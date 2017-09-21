Кристальная чистота

Сто с лишним лет назад немец Август Штаух случайно нашел в Африке алмазы, и в безлюдной пустыне начался невиданный ажиотаж.

ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Август Штаух добился в жизни всего, о чем только мог мечтать. Впоследствии счастливчик говорил, что всем этим он обязан своей астме. Он страдал тяжелой формой бронхиальной астмы и чувствовал себя более или менее сносно только в сухом климате.

Штаух служил на железной дороге, и в один прекрасный день начальник, которому надоел вечно больной сотрудник, «назначил ему лечение» в виде перевода на несколько лет в Германскую Юго-Западную Африку. Климат в колонии действительно был очень сухой, а железную дорогу немцы построили для себя, по последнему слову техники, и для ее обслуживания требовались специалисты.

Штаух не пришел в восторг от нового назначения, тем более, что взять с собой жену и детей он не мог. Железнодорожному служащему предстояло работать в пустыне, на крошечном полустанке под названием Лужайка.

В обязанности Штауха входило очищение от песка железнодорожного полотна, иначе пустыня быстро поглотила бы рельсы и полустанок. А главной задачей Штауха было поддержание в рабочем состоянии отрезка железной дороги между портовым городом Людериц и городком Аус. В прибрежной пустыне Намиб почти непрерывно дует сильный ветер, который переносит с места на место огромные массы песка. Ветер быстро наметает высокие песчаные холмы, но одновременно обнажает в других местах участки, которые прежде были покрыты дюнами.

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ

14 апреля 1908 года чернокожий рабочий Захариас Левала поднял лежавший под ногами блестящий камень и показал Штауху:

- Глянь-ка, мастер, что за камушек!

Конечно, это была редкостная удача. Но, с другой стороны, Штаух был уверен, что это принесли плоды усилия, которые он предпринимал, чтобы не отупеть и не опуститься в дикой глуши. Железнодорожник интересовался природой чужой страны, собирал образцы минералов, даже просил подсобных рабочих из местных племен приносить ему интересные камни. Он собрал уже небольшую коллекцию минералов, но находка Левалы не походила на другие камни в коллекции. Железнодорожник сделал простой опыт: чтобы определить твердость камня, он поцарапал им стекло на своих часах. Сердце Штауха радостно забилось, но он еще не вполне верил своему счастью. Через некоторое время знакомый геолог подтвердил его предположение - это, действительно, был алмаз чистой воды.

Прослышав о замечательной находке, в немецкий протекторат на юго-западе Африки потянулись всевозможные дельцы, авантюристы и простые рабочие в поисках заработка.

Неподалеку от унылой Лужайки вырос красивый современный поселок Колманскоп, которому суждено было в считаные годы стать богатейшим городом Африки.

Однако поначалу Штаух старался, по возможности, сохранить свою тайну лично для себя. Ему помогло то, что находка казалась здравомыслящим людям слишком невероятной. Трудно вообразить, что алмазы могут лежать прямо на песке, в пустынных дюнах. Штаух придумал даже собственную теорию, согласно которой в течение миллионов лет воды Оранжевой реки принесли алмазы с юга континента, смыли их в Атлантический океан, а потом сильное Бенгальское течение унесло камни к северу. Со временем береговая линия отступила, а морские раковины и алмазы оказались на берегу в песках пустыни Намиб.

Штаух уволился со службы и быстро получил от Имперского ведомства горнодобывающей промышленности права на лучшие участки для алмазных приисков. Если верить рассказам современников, искать алмазы в пустыне было в то время детской забавой, ведь драгоценные камни лежали прямо на поверхности, как желуди в дубовой роще. Сам Штаух однажды, сидя на одном месте, якобы нашел 37 алмазов на расстоянии вытянутой руки. Старатели регулярно возвращались из пустыни с полными алмазов банками из-под джема. Они даже по ночам ползали по песку, прикрепив себе на лоб фонарь. Говорили, что в темноте освещенные лучами света алмазы поблескивают, и их легче заметить.

КАРАТНУЛО НА МАССУ

В июле 1908 года алмазная лихорадка докатилась до далекого Берлина, и попытать счастья в Африке захотелось очень многим. Энергично вмешалось имперское правительство: оно объявило запретной зоной береговую территорию размером сто на триста километров. Германское алмазное общество зарезервировало себе монополию на освоение этой территории.

В пустыне построили маленькие поселки с немецкими названиями. Потом Август Штаух основал главный город искателей алмазов - Кольманскуппе.

