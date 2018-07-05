Сквозь пальцы

|5 июля 2018
|Просмотров: 49
|
Наша цивилизация стоит на песке - если не в переносном смысле, то в прямом наверняка. Из песка сделаны бетонные джунгли городов и асфальтовые тропы между ними, стекла и кремниевые микросхемы. Им посыпают скользкие дороги и укрепляют береговые линии. Большие массы песка требуются для возведения мостов, портов и модных искусственных островов, для экстракции газа на шельфовых месторождениях. Он используется в бытовой химии и косметике, но рано или поздно закончится.
Не считая углеводородов, песок и гравий лидируют по массе среди всех богатств, извлекаемых из недр, далеко обходя ближайших претендентов, - и этот поток продолжает быстро нарастать. На них приходится 85% всей мировой добычи минеральных ресурсов. Только за 2017 год в мире, по статистике ООН, песка и гравия было произведено больше 40 млрд т. Главным потребителем этих поразительных объемов выступают, конечно, строители. По данным Цзяньго Лю из Университета штата Мичиган, на инфраструктуру и здания уходит до 79% песка и гравия. Но темпы, которыми развернулось строительство в Китае, странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Южной Америке и Африке, продолжают ускоряться, еще более подгоняя спрос.
Казалось бы, трудно придумать что-то доступнее песка, который встречается от Урала до Сахары - везде. Но песок бывает разный, далеко не всегда он достаточно чист, удобен в добыче и подходит для того или иного применения. Вьетнам уже сегодня потребляет песка больше, чем имеет собственных запасов, а Саудовская Аравия импортирует его - в основном из Австралии. «Производителям стекла нужен чистый кварцевый песок. Строители предпочитают крупно- или среднезернистый, не загрязненный глинистыми частицами. Поэтому сплошь и рядом выходит, что песка много, но он совершенно не годится для дела», - объясняет геолог Константин Ранкс. Крупнейшими производителями выступают Китай, США, Индия и Евросоюз.
Аппетит человечества оказался таким ненасытным, что песка нам уже мало, а его добыча угрожает экосистемам и самим людям по всему миру. В конце 2017 года в журнале Science ЦзяньгоЛю и его соавторы отмечали, что большие деньги, которые делаются буквально «из грязи», привлекают криминальный бизнес, стимулируют жестокие конфликты между добытчиками и защитниками природы. «Песочные войны» уже привели к прямым человеческим жертвам, хотя негативный эффект может оказаться еще серьезнее. Безрассудная разработка ускоряет эрозию, деградацию почв и береговой линии, создавая условия для новых разрушений и трагедий.
Но рост городов требует жертв: по данным проекта SandStories, для возведения среднего таунхауса необходимо извлечь около 200 т песка, больницы - 3000 т, километра дорожного полотна - 30 тыс. Потребности только в особо чистом песке для кремниевого производства составили в 2016 году почти 280 млн т. Поянху - крупнейшее в Китае пресноводное озеро и один из крупнейших в мире источников песка, откуда извлекается по 236 млн м3 ежегодно, - уже переживает катастрофу. «Это как воздух, которым мы дышим, - объясняет основатель SandStories Киран Перейра, - мы мало задумываемся о нем, но жить без него неспособны».
Песок - самый простой пример того, что далеко не одни лишь редкоземельные металлы и ценные руды могут оказаться в дефиците. Мы редко обращаем на них внимание, но пока углеводородное топливо, вокруг которого сломано столько копий, снижает свою долю в общем объеме добываемых ресурсов (с 23% в 1970 году до 17% в 2014-м, по данным ООН), неметаллические минеральные ресурсы лишь усиливают позиции (с 37 до 47% за тот же срок). В 2016 году, по оценке Геологической службы Великобритании (ВGS), было добыто 276 млн т фосфатов - как правило, в виде распространенных минералов, апатитов и фосфоритов.
Истощение их запасов грозит настоящей бедой. Фосфор жизненно необходим животным и растениям, и еще с середины XIX века минеральные фосфаты постоянно и повсеместно используются в качестве удобрений. За последние полвека их добыча выросла вчетверо, и к 2050-му обещает еще удвоиться. Подсчитано, что сегодня без них глобальная урожайность упадет вдвое. Кроме того, фосфор используется в химической, пищевой промышленности - и, как и песок, ресурс это не возобновляемый. «В итоге фосфор вымывается в моря и океаны, вызывая к тому же лавинный рост сине-зеленых водорослей», - добавляет Константин Ранкс. Между тем наш расточительный образ жизни и растущие потребности ничего хорошего не предвещают: по подсчетам профессора Даны Корделл, пик мирового производства фосфора будет пройден в 2030 году, и уже до конца столетия его легкодоступные месторождения исчерпаются.
Век добычи фосфатов может оказаться совсем недолог: использование химических удобрений началось менее 150 лет назад. Зависимость цивилизации от кремния - в виде песка и гравия - имеет намного более долгую историю и развивается как минимум с открытия рецептуры бетона в Древней Месопотамии и Риме. Их сегодняшнее ненасытное потребление можно связать с ростом населения и уровня жизни, с ускорением урбанизации. Зато нужда в таких элементах, как гелий и литий, приобретение сравнительно недавнее.
