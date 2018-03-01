Длинные руки на короткой ноге

Межконтинентальные баллистические ракеты с разделяемыми головными частями — страшная опасность для жизни на Земле. Если они будут пущены в ход, скорее всего, человеческой цивилизации не выжить. Но у МБР есть все-таки один плюс: от момента старта до попадания в цель пройдут десятки минут, и за это время можно еще попробовать предотвратить непоправимое.

Совсем другое дело ракеты малой и средней дальности. Времени на раздумья в случае их применения уже не будет. Почти не будет. И новейшая история уже знала два серьезных кризиса, связанных с этим типом вооружения. Самым острым был Карибский кризис, который чуть было не привел к ракетно-ядерному столкновению СССР и США в 1962 году, когда в ответ на размещение Америкой в Турции наземных баллистических комплексов СССР решил привезти свои ракеты на Кубу. Американцы поставили в Турции ракеты PGM-19 Jupiter, опасаясь советского рывка к черноморским проливам. Эта одноступенчатая кислород-керосиновая ракета была сконструирована еще под руководством Вернера фон Брауна, летала на расстояние до 2400 км и имела круговое вероятное отклонение 1,4 км. Мощность ядерной боевой части составляла чуть менее полутора мегатонн.

Разошлись миром

Советский Союз успел доставить на Кубу только ракеты Р-12 (планировалось также еще и размещение Р-14 большей дальности). Ракету на высококипящих топливных компонентах проектировал Михаил Янгель, ее дальность составляла 2080 км, боевая часть имела мощность 2,3 Мт, а предельное отклонение равнялось 5 км.

Как известно, события 1961-го завершились мирным нулевым решением: с Кубы увезли Р-12, с позиций в Турции сняли «юпитеры». Прошло меньше двух десятилетий, и в конце 1970-х случился новый серьезный кризис вокруг так называемых евроракет. С 1977 года СССР приступил к размещению в Европейской части СССР ракетных комплексов РСД-10 «Пионер» — SS-20, согласно натовскому индексу. Эта твердотопливная ракета обладала дальностью до 5000 км, несла в себе три термоядерные боеголовки мощностью по 15 Мт. С такими параметрами она была способна поразить всю европейскую инфраструктуру НАТО до самой Атлантики.

Американцы ответили размещением в 1983 году баллистических Pershing-2 c дальностью 1770 км. Их дополнила сухопутная версия крылатых «Томагавков» BGM-109 Gryphon. «Грифон» не обладал, разумеется, смертельной резвостью баллистических ракет, но летал на расстояние 2500 км и представлял серьезную проблему для советской ПВО, перемещаясь в воздухе на малой высоте и огибая препятствия. И самое главное, значительно выросла точность этих средств поражения. Над Европой повисла опасность мгновенного ядерного конфликта с труднопредсказуемым исходом. Понадобились годы трудных переговоров, поиск компромиссов, прежде чем СССР и США согласились заключить Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Ровно 30 лет назад, в 1988 году, он вступил в силу. Согласно договору, СССР и США отказывались производить ракеты средней и меньшей дальности (диапазон 500-5500 км) и обладать ими. Отдельно стоит подчеркнуть, что речь шла именно о ракетах наземного базирования. Аналогичное оружие для морского и авиационного базирования под запрет не попадало.

Роющий «Першинг»

Казалось бы, бессрочный договор, заключенный Горбачевым и Рейганом, — дела минувших дней, однако в последние годы дискуссии вокруг этой темы активно возобновились. Не раз высказывалась точка зрения, согласно которой соглашение с американцами было не очень выгодным для СССР и его преемника — Российской Федерации. Один из доводов — согласно ДРСМД Москва потеряла гораздо больше боеголовок и ракетного вооружения. Другой — вблизи российских границ есть несколько ядерных государств, которые располагают РСМД и никакими ограничениями не связаны. Главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, профессор, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин глубоко убежден, что ДРСМД был своевременным и не должен быть ревизован.

«Средства, которые стали размещать в Европе американцы в первой половине 1980-х, грозили нам молниеносным ударом по командным пунктам, бункерам, где могло находиться военное и политическое руководство страны, пусковым установкам МБР, — говорит Владимир Дворкин, — ракеты Pershing-2 с их подлетным временем 6-8 минут были новаторским оружием. Они оснащались высокоточными боевыми частями, способными к заглублению в земную поверхность. «Томагавки» с их высокой точностью и скрытностью также были опасны для нашей ПВО. При этом РСД-10 «Пионер» позволяли наносить удары по территории европейских государств НАТО, но для США были абсолютно безопасны. Это был правильный размен».

