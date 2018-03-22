Кто заказывал такси на Дубровку

22 марта – международный день такси. Считается, что общедоступная для всех желающих платная услуга по городской перевозке пассажиров и их багажа родилась в Лондоне в 1636 году. Впервые эту услугу стали предоставлять конные экипажи, деятельность извозчиков лицензировалась городскими властями. Через год платный городской извоз стали практиковать в Париже.

Начиная с XVIII века, извозчики стали объединяться по профессиональному признаку, союзы извозчиков устанавливали единые требования к одежде возниц, форме и обустройству экипажей, определяли единые требования по определению стоимости услуг. Так, у лондонских извозчиков появились котелки, а в Париже однообразные конные экипажи стали называть «фиакрами». Эти нововведения заложили основные принципы организации современного такси.

В конце XIX века появились первые двигатели внутреннего сгорания, и в 1890 году их установили в Париже на фиакры. Проехать на самодвижущем экипаже стоило очень дорого, оплата исчислялась за десятки метров. Парижская публика рассматривала самодвижущие фиакры как развлечение и за дороговизну назвала их «taxi» – от французского слова «taximetre» (счетчик цены). Этот термин прижился и стал обозначать автомобиль, оказывающий услуги по извозу.

Первый таксометр был изобретен в 1891 году немецким механиком Вильгельмом Брюни. А день рождения Лондонского такси 22 марта1907 года стал считаться международным днем такси.

На сегодняшний день самое дорогое такси в Лондоне. Английские водители сдают довольно сложные экзамены на подробное знание города. В Англии услугу по платному проезду разделяют на такси и кар-сервисы, в первом случае водитель остановится и возьмет пассажира на улице, экипаж кар-сервиса прибудет только по вызову.

Откуда шашечки

Фирменным знаком такси мы привыкли видеть знаменитые «шашечки». Однозначного мнения по поводу их появления нет. Известно только, что появились они в конце прошлого века.

Одни называют родоначальником «шашечек» компанию из США – Checker-TaxiofChicago. Руководители фирмы-перевозчика полагали, что передвижение на автомобилях в некотором роде идентично гонкам. В соревнованиях гонщиков присутствовали клетчатые чёрно-жёлтые флажки. Отсюда и появилась знаменитая шахматка.

Другие уверяют, что на крыши такси квадратики перебрались с немецких клетчатых полос. Германские таксосмоторы действительно имели маркировку из клеточек, располагавшуюся вдоль кузова машины на уровне пояса.

Но независимо от того кто это придумал, шашечки - самое узнаваемое обозначение.

желтые такси

Такси Нью-Йорка отличительного желтого цвета являются широко узнаваемым символом города.

Первой таксомоторной компанией была «New York Taxicab Company», которая в 1907 году импортировала 600 автомобилей из Франции.

В течение десятилетия ещё несколько компаний открыло подобный бизнес и такси стали распространяться по всему городу. Плата за проезд составляла 50 центов за милю, что позволяло передвигаться на такси только относительно богатым людям.

В фирменный желтый цвет такси начали окрашивать еще в начале прошлого века благодаря американцу Джону Херцу, основателю международной компании по прокату автомобилей. Свой начальный капитал он заработал благодаря торговле автомобилями. Чтобы обогнать конкурентов, он брал в качестве платы за новую машину старый автомобиль покупателя, затем перекрашивал его в желтый цвет и использовал в качестве такси. Так в США появилось первое общественное такси под названием Yellow Cab. Желтые такси Херца были хорошо заметны издали и выделялись на черном фоне остального потока машин. Были в истории Нью-Йорка и такси с расистской надписью «только для белых».

Именно желтый таксомотор стал символом нью-йоркского такси. На сегодняшний день по правилам города желтые такси могут передвигаться где угодно, но сажать голосующих пассажиров они могут только на Манхеттене до 110-й улицы на западе и до 96-й на востоке острова.

В 2009 году власти Нью-Йорка объявили конкурс среди производителей автомобилей на полное обновления парка такси. Победителю предназначался заказ на 13 тысяч новых автомобилей.

15 ноября 2010 года были названы три компании, прошедшие в финал конкурса — Ford, Nissan и Karsan. Все модели были разработаны с учетом специфики такси. Также было выполнено требование городских властей - сделать модели гибридными транспортными средствами.

без экзотики

Если брать обычное такси, «без экзотики», то в Китае это очень удобный, недорогой и достаточно надежный вид транспорта. Абсолютно все шанхайские такси — машины марки Volkswagen, и притом все новые, но китайского производства.

