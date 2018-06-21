Заеденные текучкой

Любой корабль и каждый мореплаватель рискует встретиться в море с различными опасностями, чреватыми для него аварией, а то и гибелью. Это мели и рифы, тропические ураганы и льды полярных морей, пожары и столкновения с другими судами и т. д. Но, к счастью реже, встречаются иные причины бедствий, не предусмотренные морскими лоциями и наставлениями. Их относят к «непреодолимым силам стихии и непредвиденным случайностям».

Удары с небес

Посмеивались когда-то над таким анекдотом: «Некий гражданин, собираясь в отпуск, советовался с друзьями, каким видом транспорта — самолетом или пароходом — безопасней воспользоваться. После долгих дебатов решили — пароходом. Так не повезло гражданину — на его пароход упал самолет». Что же, хоть не часто, но бывает. Да что там самолет! Нет-нет, да и угодит в корабль молния (причем гораздо чаще, чем самолет).

Не раз молния ударяла в Эйфелеву башню, а 11 февраля 2013 г. она вонзилась в купол базилики Святого Петра в Риме сразу же после того, как Папа Бенедикт XVI выступил в ней с заявлением об отставке. Божье знамение?

Но молнии способны поражать и подвижные объекты. Они представляют серьезную угрозу для летательных аппаратов и судов.

В сентябре 1948 г. молния попадает в стоящий в порту Кампани под загрузкой нефтью аргентинский танкер «Эссо Салта». В 1972 г. близ Сен-Назера гибнет после попадания в него молнии греческий танкер «Принцесса Ирэн».

КАМНИ, ПАДАЮЩИЕ С НЕБА

Еще одну угрозу с небес для кораблей представляют метеориты.

Судно и метеорит... Казалось бы, один шанс на миллион, но вот факты из морских хроник. 8 октября 1896 г. метеорит перебил фок-мачту английского парусно-винтового судна «Доун», возвращавшегося с Барбадоса в Европу. Метеорит взорвался, упав в воду перед форштевнем судна. 20 октября 1898 г. моряки парохода «Галилей» оказались свидетелями падения большого метеорита в пяти метрах от борта судна. При этом палуба судна была залита водой. В марте 1899 г. метеорит вдребезги разнес грот-мачту парусного корабля «Белфаст».

«Парусное судно «Эклипс» вместимостью 1469 тонн, шедшее из Нью-Йорка в Сан-Франциско, потерпело крушение на 85-й день пути. При тихой и ясной погоде в воздухе неожиданно засверкала молния, и раздался грохот, походивший на выстрелы из множества орудий. Спустя несколько секунд в верхушку грот-мачты ударил аэролит, расколовший ее вдребезги. Затем он стремительно ринулся вниз, пробив палубу и киль, и со зловещим шипением потонул в море. Судя по величине дыры, пробитой в палубе, метеор был немного больше человеческой головы. Пожар, начавшийся на судне, вскоре был потушен. Но течь заделать морякам не удалось. Проработав четверо суток с насосами, без сна и отдыха, они пересели в шлюпки и покинули корабль, который почти сейчас же пошел ко дну».

Такая же участь постигла в Атлантическом океане парусник «Сагиттариус». Еще больший по размерам метеорит насквозь пробил судно, которое пошло ко дну настолько быстро, что экипаж едва успел спустить на воду шлюпки. Через несколько дней команда была спасена проходившим мимо пароходом.

Перед началом Второй мировой войны жертвой метеорита едва не стал большой голландский пароход «Океан». Когда судно находилось у северо-восточного побережья Америки, в нескольких метрах от его борта упал огромный метеорит. Возникшая при этом волна едва не опрокинула пароход. Вода вокруг судна закипела, и пароход оказался окутанным удушливым газом, который, к счастью, был отнесен ветром.

В начале XX в. метеорит угодил в борт плавучего маяка «Семь Камней», сильно повредив его. Из-за удушливого газа, который окутал маяк, члены команды, находившиеся в этот момент на верхней палубе, на несколько минут потеряли сознание.

Подобные явления можно отнести к разряду «нарочно не придумаешь». Действительно, вероятность попаданий метеоритов в суда крайне незначительна, тем не менее, регистр «Ллойд» при страховании судов принимает как разновидность риска «попадание в судно молний и метеоритов». Но есть у него и такая рубрика, как «повреждение борта судна ударом кита или меч-рыбы».

НА ТАРАН ИДУТ МОРСКИЕ ИСПОЛИНЫ

Китобои прошлых веков могли бы рассказать немало ужасающих историй о свирепости китов, самым страшным из которых они находили кашалота. Случалось, что раненый кит переходил в атаку и запросто топил небольшие суда. Можно представить, с какой силой нанесет удар 40-тонное чудовище, если в момент атаки оно развивает скорость более 26 км/час. Хроника морских путешествий свидетельствует, что такие нападения не являются редкостью и опасны как для судна, так и для животного.