Проблема на сегодня состоит даже не в том, что ДРСМД подвергается критике. Уже несколько лет Россия и США выдвигают друг против друга взаимные обвинения в нарушении договора. Представители России заявляли, что США ищут повода выйти из ДРСМД. О чем же идет речь?

«Томагавк» под «Эгидой»?

Претензии России касаются создания американцами в Румынии и Польше позиционных районов ПРО для борьбы с баллистическими ракетами. Система ПРО Aegis («Эгида»), включающая в себя трехкоординатные РЛС с фазированной антенной решеткой AN/SPY-1 и ракеты Standard Missile-3 c пусковыми установками Mk 41, существует довольно давно, но до 2016-го она базировалась только на кораблях ВМС США. Два года назад американцы объявили о введении в строй сухопутной позиции Aegis Ashore («Сухопутная Эгида») в районе Девеселу (Румыния). На очереди, согласно плану, принятому еще администрацией Обамы, развертывание аналогичного объекта в Польше. Представители России неоднократно указывали на то, что пусковая установка Mk 41 может применяться не только для запуска противоракет, но и для старта крылатых ракет типа Tomahawk. И если такие установки размещаются уже и на суше, то можно говорить о нарушении ДРСМД. «Теоретически эти опасения обоснованны, — говорит Владимир Дворкин, — однако с военной точки зрения это не имеет особого смысла, так как у американцев на сегодняшний день есть около 6000 высокоточных «Томагавков» морского базирования и вооруженные ими корабли нередко курсируют вблизи наших границ. Если к этим тысячам добавить еще 20 или 40 ракет наземного базирования, это не будет существенным изменением наличного потенциала».

В плену подозрений

Американцы же с тревогой смотрят на новые крылатые ракеты, которыми комплектуется семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В варианте «Искандер-К» применяется крылатая ракета Р-500 (9М728), которая, по словам вице-премьера РФ Сергея Иванова, способна преодолевать любые перспективные системы ПРО. При этом официальная позиция России заключается в том, что дальность ракеты установлена в рамках ДРСМД и не превышает 500 км. Однако американские представители высказывают сомнения в правдивости этого параметра, хотя никаких конкретных доказательств не предъявляют. Но чаще из-за океана указывают на другую крылатую ракету разработки КБ «Новатор», которая испытывалась в России и имеет индекс 9М729, а в НАТО ее называет SSC-8. По данным американцев, она является аналогом ракеты морского базирования «Калибр», которой ВМФ России эффектно стрелял из Каспийского и Средиземного морей по объектам ИГ (организация запрещена в России) в Сирии, и имеет дальность до 5500 км. В Пентагоне считают, что ракета не просто прошла испытания, но и, будучи принятой на вооружение, развернута в составе двух дивизионов комплексов «Искандер». Россия эти данные отрицает.

ПУСТЬ ВЛАДЕЮТ

Договор по РСМД 1987 года был результатом серьезных компромиссов и распространялся только на СССР и США. Ракеты этого класса остались у членов НАТО Франции и Великобритании, их разрабатывали и разрабатывают Израиль, Индия, Пакистан, Китай, Северная Корея. Однако, по мнению Владимира Дворкина, включить все эти страны в единый договор о запрете РСМД практически нереально. Гораздо важнее сохранить статус-кво.

Надо договариваться

«Вероятно, американцы основывают свою точку зрения на том, что дальнобойная крылатая ракета действительно проходила испытания в 2014 году, однако сам по себе факт испытаний не является нарушением ДРСМД, — говорит Владимир Дворкин. — Правда, в договоре есть пункт, согласно которому можно испытывать ракеты большей дальности на суше, но пусковая установка должна иметь отличие от выпускаемых серийно. Возможно, в США считают, что установка была недостаточно преобразована для испытания и близка к оборудованию комплекса «Искандер». Что тут можно предложить? В рамках договора действует контрольная комиссия, на заседании которой необходимо обсудить и четко определить критерии отличия испытательной установки от серийной. К сожалению, пока этого не сделано. Но главное, что взаимные претензии носят в основном технический характер и не влияют на существующие сегодня потенциалы».

Владимир Дворкин считает, что альтернативой согласованию позиций и снятию взаимных претензий является крах договора по РСМД и это станет большой проблемой для всех заинтересованных сторон. В этом году в США выделены средства на разработку новой крылатой ракеты средней дальности наземного базирования. НИОКР в этой области не запрещены договором, но, если гонка вооружений там возобновится, это серьезно осложнит военно-политическую ситуацию в Европе и потребует от российского бюджета новых больших трат на производство ракетных средств средней и меньшей дальности.

по материалам: О. Макарова