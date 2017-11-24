 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Время собирать листья

Кеноэпопея

Анатолий Шестопалов
9 ноября 2017 Просмотров: 559 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чтобы выжить в современном политкорректном мире, даже иконе кукольного совершенства приходится меняться до неузнаваемости. Встречайте нового Кена - хотя сам он встречается все с той же женщиной. И зовут ее Барби.

ПОДБАВИТЬ ПАР

Когда Кен (полное имя: Кен Карсон) появился на свет в 1961 году, он был худосочным анемичным дылдой. Со временем же расцвел в накачанную, вечно загорелую икону американской маскулинности. Кен - первый мужчина (строго говоря, евнух), которого большинство девочек видят голым - и потом думают, что у всех представителей противоположного пола должны быть тела ватерполистов-олимпийцев, - говорит Майкл Шор, глава отдела работы с покупателями компании Mattel.

Креативщики Mattel сообразили, что самым простым способом сделать Кена больше похожим на живого будет радикальная трансформация его внешнего вида. В прошлом году компания отрекламировала новых Барби, доступных в высокорослом, компактном и - сенсация! - «пышном» вариантах, а в этом дозаявила двух новых Кенов с разным цветом кожи и разными прическами. 

Этот ребрендинг - смелая попытка переделать психологию основных клиентов Mattel. В течение шести десятилетий компания учила детей, что у Барби и Кена белый цвет кожи, что у них тела античных героев (только более порнушные, несмотря на отсутствие гениталий), что среди их воображаемых друзей попадаются чернокожие, но они, разумеется, не дотягивают до суперзвездного уровня самих Барби и Кена. Несколько лет назад наступил день икс и продажи стали падать. Озабоченные изменившейся повесткой, производители игрушек встали перед выбором: поднять статус друзей Барби и Кена до равного с ними уровня или сделать так, чтобы Кеном и Барби мог стать кто угодно, вне зависимости от расы, телосложения или прически.

Творческая лаборатория Mattel находится в Эль-Сегундо в округе Лос-Анджелес и напоминает Пентагон - с той лишь разницей, что попасть туда еще труднее. Именно в этом дизайн-центре изготавливаются куклы-прототипы, которых затем по-тихому отправляют на заводы за рубеж. 

Из-за стойки ресепшена на вас смотрит огромная фотография Рут и Эллиота Хэндлер - супружеской пары основателей компании. Хэндлеры познакомились еще подростками на танцах местного отделения еврейской организации «Бней-Брит» в 1929 году; поскольку Барби и Кена они назвали в честь своих детей Барбары и Кеннета, логично предположить, что Барби и Кен - евреи. 

Кен на самом деле юноша неопределенного возраста. Он вечный ухажер Барби, но, несмотря на массу свадебных приготовлений, жениться на ней ему так и не пришлось. У Кена нет детей, но к нему в нагрузку продают брата-младенца, чьим единственным опекуном он, судя по всему, является. Но не это подлинная драма Кена, идеального мужчины. Его подлинная драма в том, что мальчишки - даже те, кому нравится Барби, - его не любят.

«В прошлом, - объясняет Майкл Шор, - Кена воспринимали в качестве еще одного аксессуара Барби, значимость которого по отношению к главной героине равнялась одному к семи. Именно в таком численном уравнении - один Кен на семь Барби - выражались цифры их продаж, и именно это соотношение новая инициатива должна изменить. 

АМЕРИКЕН РАЗНОБОЙ 

«Когда дети еще совсем маленькие, - говорит Шор (в мире Барби это равняется трем годам), - истории связаны прежде всего с объяснением окружающего мира. Барби и Кен замещают многих реальных людей, присутствующих в жизни детей. Они могут быть мамой и папой, мамой и дядей, мамой и другом, подругой и папой. Но тот факт, что дядя-друг Кен живет под одной крышей с мамой Барби, не означает, что они занимаются сексом. Романтические сценарии, как правило, стартуют не раньше второго класса. В последние годы Mattel позиционировал Кена больше как друга, нежели в амплуа романтического партнера Барби. Кен не способен посягнуть на честь Барби - он просто хочет наслаждаться ее обществом, играть по ее правилам и навещать ее в имении, если она того пожелает.

Он теперь запросто может быть вместе с самой Барби одним из модников среди других Fashionistas (так называется линия, в которой дебютируют новые Кены). Тяга к разнообразию преследует корыстные цели: вселяет надежду, что со временем он станет  обязательным к приобретению - персонажем кукольных сценариев.

Все это призвано обеспечить превращение Кена в платонический идеал мужчины по версии 2017 года - дружелюбного, следящего за своей внешностью, не пугающегося карьерных успехов своей подруги и уделяющего внимание последним модным тенденциям. Он может быть геем или гетеросексуалом - это не важно: его взгляды настолько толерантны, что воспринимаются как безусловная данность, не требующая обсуждения.

Для команды дизайнеров, отвечающих за Барби, конструирование идеального «обычного» тела превратилось в сизифов труд. Подогнать ее внешность решили под изменившиеся стандарты красоты: любить свое тело, каким бы оно ни было, в наше время есть цель, а не самоутешение. С Кеном и мужчинами в целом сложнее: стандартные представления о мужской внешности меняются с куда большим скрипом. Согласно исследованию 1996 года, шанс встретить мужчину с телом «как у Кена» равнялся одному к пятидесяти, а шанс встретить женщину с телом «как у Барби» - одному к ста тысячам. Сделайте Барби более похожей на нормальную (пышную) американскую женщину, и расклад изменится. Чтобы достичь того же эффекта с Кеном, надо делать его еще более плотным. Сделайте его слишком большим, и критики возопят, что он выглядит нездорово; слишком спортивным - и вам скажут, что этот телесный идеал недостижим.