ДЕРЕВУШКИ ТВОЕЙ МЕЧТЫ

В самом неподходящем для жизни месте на несколько лет поселились люди, которые устроили для себя не то что приемлемые, а даже очень приятные условия жизни. В их городке посреди пустыни было все, что есть в обычном европейском городе: почта, лавка мясника, пекарня, полицейский участок, казино с танцевальным залом, театр, спортивный зал и кегельбан. В Кольманскуппе работала электростанция и обеспечивала электроэнергией все постройки, уличное освещение и узкоколейную железную дорогу, которая выполняла функцию городского транспорта. В одном из самых безводных засушливых мест планеты немцы построили плавательный бассейн, а также комбинат по производству льда и прохладительных напитков. Каждая семья ежедневно бесплатно получала лед в виде стандартных блоков, ящик лимонада и 20 литров питьевой воды. Воду приходилось доставлять морем за тысячу километров из Капштадта.

Кольманскуппе, в котором уже в первый год жили четыреста немцев и восемьсот местных негров, производил впечатление типично немецкого. Вдали от родины немцы особенно старались соблюдать свои традиции. Дети учились в немецкой начальной школе, а взрослые участвовали в спортивных праздниках. Дамы щеголяли в шелковых чулках, носили платья и шляпки по последней моде, господа выписывали себе элегантные костюмы, шляпы и трости. Жители городка могли себе позволить покупать очень дорогие вещи. Состоятельные горожане пользовались новейшей электрической бытовой техникой, привезенной из Германии, а в просторных гостиных стояла дорогая мебель.

Только с 1908 по 1913 год из песков пустыни Намиб извлекли пять миллионов каратов алмазов - почти тонну! Пока местные рабочие вкалывали до седьмого пота, систематически просеивая тысячи тонн песка, их немецкие работодатели пили шампанское, развлекались в портовом городе Людериц и расплачивались с девицами легкого поведения алмазами.

На короткое время Кольманскуппе стал городом нуворишей. Здесь все было самое дорогое и самое лучшее. По доходам на душу населения Кольманскуппе являлся самым богатым городом в Африке. Его алмазные прииски давали двадцать процентов мировой добычи алмазов. В маленьком городе построили больницу с современным медицинским оборудованием и с первым в Африке рентгеновским аппаратом. Рентгеновскую установку использовали и для обследования абсолютно здоровых людей, чтобы изобличить в воровстве рабочих, глотавших мелкие алмазы. Воришкам давали слабительное, и они поневоле быстро расставались с украденным богатством.

ДОРОГА В НИКУДА

Жизнь в сюрреалистическом городке шла своим чередом даже тогда, когда кайзеровская Германия в ходе Первой мировой войны потеряла так называемую Германскую Юго-Западную Африку, ставшую колонией Великобритании. Немецкое предприятие утратило монопольное право на разработку месторождения алмазов, но Кольманскуппе остался по-прежнему исключительно немецким образцовым городом. Увы, к 1931 году месторождение алмазов, выработанное на 95 процентов, истощилось. Поиски драгоценных камней постепенно вышли за пределы запретной территории, существующей и сегодня, и распространились дальше к югу, до устья Оранжевой реки на границе с современной Южно-Африканской Республикой.

Красивый и удобный городок в пустыне мало-помалу приходил в упадок, пока окончательно не стал городом-призраком. В 1954 году из местной больницы выписали последнего пациента. Через два года из Кольманскуппе выехали последние семьи. Пустыня быстро отвоевала свои временно утраченные владения. В заброшенных домах громоздятся кучи песка, занесенные песком двери невозможно открыть. От некоторых построек ветер и песчаные бури оставили только фундаменты и несущие стены.

До восьмидесятых годов о заброшенном городе вообще не вспоминали. Потом в африканских странах начал развиваться туризм, и туристические фирмы заново открыли опустевший город в качестве достопримечательности для организации экскурсий. Там даже устроили краеведческий музей, а некоторые дома отремонтировали, чтобы показывать иностранным туристам.

Туристы вползают по песчаным насыпям в почти занесенные песком виллы. Природа навела там свой порядок, но остатки прежней роскоши все равно впечатляют. Лепнина, художественная роспись, дорогие стильные обои - отдельные фрагменты жилых домов прекрасно сохранились. Рельсы узкоколейки тоже остались. Ветер то заносит их песком, то снова обнажает - ржавые и никому не нужные, как пара гнедых. А весь город кажется подтверждением иллюзорности внезапно свалившегося богатства.

То же самое можно сказать о человеке, с которого начался алмазный бум в пустыне Намиб. Август Штаух оставил алмазные прииски в 1924 году, а потом потерял почти все свое гигантское состояние во время Великой депрессии тридцатых годов.

по материалам: Н. Николаевой