Дядя ведь недаром...

Сенатор Джон Сидней Маккейн III бился в 2008 году с Бараком Обамой за президентское кресло, да и сегодня является частым гостем на голубых экранах. В нашей стране он известен прежде всего громкими антироссийскими заявлениями, которые можно объяснить трудным эпизодом его летной биографии.

ИСКУПАНИЕ С ИСКУПЛЕНИЕМ

26 октября 1967 года пилотируемый Джоном Маккейном самолет был сбит во Вьетнаме ракетой ЗРК С-75. А в январе 2009 года, через три месяца после неудачных для сенатора президентских выборов, в Петербурге скончался подполковник ракетных войск в отставке Юрий Трушечкин - человек, некогда повергший с небес этого политического громовержца.

Жил кавалер ордена Красной Звезды в ветхом домике на окраине Красного Села. Во Вьетнам он попал, будучи 28-летним капитаном, служил офицером радиолокационной станции (РЛС) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).

В тот памятный день капитан Трушечкин вместе с зенитным расчетом менял позицию ракетной установки, прикрывавшей от американцев стратегически важную ТЭЦ «Йен Фу». Ракетчики уже снимались с позиции, когда услышали сигнал воздушной тревоги.

Через 30 секунд из облаков вывалилась пара палубных штурмовиков АД-4 «Скайхок». По целям были выпущены две оставшиеся ракеты. Одна из них из-за плохой наводки взорвалась в джунглях, а вторая - поразила цель.

Пилот Джон Маккейн катапультировался, и его взяли в плен вьетнамские солдаты. В качестве трофея капитан Трушечкин увез с собой домой документы летчика и фотографии, которые подпольно удалось сделать во Вьетнаме: ведь фотографировать советским специалистам не разрешалось. При переезде из Риги в Ленинград раритетные документы потерялись, остались только снимки.

Трушечкин не испытал никакого энтузиазма, когда узнал, кто стал его жертвой. «Лагерные охранники говорили, что он ненавидел советских. Он знал, что его самолет сбила наша ракета. Если бы он стал президентом США, отношения между Россией и Америкой, несомненно, стали бы хуже», - считал ветеран.

По мнению Трушечкина, Маккейну повезло - обычно американских летчиков крестьяне забивали мотыгами. Но этот пленник попал в лагерь, который с сарказмом называли Hanoi Hilton для «пилотов в пижамах».

Самыми ценными трофеями считались летный шлем и «флаг нищего» - нашивка с надписью: «Я американский гражданин, терплю бедствие, прошу оказать мне помощь» -на пяти языках. В парашютной сумке нашли еще серую «корочку», которая оказалась парашютной книжкой.

Полковник Борис Воронов, начальник штаба группы СВС во Вьетнаме, в своих «Записках» отмечает: «23 октября 1967 года над Ханоем сбито 10 американских самолетов, в том числе ракетой был сбит пилот «голубой крови» Джон Маккейн.

Он был сын адмирала, командующего тогда военно-морскими силами США в Европе, внук адмирала Джона Маккейна, командовавшего в период Второй мировой войны всеми авианосцами на Тихом океане.

Майор Маккейн служил на авианосце «Форрестол» и чуть не погиб во время пожара на авианосце, вызванного взрывом неисправной ракеты. Майора перевели на авианосец «Орискани». На нем он продолжал участвовать в налетах на Демократическую Республику Вьетнам, пока не сбили над Ханоем. Летчик катапультировался из охваченного пламенем самолета и приводнился в ханойское озеро Серебристого камыша. Он сломал обе руки и ногу и был жестоко избит вьетнамскими солдатами.

На допросе, отвечая на вопрос о действиях вьетнамских средств ПВО, американский летчик заявил: «Вокруг Ханоя очень плотный и очень точный огонь. Что касается ракет «земля - воздух», то они бьют довольно точно по цели.

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Когда передвижные ракетные комплексы С-75 только появились во Вьетнаме, то первое время боевые расчеты на них полностью комплектовались советскими специалистами. В состав системы входят зенитные управляемые ракеты средней дальности, ЗРК, включающий РЛС сопровождения и наведения, шесть пусковых установок с одной ракетой на каждой, средства электропитания и средства технического обеспечения. Ракеты двухступенчатые: первая ступень твердотопливная, вторая - жидкостный ракетный двигатель. Дальность поражения целей 6-56 километров. Количество одновременно наводимых на цель ракет - до трех.

В Советском Союзе тем временем стали готовить вьетнамцев-ракетчиков, причем в программу их обучения включались и стрельбы на полигоне. Некоторые вьетнамцы, будущие командиры дивизионов, окончили Военную командную академию войск ПВО. Вскоре братья по оружию приняли технику у наших специалистов и сами сели за ракетные пульты. Обучение вьетнамцев пришлось продолжить в бою.