Потребность в литии связана, конечно, с популярностью электрических аккумуляторов. Пока что не существует однозначного определения его доступных запасов: по разным сведениям, они могут составлять от 13 до 30 млн т. Но даже по самым оптимистичным оценкам, надолго этого не хватит. Батареи обыкновенного смартфона требуют порядка 10 г чистого лития, аккумуляторы Tesla Model S - уже до 10 кг. И если Илон Маск сдержит обещание выпустить до 2020 года 500 тыс. электромобилей, только на них понадобятся тысячи тонн. Если же транспорт и вовсе электризуется, а по миру заработает хотя бы сотня предприятий, аналогичных Gigafactory, где собирают аккумуляторы для Tesla, то добыча лития с примерно 37 тыс. т (2016 год, по данным ВGS) вырастет во много раз. При самом стремительном развитии событий доступных источников не хватит и на 20 лет.
Нечто подобное уже происходит с гелием, вторым по распространенности элементом во Вселенной, но довольно редким на Земле. Мелкие молекулы этого инертного газа понемногу просачиваются сквозь стенки сосудов и каменную породу, улетучиваясь в атмосферу и дальше в космос. Лишь некоторые месторождения природного газа сохраняют небольшие количества гелия: то, что дефицит гелия возникнет довольно скоро, стало ясно еще с начала распространения технологий, в которых гелий жизненно необходим, таких как космические ракеты или томография.
Поэтому с середины 1970-х американским правительством был организован стратегический Национальный резерв гелия. Однако в середине 1990-х те 1,2 млрд м3, которые удалось накопить в подземном хранилище в Техасе, попали под сокращение. С тех пор США распродают запасы, заняв почти половину мирового рынка, а заодно обрушив цены и затормозив поиски новых источников. «О гелии помнят при разработке газовых месторождений во всем мире. И хотя теоретически гелия на планете достаточно как минимум на ближайшие десятки лет, инструментов и технологий на всех уже не хватает: по словам профессора Мозеса Чена, в мире осталось не более дюжины десятков предприятий-производителей.
В 2014 году авторитетный Римский клуб, объединяющий экспертов-ученых, экономистов, политиков, выпустил доклад, посвященный угрозе глобального истощения земной коры. «По мере сокращения доступных источников извлечение ресурсов становится все более затратным, - отмечалось в документе. - Все больше энергии требуется для поддержки текущего уровня производства и еще больше - для его наращивания. Во многих случаях добыча находится на пороге снижения. Возможно, мы вступаем в длительный цикл, который приведет к исчезновению добывающей сферы в ее теперешнем виде».
В самом деле, мы уже почти воспитали в себе внимательное отношение к ценным ресурсам, от бумаги до цветных металлов, которые стараемся собирать, извлекать и пускать в повторное использование. Перерабатывается большая часть железа - но такие банальные вещи, как песок или фосфаты, кажутся навечно дешевыми и неисчерпаемыми. Никому и в голову не приходит переработать бетон старых зданий. Эксплуатация песка или фосфора оказывается линейным процессом, который начинается на карьере и заканчивается рассеиванием в окружающей среде. Ежегодно добывают больше 200 млн т фосфатов, но лишь крошечная часть из них остается в почве: остальное либо смывается дождями, либо включается в состав выращенной биомассы, после чего потребляется и все так же смывается в море.
Мы разрушили естественный медленный цикл циркуляции минеральных веществ в литосфере и биосфере, но в наших силах создать новый. Более интенсивный, он охватит и антропогенный мир, удовлетворяя и нашим бесконечным потребностям, и требованиям общепланетного баланса. Конечно, для этого придется научиться утилизировать не только стальные балки, медные трубы или микросхемы, содержащие небольшие количества дорогих металлов. Восстановление и повторное использование должно охватить все наши бетонные джунгли и асфальтовые тропинки между ними, отходы и воду - возможно, тогда нашей небольшой планеты хватит на всех и еще надолго.
5 июля 2018
• Особенности вступительной кампании-2018
• «Родничок» стал победителем международного фестиваля
• Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
• Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
— 27 июня 2018 —
Сериал 2018 года «Террор» по бестселлеру фантаста Дэна Симмонса - мистический триллер. Реальная история пропавшей полярной экспеди-ции Джона Франклина, лежащая в основе сюжета, без всякой мистики считается самой мрачной загадкой Арктики. Разгадывают ее уже 170 лет.
— 21 июня 2018 —
Любой корабль и каждый мореплаватель рискует встретиться в море с различными опасностями, чреватыми для него аварией, а то и гибелью. Это мели и рифы, тропические ураганы и льды полярных морей, пожары и столкновения с другими судами и т. д. Но, к счастью реже, встречаются иные причины бедствий, не предусмотренные морскими лоциями и наставлениями. Их относят к «непреодолимым силам стихии и непредвиденным случайностям».
— 14 июня 2018 —
Наша Вселенная, как сейчас утверждают космологи, возникла в тот момент Большого взрыва, когда плотность и температура материи достигали невероятно огромных значений: температура была около 1032 Кельвинов, а плотность — 1093 г/см3!
— 7 июня 2018 —
Всего в мире известно 37 действующих вулканов, 29 из которых находятся в так называемом Тихоокеанском Огненном поясе. Лишь небольшая часть из них расположена в Европе. Кроме того, европейские вулканы относительно «безобидные».
Приветствую, гость! Вход
5 июля 2018
• Особенности вступительной кампании-2018
• «Родничок» стал победителем международного фестиваля
• Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
• Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сквозь пальцы»
Наша цивилизация стоит на песке - если не в переносном смысле, то в прямом наверняка. Из песка сделаны бетонные джунгли городов и асфальтовые тропы между ними, стекла и кремниевые микросхемы. Им посыпают скользкие дороги и укрепляют береговые линии. Большие массы песка требуются для возведения мостов, портов и модных искусственных островов, для экстракции газа на шельфовых месторождениях. Он используется в бытовой химии и косметике, но рано или поздно закончится.