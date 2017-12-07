Особо влажная особа

Если бы его брат, Ким Чен Ын, в конечном счете не узурпировал трон - Ким Чен Нам стал бы повелителем 25 миллионов подданных, готовых ради вождя на все. Его пухленький пальчик ласкал бы ядерную кнопку, а Америка с Китаем ломали бы голову, как совладать с ним.

упал-отжился

Но когда Ким Чен Нам поднял свою лысеющую голову, чтобы справиться с табло рейсов международного аэропорта Куала-Лумпур, никто вокруг не обращал на него внимания. Никто, кроме двух молодых женщин, уже выбравших его в качестве мишени. 13 февраля сего года, в то время как Ким направлялся к ближайшей стойке регистрации авиакомпании АirАsiа, навстречу ему из-за колонны выскочила индонезийка в стильно разодранных джинсах. Девушка прикрыла ему глаза ладонями, а потом провела ими по губам Кима, оставив на них маслянистый след. «Вы кто?» - возмутился кореец. «Извините, извините!» - заверещала в ответ девушка, после чего растворилась в толпе. Через секунду вьетнамка в белом свитере закинула руки ему на плечи и вымазала чем-то лицо. Она тоже извинилась, прежде чем скрыться в противоположном направлении.

Жидкость, нанесенная женщинами на физиономию Ким Чен Нама, начала действовать мгновенно. Словно кто-то перевел мышечные рецепторы Кима в режим «Вкл.»: его мышцы стали сокращаться, как при коликах. Это был VХ - боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, самое мощное химическое оружие такого рода, классифицируемое ООН как «оружие массового уничтожения». Ким впитал смертельную дозу; одной капли жидкости могло вполне хватить. Затем он направился в туалет, но упустил свой единственный шанс смыть отраву и остаться в живых, когда изменил маршрут и подошел к столу информации. Там он пожаловался на английском: «Очень больно, очень больно, в меня чем-то прыснули». Когда сотрудник отвел его к троице полицейских, он уже не мог ничего толком объяснить, а лишь стонал и бил себя по лицу обеими руками.

Офицер повел Кима в клинику аэропорта, но через три минуты ходьбы у корейца перестали гнуться колени, он едва волочил ноги. В залитой светом клинике он рухнул в кресло. Начался припадок: легкие отказывались выпускать воздух, медсестры надели на него кислородную маску. Уже в машине скорой помощи врачи обнаружили сбои сердцебиения, по дороге в больницу сердце остановилось. Ким продержался не более четверти часа после отравления.

посты и жареное

Раньше за Ким Чен Намом присматривали телохранители: первородный сын, которому была уготовлена высшая власть, рос в окружении сотни слуг и полутысячи охранников. Но затем Ким Чен Ир завел себе новую любовницу, родившую ему двух сыновей, и Чен Нама сплавили в частную школу в Женеве. Тем не менее, его продолжали считать преемником, а когда ему исполнилось 24, назначили на высокие посты в тайной полиции и партии. Однако, несмотря на огромную власть, молодой Ким пребывал в вечной депрессии, скучая по западному образу жизни. При каждом удобном случае он срывался в длительные шикарные командировки за границу.

Истории о незрелом отпрыске сильно расстраивали царствующего родителя. Когда Ким Чен Ира в 2008 году хватил удар, началось стремительное восхождение Ким Чен Ына. Спустя три года умер, у гроба родителя стоял Ким Чен Ын. Ким Чен Нам подозрительно отсутствовал.

Потом он раскритиковал восшествие на трон младшего брата в электронном письме японскому журналисту, назвав Чен Ына «шуткой, над которой смеется весь мир» и предположив, что «его режим не продержится долго».

Однако младший Ким скоро показал всему миру, что шутить не собирается, когда расправился со своим дядей - главным учителем и соперником, - расстрелял нелояльных офицеров ПВО и начал активно разрабатывать ядерное оружие для удара по Америке. Чен Нам должен был чувствовать запах жареного: сперва его лишили содержания, потом ему пришлось спасать свою жизнь. В 2010 году северокорейский агент в Китае должен был вручить сумку с наличностью водителю такси, чтобы тот организовал аварию, но Чен Нам в такси не сел. В 2012-м была еще одна попытка покушения, после нее Чен Нам написал письмо брату, в котором умолял: «Пожалуйста, прекрати попытки наказать меня и мою семью. Нам негде прятаться. Единственным выходом будет самоубийство».

касательно внешности

Изначально после убийства Ким Чен Нама в куала-лумпурском аэропорту было объявлено, что Ким Чхоль - это имя, корейский эквивалент Джона Смита, значилось в дипломатическом паспорте покойного - умер от сердечного приступа. Малайзийские власти знать не знали ни про какое химическое оружие, как и про то, что у них на руках оказался труп геополитического значения.

