он утверждал, что гуляет на заработанные с помощью МММ деньги, поэтому повсюду висели баннеры с символикой пирамиды, гости были одеты в наряды под цвет логотипа МММ - белые с зелеными элементами, - а на свадебном торте красовались все те же три заветные буквы.

На сайте «МММ Нигерия», в фейсбуке и на ютубе можно найти сотни видео, на которых нигерийцы рассказывают, как заработали состояние благодаря пирамиде, купили дома и машины.

ПРАХ, ТЛЕН, ПЫЛЬ

Все пошло прахом 14 декабря 2016 года - «МММ Нигерия» неожиданно приостановила все операции на месяц. Объяснение - «высокая нагрузка на систему». По данным компании Nigeria Deport Insurance Corporation (NDIC), в результате сбоя системы МММ более трех миллионов нигерийцев потеряли свои деньги - в целом около 18 млрд. найр ($57 млн). В случившемся Мавроди обвинил журналистов и чиновников, активно призывавших нигерийцев перестать вкладывать деньги в опасную пирамиду.

«Реакция на падение МММ у людей была разной. Те, кто уже много заработал на системе, поняли, что веселые времена подошли к концу. По тем же, кто присоединился к МММ недавно и только вложил большие суммы, это событие ударило намного сильнее», - рассказал корреспондент Quartz Africa Иоми Казеим. В фейсбуке и на нигерийских новостных сайтах можно найти множество историй о том, как люди потеряли деньги, отложенные на свадьбу или учебу. В СМИ появлялись сообщения о самоубийствах и убийствах, связанных с МММ. В начале января 2017 года 34-летняя Глория Самсон утопилась в реке Бенуэ - незадолго до того, как МММ приостановила работу, Глория вложила в систему 400 тыс. найр ($1270), которые взяла в кредит в четырех разных микрофинансовых организациях. У нее остались муж и двое детей. По данным издания Pulse Nigeria, в декабре 2016 года в городе Кала-бар был задержан 45-летний Марк Фрайдей, который до смерти забил свою жену, узнав, что она вложила в МММ 280 тыс. найр ($890), отложенных на оплату учебы их троих детей.

Конечно, большинство историй были не столь трагичными. Кто-то из вкладчиков даже смог избежать финансовых потерь. Например, студент Хамфри Эзе Укаяя из города Абуджа рассказал, что дважды вложил деньги в МММ и дважды получил доход. Его сестре повезло меньше - она до сих пор ждет, когда МММ вернет ей 120 тыс. найр ($381). Для жителя Нигерии $400 - серьезная сумма. Например, другой участник МММ, Генри Алаби, платит 100 тыс. найр в год за комнату в университетском общежитии. «Я начал с 20 тыс. найр, сразу получил доход, а через пару месяцев смог оплатить годовую аренду жилья, но я понимал, что долго зарабатывать так не выйдет», -заключает Генри. Он считает, что многие нигерийцы лишились своих денег из-за жадности и невежества - он и сам не смог вовремя остановиться, в итоге вложил деньги в МММ семь раз и потерял больше, чем заработал.

МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО

В день, когда МММ заморозила «мавры», куратор номер один Чадди Угорджи не проронил ни слова. Спустя несколько дней он опубликовал на своей странице в фейсбуке пост (сейчас удален), в котором рассказал, что его деньги в системе были заморожены так же, как и деньги остальных участников МММ. Он призвал мавродианцев не паниковать и дождаться 14 января 2017 года. Именно тогда, как предполагалось, система должна была заработать опять.

Чадди заговорил вновь 9 января - в новом посте он уже не комментировал события, связанные с МММ, но предупреждал, что не имеет никакого отношения к очередной безымянной финансовой пирамиде, которая, как и еще десятки, появилась в Нигерии на волне успеха проекта Мавроди. В комментариях под постом Чадди люди разделились на два лагеря. Одни призывали куратора высказаться по поводу падения МММ и обвиняли его и других высокопоставленных участников МММ в том, что система рухнула из-за их жадности. Другие же утверждали, что вся ответственность за крах МММ лежит исключительно на плечах ее рядовых участников. Сторонники Чадди призывали дождаться 14 января, однако в этот день никакой новой информации от него так и не появилось. В январе нигерийские СМИ сообщили, что Чадди Угорджи и его жена улетели на Филиппины. Со страницы Амаки Угорджи пропали все посты, в которых упоминалась МММ.

«Истииное происхождение «МММ Нигерия» нам до сих пор неизвестно, - объясняет корреспондент Quartz Africa Иоми Казеим. - В любом случае люди, находившиеся наверху этой пирамиды, ушли в тень, потому что с ними хотят поговорить не только журналисты, но и местные правоохранительные органы». По данным нескольких нигерийских СМИ, Чадди Угорджи заработал на МММ 5 млрд. найр (около $16 млн).

Из-за приостановки работы «МММ Нигерия», заработавший когда-то на ней миллион найр Ифунаня Авази потерял все свои сбережения. Тем не менее, он оказался одним из многих, кто веру в МММ не потерял. «МММ не виновата в том, что произошло, виноваты мы, нигерийцы, и наша жадность», - говорит он. Как и Авази, некоторые нигерийцы сложившуюся ситуацию именуют «небольшими проблемами с системой», которые скоро разрешатся. Авази дал ссылку на свой сайт, на котором он подробно описывает преимущества и идеологию МММ.

И еще одна запоздалая новость: «МММ Нигерия» объявляет конкурс по продвижению пирамиды, направленный на сглаживание репутационного урона, нанесенного декабрьской заморозкой счетов. За участие в конкурсе можно получить до 150 тыс. найр...