В 1819 г. раненый кашалот атаковал американское китобойное судно «Эссекс». Он нанес ему два сокрушительных удара в носовую часть, после чего «Эссекс» затонул.

В 1867 г. кашалот нанес тяжелые повреждения китобойцу «Оцеола».

А опасны ли киты для современных стальных кораблей? Несомненно, да, и это подтверждается многими примерами.

В 1947 г. на Дальнем Востоке у Командорских островов советский китобоец «Энтузиаст» потерпел аварию. Раненый 17-метровый кашалот ударил головой в кормовую часть судна, погнул стальной гребной вал и вывел из строя рулевое устройство. Сам кит отделался лишь неглубокими ранами.

Во второй половине 1960-х во время ходовых испытаний американская атомная субмарина «Си-дрэгон» столкнулась с китом. При этом у нее был поврежден гребной винт и деформирован легкий корпус.

Английский лайнер «Иберия» следовал из Европы в Австралию. Внезапный удар огромной силы потряс стальной корпус судна, словно оно налетело на рифы. Все стало ясно, когда испуганные пассажиры увидели рядом с судном окровавленное тело кита. Крупнотоннажное судно длиной 218 м не пострадало, а вот 10-метровый морской исполин погиб.

В декабре 1968 г. в Тасмановом море новозеландская яхта «Матуку» наткнулась на стадо кашалотов и была ими потоплена.

Весной 1983 г. в Мексиканском заливе кит напал на прогулочный катер с туристами. Ударом хвоста он повредил надстройку катера, пострадали и находившиеся на борту люди: один турист погиб, трое были ранены.

Огромные размеры китов и большая скорость их плавания давно обращали на себя внимание ученых, а частые случаи нападения создали вокруг них ореол легенд и суеверий. Нередко авторы популярных сочинений в погоне за сенсацией приписывали этим животным исключительную агрессивность, что не всегда соответствует реалиям. Как правило, нападают киты, раненные китобоями в ходе этого варварского промысла.

ЖИВЫЕ ТОРПЕДЫ

Киты — не единственные обитатели морей, представляющие угрозу для кораблей. В 1856 г. капитан быстроходного чайного клипера «Дредноут» предъявил компании «Ллойд» иск о выплате страхового возмещения за порчу перевозимых им 200 тонн цейлонского чая. Он утверждал, что на пути в Лондон его судно было атаковано меч-рыбой, которая пробила медную обшивку и 3-дюймовую доску корпуса ниже ватерлинии. Проникшая через пробоину в трюм вода безнадежно испортила нежный груз клипера. Страховщики не сразу приняли иск, но после заключения, сделанного экспертами, им все же пришлось выплатить кругленькую сумму.

В дальнейшем подобные иски Ллойду приходилось рассматривать еще не раз. В апреле 1945 г. нападению подвергся английский танкер «Барбара», совершающий трансатлантический рейс. Время — военное, и моряки бдительно следили за морем. Был ясный день, когда вахтенный заметил пенистый след торпеды, нацеленной прямо в борт танкера. Совершив резкий маневр, судно попыталось уклониться, но к удивлению моряков торпеда повторила их маневр и, описав дугу, с еще большей скоростью мчалась на танкер. Через какие-то мгновения корпус судна содрогнулся от сильного удара. Когда судно застопорило ход, моряки смогли рассмотреть гигантскую рыбину, будто прилипшую к борту и отчаянно бившую по воде мощным серповидным хвостом. Стало ясно, что, пробив мечом стальной борт танкера, она застряла в нем. Прежде чем удалось поднять на палубу этот нежданный улов, капитану пришлось дважды разрядить свой кольт в голову хищницы. Во время подъема рыбы с помощью стального троса ее меч обломился и остался в пробоине. Длина монстра составляла 5,3 м, (еще 1,5 м добавил извлеченный из борта меч), весила рыбина 660 кг.

Через три года после истории с «Барбарой» жертвой меч-рыбы едва не стала американская шхуна «Элизабет». Она была атакована в Атлантике. Удар меча в носовую часть борта пробил обшивку как лист бумаги. При этом рыба вошла внутрь корабельного корпуса по самые глаза. Выдернув из пробоины меч, рыба удалилась, оставив шхуну в покое, а в пробоину хлынула вода. Чтобы не затонуть, морякам пришлось запустить все имеющиеся на борту водоотливные средства.

Другая меч-рыба напала уже на военный корабль: английский эсминец «Леопард» был атакован ею неподалеку от Ливерпуля. Прежде чем скрыться в глубине, рыба повредила корпус корабля в трех местах.

Что ни говори — море, как и улица, полно неожиданностей.

по материалам: К. Ришеса