Однако уже на следующий день южнокорейские новостные агентства объявили о том, что был убит Ким Чен Нам. Reuters сообщил, что малайцы перепутали две Кореи и проинформировали не то посольство, что легко объясняет, каким образом личность убитого была опознана именно Сеулом. Когда видеозапись преступления была опубликована японскими СМИ, наблюдатели отметили, что женщины (к тому моменту уже арестованные) действовали не в одиночку: как минимум четверо мужчин, идентифицированных южно-корейской разведкой в качестве шпионов Пхеньяна, занимались организацией нападения. Через два дня цифра увеличилась до семи человек; один из них - гражданин Северной Кореи, доктор химических наук - был арестован.

Личности женщин были распознаны с космической быстротой. Свитер с надписью LOL выдал хозяйку с головой: 29-летнюю Доан Тхи Хуонг арестовали на следующий день после убийства. Она работала проституткой в Ханое, где ее и завербовал шпион КНДР.

В ночь убийства малайзийские полицейские проследовали по душным коридорам куала-лумпурского отеля Flamingo. Подозреваемая номер два - 25-летняя индонезийка по имени Сити Аиша - только что закончила обслуживать малайца и провожала его на выход как раз в тот момент, когда малайзийские копы штурмовали незапертую дверь.

Видеосъемка не оставляла сомнений в виновности Доан и Сити; вот только во время допроса девушки признались, что и не думали наносить вред Ким Чен Наму. Они считали, что всего лишь разыгрывают его для телешоу скрытой камеры. Шеф полиции Малайзии высмеял отговорку, указав на то, что девушки сразу же по совершении преступления побежали в туалет смывать яд.

смазливость

Кривые дорожки, приведшие обеих девушек в секс-клубы, а потом в тюремные камеры, практически идентичны. Пример индонезийки: Сити собиралась домой, на выходе ее окликнул знакомый таксист по кличке Джон. Тот сообщил Сити, что его попросили найти девушек, которые могли бы «мазать лица незнакомцев жидкостью». Все это не показалось Сити странным: куала-лумпурские таксисты часто выступают посредниками между туристами и проститутками. Клиент платил $100, поэтому Сити согласилась не раздумывая - в спа она зарабатывала по 15 баксов за клиента, остальное забирали боссы. Джон познакомил ее с «Джеймсом» - симпатичным 30-летним японцем; Сити представилась Надией. Джеймс объяснил, что он продюсер шоу скрытой камеры, которое будут показывать на УоuTube для китайской и японской аудиторий.

Объясняет профессор университета Кореи Нам Сун Вок: «С той секунды, как Ким Чен Нам покинул Макао, северокорейцы следили за ним. У них была агентурная группа в самолете, другая вела его в аэропорту». Жидкость, которой Сити пометила Кима, наверняка не была чистым VХ; скорее всего, это был VХ2, получающийся при разделении первоначального вещества на два нереактивных компонента. Готовый яд, таким образом, образовался непосредственно на лице Кима после того, как каждая из женщин нанесла свой ингредиент. У этого сложного метода несколько весомых преимуществ. Во-первых, каждый из токсинов безопасен до момента активации. Во-вторых, УХа не слишком волати-лен и вряд ли угрожал людям вокруг и врачам скорой помощи.

За операцией в аэропорту следили как минимум пять агентов. После того как Чен, он же Хон, убежал в туалет, снабдив Сити ядом, тучный се-верокореец надзирал непосредственно за совершением преступления. Третий агент наблюдал за происходящим из кофейни, где до этого встречались Сити и Хон. После бегства девушек с места преступления четвертый оперативник - позже опознанный офицер высокого ранга, скорее всего отвечавший за успех всего предприятия, - подал сигнал коллегам, что миссия увенчалась успехом. Пятый кореец подслушивал жалобу Ким Чен Нама у стола информации и следил за тем, как его уводили в клинику. Через прозрачную стенку он наблюдал, как бывший наследник трона теряет сознание и как его загружают в карету скорой помощи. Только когда закрылись ее двери, Ким Чен Нам оказался недосягаем для соглядатаев «великого руководителя» и смог умереть не поднадзорным.

«Первые четыре визита индонезийских чиновников в ее камеру Сити принимала за продолжение розыгрыша», -рассказал мне и. о. посла Индонезии в Малайзии Адриано Эрвин. Она не следила за новостями и понятия не имела, кто именно был убит в аэропорту. «Когда пришли в первый раз, она спросила, когда сможет выйти из тюрьмы. Во время второго визита пожаловалась, что ей не заплатили за последний розыгрыш. В третий раз обвинила нас в том, что мы являемся участниками розыгрыша. Во время четвертого визита мы показали ей газету со статьей о смерти Ким Чен Нама. Увидев статью, она расплакалась и только тогда поняла, насколько все серьезно».

Суд над Сити начался в октябре; по малайзийским законам, убийство не считается таковым, если у совершившего преступление не было намерения убивать. Этот нюанс - единственный шанс Сити и Доан на спасение.

по материалам: Д. Б. Кларка