И как называть такую модель? 

Mattel находится в перманентном поиске нейтральных характеристик.  Прилагательное «атлетичный» было отвергнуто по причине разнообразия атлетичных тел. «Дюжий» тоже не подошло. Остановились на «плотном». Все характеристики были разработаны только для рекламы и онлайн-шопинга. Расовая принадлежность кукол тоже не афишируется.

Может показаться, что Барби слишком долго не позволяли быть разными. Объяснить это просто: бренд начал нести потери совсем недавно. Еще несколько лет назад продажи Барби неуклонно росли с самого ее появления в Америке в 1959 году, когда население страны было на 85 процентов белым. В принципе все идет по плану: к 2020 году больше половины американских детей будут принадлежать к расовым меньшинствам.

ПАПСКИЙ ЭДИКТ

Mattel меняет стандартное изображение американского мужчины как раз в тот момент, когда это становится прибыльно; когда Америка превращается в страну, где папы, соседи и бойфренды выглядят и одеваются по-разному.

Тело Кена делают из того же твердого АБС-пластика, что и внутренность большинства холодильников, а новый выводок приятелей Барби будет представлен в семи вариантах цвета кожи плюс девять причесок. Если у трехлетней девочки, к примеру, папа афролатинос, Mattel хочет быть уверенным в том, что ей смогут найти и купить соответствующего Кена. Но ведь афролатиносы могут быть совершенно не похожими друг на друга: разнообразным комбинациям оттенков кожи и черт лица несть числа.

«Цвета не совпадают с какой-то одной моделью, - вице-президент по дизайну Ким Калмон отвечает, как именно определяются оттенки цвета кожи, пригодные для массового производства (Mattel и раньше выпускал Кенов с разным цветом кожи, вот только в компании не уточняют, с какими именно). - У нас тут как будто палитра художника. Вместо того чтобы сказать: «Эта кукла - азиат, у нее будет такой-то цвет кожи», мы делаем несколько вариантов. В некоторых доминирует желтый цвет, в других - розовый, и так до самых темных».

Цели у нового начинания Mattel - самые благородные. Давайте же питать надежду, что новые куклы окажут благотворный эффект на самооценку детей, которых с самого раннего возраста будут приучать не к тому, что их внешность -второго сорта, а к тому, что они столь же важны, как и все остальные люди.

Тем не менее, и у благородства Mattel есть пределы. Так, в книгах и видеофильмах Кен и Барби будут по-прежнему белыми голубоглазыми блондинами и останутся, по определению компании, «иконическими персонажами». Как это будет соотноситься с разнообразием цвета кожи и типов телосложения кукольных Кенов и Барби, не совсем понятно: странная многовариантность вселенной любимых кукол проверит на прочность воображение большинства трехлеток.

С другой стороны, куклы предназначены прежде всего для детей, которые еще очень мало понимают про нормы, царящие в обществе, и про его недостатки. Цвет кожи, детали маркетинга и прочая, и прочая - все это важно не детям, а их родителям, которым и так приходится изображать веру в то, что крошечный парень с пластиковыми волосами вот-вот вступит в романтические отношения с полуголой русалкой. Значение Кенов Fashionista в исторической перспективе связано, скорее, с их ролью «капсул времени» - по ним будут судить не только о деталях одежды и стандартах красоты, но и о том, что именно казалось принципиально важным родителям-американцам означенного периода. 

В Mattel понимают: не важно, довольны ли дети их новыми крошечными гуманоидами - на самом деле детские игрушки делаются для взрослых. Это ведь у них, у взрослых, есть кредитные карты - так дадим же им то, что они хотят!

по материалам: С. Weaver 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

Время собирать листья

Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке

Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»

Также в разделе

Интермальчики

— 23 ноября 2017 —

С творчеством драматурга и журналиста Евгения Шатуновского в СССР были знакомы практически все, хотя имя литератора было известно далеко не каждому. Такова уж судьба либреттиста. Оперетта «Поцелуй Чаниты», в работе над которой он принимал участие, десятилетиями не сходила со сцен музыкальных театров, без конца звучала по радио, но в представлении большинства поклонников этой мелодичной комедии она связана была лишь с именем композитора Юрия Милютина...

Читать далее ⇒

Ударились в рельс

— 16 ноября 2017 —

Начальные попытки создания рельсотронов, или рейлганов, приходятся на Первую мировую войну. Но и сегодня, сто лет спустя, это экспериментальное оружие имеет неплохие перспективы совершить революцию в конвенциональных вооружениях.

Читать далее ⇒

Майна небесная

— 1 ноября 2017 —

Мир обрел нового героя: своим рекордным прыжком из стратосферы австриец Феликс Баумгартнер сдвинул границы представимого.

Читать далее ⇒

Передаточные отношения

— 26 октября 2017 —

Роскошный аристократ, любимец женщин, блистательный шпион. Странноватый интеллектуал, изобретатель супердевайсов, глава исследовательского центра Секретной службы. Как ему, разведчику и ученому Льву Термену, удалось прожить жизнь и Бонда, и гениального инженера Q из «Бондианы»?

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Кеноэпопея»

Чтобы выжить в современном политкорректном мире, даже иконе кукольного совершенства приходится меняться до неузнаваемости. Встречайте нового Кена - хотя сам он встречается все с той же женщиной. И зовут ее Барби.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Пьяный водитель сбил пешехода

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

В «Локомотиве» открылся зал вольной борьбы

«Серебро» Волошина и «бронза» Прыткова

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

Время собирать листья

Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке

Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top