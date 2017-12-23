Канский фестиваль

Тяга человека рискованно «в воду кануть» не нова. Согласно легенде, такие опыты с экстремальной высоты выполняли аборигены гавайского острова Ланаи, чтобы доказать свое мужество. Спортом же это развлечение назвали лишь в 1996 году, когда в Швейцарии экстремалами-одиночками была учреждена мировая федерация хай-дайвинга.

ОТКУДА КАНАЮТ

В 2009-м австрийская компания Red Bull организовала мировую серию клиф-дайвинга (англ. cliff diving — прыжки в воду со скал). Сегодня география многоэтапного чемпионата охватывает два десятка стран на трех континентах. Для соревнований выбирают самые красочные места, среди которых: расщелина Змеиное Гнездо на острове Инишмор в Ирландии, скалы озера Вольфгангзе в Австрии, крыша Оперного театра Копенгагена, башня- ресторан Pier 7 в Дубае и т. д. Первые медали по хай-дайвингу были разыграны в 2013 году: на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне высотные прыжки в воду включили в общий зачет.

Город Монстар на реке Неретве был основан в 1452 году. Считается неофициальным центром исторической области Герцеговина. Главная достопримечательность — Старый мост, построенный турками-османами в 1566 году и входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже в XVI–XVII веках у молодых людей появилась традиция прыгать с моста, доказывая этим свое мужество. Первый письменно зарегистрированный прыжок относится к 1664 году. В 1968-м обычай получил статус ежегодных состязаний, проводимых в конце июля. В 1993 году во время Хорватско-боснийской войны мост был полностью разрушен. К 2004 году его восстановили, используя поднятые со дна Неретвы части прежнего моста. Сегодня молодые жители города развлекают туристов, прыгая за деньги с самой высокой точки сооружения. Вода в Неретве очень холодная, что делает приключение еще опаснее. Тем не менее считается, что каждый третий житель Мостара хоть раз прыгал с исторического моста. Уже дважды в этом городе проходил один из этапов мировой серии Red Bull Cliff Diving.

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Личными впесатлениями о соревнованиях в Монстаре делится профессионал Артем Сильченко из РФ:

- Деревянная платформа для мужчин возвышается на семь метров над мостом. Расстояние до поверхности реки — 27 метров.

- Неужели ты не боишься прыгать с такой высоты?

- Конечно, боюсь. Но это нормально. Страх — адекватная реакция организма на опасность. Как только перестал бояться — ты, считай, калека. Необходимо осознавать, что делаешь, и представлять последствия, а не бездумно подписывать бумажки о том, что все риски берешь на себя. Как правило, в хай-дайвинг люди приходят из большого спорта, все довольно зрелые, но любой из прыгунов, как бы он, стоя на вышке, ни улыбался, испытывает страх. У каждого он свой. Вот, например, итальянец Алессандро де Розе боится столкнуться в полете с птицей. А я боюсь ошибиться. Иногда мне снится, что я прыгаю, а прыгать разучился, и ничего нельзя поделать…

- Ну это уже профессиональное. А как ты преодолел страх высоты, впервые прыгая с такой верхотуры?

- Я с четырех лет занимаюсь прыжками в воду. Но с 27 метров первый раз прыгнул на водном шоу в Китае в 2004 году. Это был цирковой номер — с вышки нырнуть в бассейн. Помню, посмотрел вниз и не почувствовал страха. Скорее удивился, что так высоко. Потом просто подошел к краю и прыгнул. Тогда я не догадывался, что меня ждет. Оказалось, что, как бы правильно ты ни группировался, прыжок с такой высоты все равно будет болезненным. Страшно стало перед вторым прыжком, когда я уже знал, каково это. Но желание повторить трехсекундный полет было сильнее любого страха. Это ни с чем не сравнимый драйв.

- Что происходит в твоей голове за три секунды полета?

- В момент прыжка время замедляется. Я успеваю не только принимать решения, но и реагировать. В обычной жизни я с такой скоростью не думаю. Когда летишь, уже не страшно, голова занята лишь последовательностью элементов. Настолько все быстро происходит, что в момент погружения даже боль не успеваешь почувствовать. Но ощущение от приводнения такое, будто пробиваешь ногами асфальт. Ведь скорость почти 90 километров в час, а в воде за доли секунды тело тормозит до нуля. Это колоссальные нагрузки.

- Могу себе представить, каково женщинам — участницам соревнований…

- Я думаю, что это вообще не женский спорт. Считается, что их прыжки не так опасны, как наши, поскольку женщины прыгают с меньшей высоты — 20 метров. Но это не значит, что они меньше рискуют. По мнению врачей, даже идеальный прыжок с такой высоты не обходится без мелких травм. Важно понимать, что любой прыжок может стать последним.

