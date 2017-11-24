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Фотофакт

Время собирать листья

Майна небесная

Анатолий Шестопалов
1 ноября 2017 Просмотров: 680 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Феликс Баумгартнер на исходной высоте рекордного прыжка.
  • Феликс Баумгартнер после прыжка из стратосферы.

Мир обрел нового героя: своим рекордным прыжком из стратосферы австриец Феликс Баумгартнер сдвинул границы представимого.

ДОШЕДШИЕ ДО ТОЧКИ

Если отнять у того, что произошло в последнее воскресенье октября 2012 года над небом Нью-Мехико, чрезмерный пафос, всезнающих экспертов, нервное ожидание, истерическое сопровождение корреспондентов, назойливую коммерциализацию спонсоров - останется просто грандиозный, захватывающий дух момент.

Прыжок Феликса Баумгартнера с 39-километровой высоты - это фантастика. Даже те, кто скептически противостоял проекту «Стратос», кто обоснованно сомневался в его пользе для науки, сидели перед своими телевизорами и компьютерами и зачарованно следили, как белая точка в нерезком серо-черном инфракрасном изображении стремилась вниз, все ускоряясь, бесконтрольно вращалась и наконец превратилась в человека с парашютом, который элегантно и уверенно приземлился в пустыне Нью-Мехико.

Когда 43-летний Феликс Баумгартнер в 12 часов 16 минут по местному времени встал на колени и крикнул «Уез!», задание завершилось хеппи-эндом. Это был триумф австрийского упрямца, который доказал, что многое становится возможным, если безусловно верить в себя и сопротивляться признанию границ.

Феликс Баумгартнер был всегда очарован и вдохновлен летающими сверхгероями - Бэтменом, Суперменом и Спайдерманом. С того воскресенья он стал героем Росуэлла, гнезда в Нью-Мехико, где уже в 1947 году должен был приземлиться НЛО и где главный спонсор Баумгартнера - Red Bull - возвел комплексный центр управления. Его имя будет стоять в книгах по истории рядом с именем его друга и наставника Джо Киттингера, который в 1960 году установил рекорд в свободном падении, пролетев 4 минуты 36 секунд навстречу Земле с высоты 31 километр. И рядом с Нейлом Армстронгом, первым человеком, побывавшим на Луне, который также в 1969 году писал историю телевидения.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

Баумгартнер родом из Зальцбурга, он вырос в скромных условиях. Его отец, Феликс Баумгартнер-старший, - столяр, брат Геральд - повар, сам он учился на слесаря. Ханс Хюмер -53-летний мужчина - координатор Flying Bulls, авиастоянки фирмы -производителя напитка, руководитель секции военно-спортивного союза Зальцбурга, где 16-летний Баумгартнер учился прыжкам с парашютом.

Хюмер сопровождал Баумгартнера с начала его карьеры. Когда он после приземления описывал, как вошел в штопор, как был близок к потере сознания, но сохранил спокойствие и не раскрыл запасной парашют, было ясно, что Баумгартнер не только рисковый, но прежде всего превосходно обученный спортсмен. Несмотря на чрезмерную нагрузку, во время полета он продолжал общаться с наблюдавшим за ним с Земли Джо Киттингером, у которого в его 84 года в голосе звучит спокойствие опытного специалиста и который обладает редким талантом сказать нужные слова в нужный момент.

Баумгартнер несколько лет прыгал под руководством Ханса Хюмера и был связан с армейским спортивным центром. Но там проявилось свойство, без которого он, возможно, не совершил бы прыжка в Росуэлле: он не хотел держаться правил и границ, не признавал авторитетов. Он поссорился в армии со своим инструктором и, казалось, был сыт прыжками.

НЕАКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПУСК

Год-два его не было видно и слышно на зальцбургском аэродроме - до того дня, когда он вынырнул на соревновании как зритель. «Есть для меня парашют?» - спросил он своего старого учителя Хюмера, который дал ему свой. С тех пор Баумгартнер вновь воспрянул.

Он слышал о Base-Jumpen, нелегальных прыжках со зданий и мостов. Это было беззаконием рокеров парашютной сцены, и Баумгартнер хотел непременно к ним принадлежать. 

«Когда он начал этим заниматься, - говорит Хюмер, - функционерам из австрийского союза парашютистов это совсем не понравилось».