Снова предоставим слово Юрию Трушечкину: «За пультом сидел вьетнамец. Я, естественно, был рядом. Всю боевую работу выполняли вьетнамские расчеты. Задача советников - страховать их действия».

Иногда американским самолетам удавалось отбомбиться по ЗРК, хотя обнаружить комплекс удавалось только после пуска ракеты. «Поднявшийся столб дыма служил прекрасным ориентиром. Летчики засекали место расположения ракетного дивизиона и вызывали ударную группу.

Вьетнамцы полностью зенитные ракетные дивизионы не разворачивали. У них было по четыре пусковые установки вместо шести, что позволяло расчетам быстро сворачиваться и в короткий срок менять место дислокации. Если после пуска ракет в течение сорока минут зенитный ракетный комплекс и его боевые расчеты не покидали позицию, то шансов уцелеть практически не оставалось.

Американские летчики - опытные, храбрые, целеустремленные - отлично владели передовой по тому времени техникой. Бомбили американцы снайперски, и расчеты ПВО несли значительные потери в людях и технике. Так, в сентябре 1967 года, во время налета бомбардировщиков В-52,.три дивизиона из четырех были выведены из строя ударами группы прикрытия.

Маккейн утверждал, что его регулярно избивали, унижали, выпытывая военные секреты и заставляя подписывать «заявления о раскаянии». Однако Чан Чонг Дует, начальник вьетнамской тюрьмы Хоа Ло, рассказывает, что адмиральского сынка не пытали — он считался VIP-пленным. После того как Джона в 1973 году освободили, Дует продолжал следить за его карьерой и на вопросы о том, как к Маккейну относились в «Ханойском Хилтоне», всегда отвечал: «Он несколько приукрашивает свое прошлое».

Количество сбитых самолетов сильно разнилось по советским и вьетнамским данным. Так, признаком уничтожения цели для советского расчета ЗРК считался в первую очередь факт подрыва боевой части ракеты в районе цели. Вьетнамцы же оценивали результат по обломкам на земле, к которым, ссылаясь на требования безопасности, советских специалистов подпускали крайне редко и неохотно.

Воевать к тому времени бойцы Вьетнамской народной армии научились неплохо. Поэтому прибывающих русских специалистов встречали нередко с некоторым высокомерием, могли устроить им проверку. Скажем, вытащат какую-нибудь лампу из блока - ищи, в чем тут дело. А ламп штук 40. Неделю присматривались друг к другу, потом отношения налаживались».

Группы советских специалистов находились в основном на позициях в зонах ПВО на подступах к столице ДРВ Ханою и к крупнейшему морскому порту страны Хайфону.

А вот что еще рассказывал Трушечкин: «Ракетчики были в ДРВ самыми популярными людьми. Где бы ни появлялся зенитный ракетный расчет, крестьяне всегда несли нам угощение - рыбу, кур, все, что угодно, вспоминал Юрий Петрович, - хотя сами голодали. Мы, в свою очередь, отдавали им тушенку, сгущенку, конфеты, если имелись. Общались через переводчиков. Местные жители окружали нас особым вниманием и заботой: добровольно рыли ямы, в которые вставляли бетонные кольца. В них мы укрывались».

ВСЕ СЧИТАЮТ, -ТАЮТ, -ТАЮТ

Сами ракетчики не видят результатов пусков: ведь ракеты улетали от места пуска на 25-30 километров. А «Скайхок» Джона Сидни Маккейна упал в 5-6 километрах от позиции. Изучив обычный способ уничтожения американских самолетов ЗРК, можно предположить в деталях, как он был повержен.

Подняв свою машину с авианосца и набрав высоту, летчик просто не в состоянии заметить ЗРК. Он может увидеть только белый след, тянувшийся от земли. Ракета летит к цели не больше минуты. За это время пилот должен обнаружить ракету и успеть уйти от смерти, летящей со скоростью в два раза выше скорости звука.

Способ один - резко бросить самолет вниз и в сторону. Но иногда и это не спасало: можно было попасть под удар второй, третьей ракеты. Для сына адмирала, «громовержца», война закончилась.

Правда, когда сбивали американский самолет, служба спасения делала все, чтобы выручить летчика. На палубах авианосцев американцы всегда держали вертолеты, готовые немедленно вылететь на помощь летчику, попавшему в беду. У каждого из них был пеленгатор, поэтому определить место нахождения человека не представляло сложности.

Декабрь 1972 года стал для американцев «черным». При отражении массированных налетов на Ханой в 134 стрельбах при общем расходе 239 ракет был сбит 31 стратегический бомбардировщик В-52. Для американцев это был ошеломляющий удар, принудивший их пойти на подписание 27 января 1973 года Парижских соглашений о прекращении боевых действий.