Рубака-парень

Маленький норвежский городок Лиллехаммер. Пряничные домики, острый шпиль ратуши. Кругом тайга. Здесь новозеландец Джейсон Виньярд в очередной раз подтвердил звание лучшего лесоруба на планете. Этот титул он завоевывал 14 раз.

Может быть, будь спортивная валка леса популярна в СНГ, у Виньярда нашлись бы достойные соперники из Сибири или Карелии, но увы: единственный фестиваль на территории России состоялся в 2013 году в рамках выставки «Интерлес: Карелия» и больше туда не возвращался. Имен сограждан в списках чемпионов мира и Европы не значится.

Джейсон Виньярд — высокий, под два метра, мощный, всегда коротко стриженный мужчина 44 лет. Вес — под 130 кг. «Это спорт для больших ребят. Если знаешь, как правильно использовать свой вес, он дает тебе преимущество над парнями поменьше», — говорит Виньярд. Он родился в деревне в глубоко провинциальном Окленде на севере Новой Зеландии. С 12 лет начал учиться у отца тому, что сейчас называется timbersports (спортивная валка леса), а во времена молодости отца (и деда, и отца деда) Джейсона было развлечением для односельчан в ярмарочный день. Отец Джейсона был профессиональным лесорубом и любил помахать топором, сын стал учиться и превзошел учителя.

Таких, как Виньярд, называют мономаньяками: эти люди с детства знают, чем будут заниматься всю жизнь. Джейсон начал участвовать и побеждать в новозеландских и австралийских соревнованиях, а в 1996 году впервые поехал в Америку на чемпионат мира серии STIHL TIMBERSPORTS, который проводит компания — производитель инструментов STIHL. На следующий год — снова чемпионат, и Виньярд впервые возвращается победителем. Через двадцать лет число его наград на разных соревнованиях перевалит за сотню; в 2003 году он поставит и будет 14 лет удерживать мировой рекорд (12,11 с) в дисциплине Standing Block Chop, где нужно срубить верхний конец вертикально закрепленного полена, нанося удары с двух сторон.

разновидности дисциплин

Участники STIHL TIMBER-SPORTS соревнуются в шести дисциплинах. Кроме уже упоминавшегося Standing Block Chop, это:

SpringBoard. Задача: толстое трехметровое бревно установлено вертикально, рядом лежат две специальные опорные доски с металлическим клином с одного конца. Спортсмены должны, вырубив в бревне углубления, вставить туда клинья досок и, забираясь по ним, как по ступенькам, добраться до верха. Там на бревне установлено полено 30 см в диаметре; его полагается разрубить надвое поперек, нанося удары с двух сторон. Важно: владение топором, физическая сила и чувство равновесия.

Stock Saw. Задача: соревнующиеся должны по сигналу оторвать руки от горизонтально закрепленного бревна, завести одинаковые бензопилы MS660 марки STIHL и отпилить два тонких деревянных диска; нельзя заходить за отметку, в распоряжении спортсменов только 10 см с одного конца бревна. Важно: владение бензопилой, аккуратность, глазомер.

Underhand Chop. Задача: буквально разрубить сук, на котором сидишь. То есть короткое бревно, на котором стоишь. Бревна закреплены горизонтально на полу, по краям обозначены места, на которые нужно вставать ногами. Удары топором наносятся строго между нешироко расставленными стопами спортсмена; в середине операции нужно развернуться и начать рубить с противоположной стороны бревна. Побеждает тот, кто первым разрубит дерево пополам. Используются бревна диаметром 30-35 см. Важно: владение топором, чувство равновесия.

Single Buck. Задача: отпилить тонкий диск от горизонтально закрепленного бревна с помощью ручной поперечной пилы. Участникам соревнований разрешается приглашать помощника, чтобы вставлять в распил клинья и сбрызгивать лубрикантом лезвие пилы. Важно: владение ручной пилой, физическая сила.

Hot Saw. Задача: три поперечных среза бензопилой с модифицированным специально для соревнований мотором, пила ходит вниз-вверх-вниз. Нельзя выйти за линию — спилить больше 15,5 см дерева. Самый зрелищный и громкий вид состязаний: мощность моторов кастомных пил достигает 100 л. с., вес — 45-50 кг, моторы воют, щепки летят (зрителей защищает плексигласовое ограждение). Важно: владение бензопилой, физическая сила, глазомер.

Самая зрелищная дисциплина — Hot Saw. Звук мощной кастомной бензопилы настолько громкий, что спортсменам приходится надевать шумоподавляющие наушники, от летящих во все стороны опилок защищают очки.

В женской лиге иногда добавляются дополнительные дисциплины вроде лазания по 18-метровым столбам и забегов по плавающим в бассейне бочкам.

От каждого по способностям

Спортивная валка леса — не футбол и не хоккей, в прошлом году в Лиллехаммере на финал чемпионата мира пришло посмотреть всего 5500 человек. Несмотря на это, статус у соревнований высокий, в залах на мировых чемпионатах всегда много европейских и звездно-полосатых флагов, часто мелькает «Юнион Джек» в разных вариантах: спорт популярен в странах Британского Содружества. Много канадских красных кленов. Нескольких тысяч фанатов со всего мира достаточно, чтобы будоражить кровь спортсменов, но не хватает на то, чтобы стать для них источником дохода. Все профессиональные лесорубы работают где-нибудь еще — как правило, в лесной и мебельной промышленности. Есть среди них водители-дальнобойщики, банковские клерки, отставные военные, полицейские, домохозяйки и школьники. Возрастных ограничений нет: если можешь удержать в руках бензопилу, значит, можешь участвовать.

Выступающие в профессиональной лиге лесорубы тратят на тренировки не меньше времени, чем другие профессиональные спортсмены: нужно и практиковаться в работе с инструментом, и поддерживать физическую форму, развивать силу и выносливость. Это неизбежно мешает карьере. В интервью новозеландским газетам Виньярд часто пользуется моментом, чтобы рассказать о том, что как раз сейчас ищет работу, — и так из года в год. Чтобы прилететь в США в первый раз, он купил билет за две тысячи долларов, а призовой фонд измерялся сотнями, к тому же Джейсону пришлось ради соревнований бросить тогдашнюю работу водителя погрузчика на лесопилке.

Виньярд до сих пор ведет полукочевой образ жизни, колесит по штатам с одного чемпионата на другой, иногда выбирается в Европу, старается избегать травм: как-то раз потянул плечо и надолго потерял форму. В промежутках между подработками и спортом Виньярд бесконечно улучшает свою бензопилу; кастомизация занимает годы. Однажды, в 2009 году, пила подвела Джейсона — и лишила очередного чемпионского титула. Теперь он делает все, чтобы это не повторилось.

Несмотря на горы трофеев, главным своим достижением король дровосеков считает победу четы Виньярдов на соревнованиях джек-н-джилл, в которых пары танцуют свинг и рок-н-ролл под быстро меняющуюся музыку.

по материалам: А. Шартогашевой