Официальные лица хотели исключить «безумца» и больше не допускать его к соревнованиям. Они пытались притормозить его, потому что видели угрозу для его жизни: ведь вместо предписанных тогда 600 метров над землей Баумгартнер часто вытягивал шнур парашюта на высоте около 100 метров. 

«Тогда союз сказал: вышвырнуть его вон, отнять лицензию, не выдавать парашют. Но нам нравилось то, что делал Феликс», - рассказывает Хюмер.

Баумгартнер начал работать над своим образом Base-Jumpen отчаянными прыжками. В Хорватии он прыгал ночью с разрушенной дымовой трубы, в Рио-де-Жанейро со статуи Христа, в Куала Лумпуре со здания Petronas высотой 452 метра, в то время самого высокого в мире. Он рано развил чувство правильного баланса между риском и расчетливостью.

В 1997 году зальцбургский производитель напитка Red Bull заключил договор с Баумгартнером. Это дало ему финансовую свободу действий для всегда сумасшедших проектов: он произвел полет на машине с пропеллерным двигателем и, оснащенный углепластиковыми крыльями, пересек Ла-Манш. И когда Баумгартнер где-либо и куда-либо на свете прыгал, всегда на его костюме, на его шлеме и прежде всего на раскрытом парашюте была вытиснена торговая эмблема Красных быков.

Баумгартнер стал в Австрии звездой, он появляется с красивыми женщинами и в быстрых автомобилях, выскочка со своим диалектом, тренированным телом и отчеканенным чувством собственного достоинства, которому рада и желтая пресса. Он превратил порше в груду металла, гулял с бывшей королевой красоты столетия и купил виллу в Ойгендорфе под Зальцбургом с участком и вертолетной площадкой. В саду он установил красный камень, на котором выбито: «Рожденный летать» - его жизненный девиз, который он также вытатуировал на предплечье. Сегодня он живет со своей подругой Николь Ешь, «мисс Нижняя Австрия-2006», в Швейцарии.

ПЛЮС ТЕЗНИКА ЗВЕЗДОПАДКОСТИ

Проект «Стратос» Баумгартнера должен был состояться в Соединенных Штатах, для этого здесь были лучшие условия и, кроме того, степень известности серебряно-коричневой банки другая, еще отчетливей разработана. Была составлена команда из авиа- и астропрофессионалов; в Ланкастере, в двух часах езды от Лос-Анджелеса, началось планирование капсулы и предприятия.

Компания Дэвид Кларк, десятилетиями производившая для NASA космические скафандры, изготовила для Баумгартнера специальный костюм. Когда он должен был в декабре 2010 года его испытать, произошло непредвиденное: ему изменила психика. Он впал в паническое состояние, не вынес тесноты костюма, поехал в аэропорт и бежал из Америки. Из-за этих страхов Баумгартнер отдал себя в руки психолога, который привел его к тому, чтобы попытаться еще раз.

После двух успешных проверок в марте и июле 2012 года Баумгартнер хотел в начале октября побить четыре мировых рекорда: самого высокого полета на управляемом стратостате, свободного падения с наибольшей высоты, наибольшего пути свободного падения и преодоления звукового порога, лежащего на уровне около 1100 километров в час.

В то время как у Баумгартнера и его команды было согласование техники, расчеты погоды и психологическая подготовка, Red Bull заботился о том, чтобы окупились вложения, оцениваемые в 50 миллионов евро.

Когда Феликс Баумгартнер в воскресенье около половины десятого по местному времени качался в небе в своем стратостате, слышен был голос Джо Киттингера, который на успокоительном пилотском английском все время обсуждал с Баумгартнером действия в стратостате. В это время снаружи небо становилось все темнее, а Земля все меньше. Киттингер и Баумгартнер. И опять тишина. Чудесная тишина, и снаружи стратосфера.

- Становишься очень скромным, - сказал потом Баумгартнер, - когда стоишь там, наверху. И иногда надо очень высоко подняться, чтобы осознать, насколько ты мал.

Он прыгнул, и девятью минутами позже опять стал одним из нас, одним из семи миллиардов. Только он уже не маленький.

по материалам: Г. Коган

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Мир обрел нового героя: своим рекордным прыжком из стратосферы австриец Феликс Баумгартнер сдвинул границы представимого.

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