- А что делают организаторы состязаний, чтобы подобного не случилось?

- Во-первых, они тщательно выбирают и подготавливают место соревнований. Глубина воды должна быть больше пяти метров. Если есть удобная природная вышка, а дно не соответствует требованиям, его углубляют. Так было на Кубке мира по хай-дайвингу в Казани в 2014 году. Во-вторых, организаторы заботятся о том, чтобы как можно скорее оказать необходимую помощь спортсмену уже в воде.

- Для этого в реке под мостом во время прыжков сидят водолазы?

- Да, при погружении спортсмена они обязательно ныряют вместе с ним и контролируют подъем. А на берегу всегда дежурят врачи, у которых наготове лодка, носилки и шейный корсет.

- А есть какие-то личные методы страховки у спортсменов?

- Конечно. К примеру, Стивен Лобу из США засовывает в рот боксерскую капу, чтобы не прикусить язык. У многих участников на икрах и лопатках ты можешь видеть кинезиотейп (эластичную клейкую ленту). Он помогает правильно распределить нагрузку на мышцы во время выполнения элементов. Но в любом случае безопасность прыжка зависит от того, правильно ли спортсмен оттолкнулся. Как только ты оторвался от опоры, изменить уже ничего нельзя. Люди, к сожалению, еще не научились летать.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ

На вышку поднимается худой и немного сутулый англичанин Гэри Хант, действующий чемпион мировой серии Red Bull Cliff Diving. Зрители в лодках и на берегу задирают головы. Крики и аплодисменты смолкают, когда Хант машет водолазам и становится к краю спиной. Теперь тишину нарушает только плеск воды из брандспойтов — спасатели поливают реку, разбивая гладкую зеркальную поверхность. Если этого не делать, спортсмен может в полете не рассчитать точный момент погружения и не успеет сгруппироваться. Еще секунда — и над Мостаром разносится удар гонга. Рывок, три секунды полета, громкий хлопок, погружение — и вот голова спортсмена показывается над водой. В первую очередь — знак спасателям, что все в порядке. И только потом взгляд на судейскую трибуну. На оценку влияет и красота полета, и количество брызг при входе в воду, и коэффициент сложности прыжка, и множество других нюансов. Пять судей демонстрируют зрителям таблички: ни одной десятки.

- Не очень удачно в воду вошел, — поясняет Артем, — не успел до конца выпрямить ноги. Но на его результатах это не отразится. На предыдущих этапах Гэри набрал столько очков, что даже после этой ошибки другим его уже не догнать.

- Ты прославился своим фирменным прыжком со «слепым» входом в воду. Ты его сам придумал?

- Да. Никто в мире больше его не выполняет. Я прыгаю со стойки на руках и в полете делаю два с половиной оборота и два с половиной винта. Главная сложность — «слепой» вход. Обычно спортсмены так выстраивают элементы, чтобы за 15 метров до воды не выпускать ее из виду. Погружение — самый опасный момент прыжка, нужно успеть подготовиться, правильно поставить ноги и зафиксировать руки. Я же продолжаю выполнять элементы и воду не вижу, вхожу в нее буквально на ощупь. У моего прыжка очень высокий коэффициент сложности, и если я исполняю элементы идеально — первое место гарантировано. Но получается не всегда.

В обычной жизни я не такой рисковый парень. В быту стараюсь избегать опасностей: машину вожу аккуратно, дорогу перехожу только по зебре, с парашютом никогда не прыгал, даже с моста просто так, без соревнований, прыжков не совершал. Готов рисковать исключительно ради пользы, и жена меня в этом поддерживает. Мы с Полиной познакомились на водном шоу в Китае в городе Шэньчжэнь, где я развлекал публику прыжками с вышки, а она занималась синхронным плаванием. Сейчас Полина сидит дома с сыном, а я зарабатываю на жизнь.

- Хай-дайвинг дает возможность зарабатывать?

- Первые места в турнирной таблице хорошо оплачиваются. Но с каждым годом все сложнее попасть в тройку лучших: у некоторых спортсменов есть возможность в течение года тренироваться, прыгая с высоты в 27 м. У меня такой возможности нет.

- И как же ты тренируешься?

- Я отрабатываю свой длинный прыжок по частям, прыгая в бассейн с вышек высотой в три, семь и десять метров. И лишь во время соревнований у меня получается сложить все элементы воедино. Но подготовка заключается не только в прыжках. Для того чтобы заниматься хай-дайвингом, нужен сильный мышечный корсет, позволяющий выдерживать перегрузки. Его приходится нарабатывать в спортзале. Хай-дайвинг — спорт молодой, и именно мы сейчас создаем его правила. Как лучше готовиться и как правильно тренироваться — все постигается методом проб и ошибок.