К работе в такси допускаются только лицензированные таксомоторные компании, которых в одном только Шанхае 150. Снаружи в левом углу лобового стекла автомобиля такси находятся звездочки, и чем их больше, тем более квалифицированный водитель вас везет. Так, у пятизвездочного такси водитель, по идее, говорит по-английски. Хотя на практике — лучше написать название того места, куда держите путь, иероглифами. Так надежнее. Таксисты обычно отделены от пассажиров решеткой или прозрачной перегородкой с прорезью для передачи денег (это при том, что гулять в Китае можно до полуночи и не бояться нарваться на приключения). В конце поездки таксист должен распечатать чек, который содержит информацию о такси, в том числе номер автомобиля. Это очень удобно, на случай, если пассажир что-то оставил в такси. Более того, расплатиться можно специальной пластиковой карточкой для общественного транспорта (этой же карточкой можно платить в метро, автобусах, троллейбусах и даже на речном пароме).

Большинство такси в Шанхае с кондиционерами и цветными сенсорными телевизорами для пассажиров, сидящих сзади. Однако очень быстро наступает разочарование. Несмотря на большое количество программ, все они показывают только рекламу.

Китайский таксист не может вам отказать в извозе, если вы уже внутри. Это, конечно, не закон, но обязательное правило. Так что главное — успеть сесть и закрыть за собой дверь!

Примечательно, что 40% водителей-таксистов в Китае – женщины.

«наши люди на такси в булочную не ездят»

Режиссер фильма Гайдай хорошо обыграл тему советского таксиста. Популярный фильм советской эпохи «Бриллиантовая рука» показывает не только «тяжелые будни» контрабандистов, но и пародийный образ таксистов тех лет. Тогда эта профессия была престижной. И если советский инженер получал со всеми премиями 150 рублей, то таксист 250, а бывало и 300 рублей в месяц, с учетом левых заработков.

В «Бриллиантовой руке» главаря банды контрабандистов называют «Шеф». Но все тогда знали, что к таксисту можно обратиться «шеф» и он не только не обидится, но и будет вести себя как главный. Герой Папанова (на фото) приехал на 21-й Волге с шашечками, в кожаной курточке и фирменной фуражке. И фишкой таксистской линии фильма был номер Волги 28-70 ОГО. Это цена бутылки Московской водки до 1961 года.

Таксисты советских времен - это люди, которые ездили без навигаторов GPS, знали все улицы и были в курсе всех событий, как города, так и страны. В антиалкогольную кампанию Горбачева у них всегда можно было купить водку за 10 рублей в ночное время. В те же годы таксисты очень часто курировали девушек легкого поведения. Ночные бабочки были в связке с ночными водителями такси. Что естественно, вынуждало таксистов балансировать между приключениями и криминальными разборками. Левачили (зарабатывали деньги, которые не попадают в кассу) таксисты в те времена много. Зарабатывали до 50 рублей в день. По тем временам это большие суммы, но им приходилось делиться со всеми участниками таксомоторного процесса. Давали деньги работникам ГАИ, которые закрывали глаза на нарушения дорожных правил. Кормили работников ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности). Работники отдела могли в любой момент проверить кассу и счетчик. И лучше было иметь недостачу, чем лишние деньги, за которые строго карали. Большая доля денег уходила в таксопарк. Начальнику таксопарка - он распределял новые хорошие машины. Механику – на плохо отлаженной или старой «убитой» машине много не заработаешь. Именно механик мог «не увидеть» скрученные пломбы, отмотанные километры, слитый бензин. Механик проводил техосмотр. Быстро или нет он это сделает - зависело от денег таксиста. Нужно было не забыть отблагодарить шиномонтажников, диспетчера, кассира, автомойщиц. Им давали от 50 копеек до рубля. Доктор или медсестра, подписывающая путевой лист, имела свою долю. Водители дули в трубочку «после вчерашнего», давали рубль и уходили в рейс.

Нередко таксисты становились жертвами преступников. Их грабили и даже убивали. Существовала и большая водительская взаимовыручка. Если поступал сигнал тревоги – все таксисты спешили на помощь. А бывало, что собирали деньги семье разбившегося таксиста.

до чего дошел прогресс

Не так давно в Дубае испытали первое в мире беспилотное такси. Двухместное транспортное средство под названием AAT, разработанное немецкой компанией Drocal, способно перевозить людей без участия пилота и выполнять полеты продолжительностью до 30 минут. Батарее, установленной в беспилотном таки, требуется два часа для полной зарядки. AAT обладает «самыми высокими стандартами безопасности».