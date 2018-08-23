Взяли на горячем

Хорошо жить там, где круглый год земляника и теплое купание. Например, в Исландии. Эта северная страна процветает и плодоносит за счет ледников и вулканов…

Термометр показывает плюс 10. Исландское лето не балует теплом. Мой хостел, стоящий на берегу Хрута-фьорда, на северо-западе Исландии, будто затерялся на краю света. В радиусе нескольких десятков километров ни одного домика. На противоположной стороне залива блестят белоснежные вершины. До Рейкьявика, ближайшего крупного города, отсюда 170 км по автомобильной дороге. До «северной столицы» Акюрейри — чуть больше 200 км.

— Будьте осторожны, открывая горячую воду. Можете обжечься, — предупреждает девушка на ресепшен. — Вода в исландские дома поступает из-под земли. Она специфически пахнет и всегда горячая.

Такой же водой заполнен крошечный открытый бассейн у хостела. В нем сидят три человека, их головы периодически скрываются за пеленой плотного пара. Купальщики «варятся» уже больше часа, любуясь холодными пейзажами.

Приятное с полезным

— Открытые бассейны с термальной водой, sundlaugs, есть в каждом городе и практически в каждой деревушке. Исландцы обожают купаться в теплых источниках, — рассказывает Рауан Меирбекова, специалист по геотермальной энергии. Она из Казахстана, но живет в Исландии уже почти 10 лет.

По всему острову оборудовано более 160 термальных бассейнов. После работы, школы или похода, зимой и летом исландцы, как молодые, так и старые, восстанавливают силы в sundlaugs. Здесь встречаются с соседями, сюда обязательно зовут гостей. Как исландцы сами шутят, плавают они полчаса, а два часа сплетничают — теплая атмосфера располагает к откровенным разговорам. В бассейнах местные жители обсуждают последние новости, как это делают ирландцы в пабах, а французы в кафе.

— Когда я работала в Университете Рейкьявика, мои коллеги частенько бегали в обеденное время поплавать, — продолжает Рауан. — Вообще-то, у нас так просто не искупаешься в океане. Он даже летом холодный. Но университет находится рядом с геопляжем Нёйтоульсвик. Это уникальное место.

На вид обычный пляж с желтым песком. Народу много, хоть и холодно. Кто-то сидит на коврике в свитере, кто-то обсыхает, укутавшись в полотенце, но большинство отдыхающих плещется в лагуне: холодная океаническая вода смешивается в ней с горячей термальной, за счет чего температура поднимается до 20 градусов. Это в два раза выше средней летней температуры воздуха. В будний день, когда людей на пляже меньше, здесь можно оттачивать свои навыки плавания.

— У меня два сына: один пошел в школу, а второй еще в садике. Оба ходят в секцию плавания, — продолжает Рауан. — В Исландии все должны быть пловцами. С малых лет.

Еще совсем недавно исландцы, нация рыбаков, не умели плавать. Учиться этому было негде. Разве что в канаве возле Рейкьявика, куда стекала термальная вода. Там же местные женщины стирали белье. Рыбаки часто выходили в море, не умея самостоятельно держаться на воде. Многие тонули. Так продолжалось столетиями, пока в стране не появились купальни с теплой водой. В 1930 году в Рейкьявике заработало центральное отопление — от одного из горячих источников столицы провели трубу к 60 домам. После этого по всей стране начали сооружать бассейны с термальной водой. А в 1943 году плавание вошло в обязательную школьную программу.

Горячие точки

Центр Рейкьявика пестрит разноцветными деревянными домиками. Все они, как и современные офисные здания, обогреваются термальной водой. Кипяток течет в трубах под футбольными полями, чтобы исландцы могли тренироваться круглый год. Парковочные места в центре города тоже с подогревом. Я поднимаюсь по дороге, на которой никогда не бывает снега — он тает благодаря проложенной под асфальтом противообледенительной геотермальной системе. Поэтому зимой на тротуарах не скользко, а машины легко преодолевают любые подъемы и спуски на дорогах.

Столицу снабжает теплой водой геотермальная электростанция «Хедлисхейди», что в 25 километрах отсюда. Дорога к одной из крупнейших в мире и самой крупной в Исландии ГеоЭС петляет по безлюдной местности мимо вулканических холмов. Вдоль трассы по зеленому мху протянуты трубы. Вдали появляются столбы пара, потом становится видно, откуда он идет. И вот я на месте, возле современного здания со стеклянными окнами до пола. Внутри работает интерактивный музей, при котором оборудована парковка. Зеленым цветом обозначены места для электромобилей. Здесь, как и много где в Исландии, можно бесплатно зарядиться «чистой» энергией, безвредной для окружающей среды. Как она вырабатывается, мне рассказал сотрудник музея Ханс Беньяминссон:

— Под нами на глубине около 2000 метров находится резервуар с водой. А под ним — магма, которая нагревает воду до 300 градусов. Эта смесь пара и кипятка поднимается по трубе на поверхность, где при помощи сепаратора мы отделяем воду от пара. Вода отапливает дома. А пар приводит в движение вот эти турбины за стеклом, которые вырабатывают электроэнергию. Она экологически чистая, а еще дешевая для нас — в среднем киловатт-чаc стоит 15 крон (около 18,29 грн). Это меньше, чем платят в Западной и Северной Европе. Поэтому, когда жарко, исландцы открывают окно, а не выключают отопление. Даже летом.

Рейкьявик — один из самых чистых городов в мире. А еще 70 лет назад исландцы отапливали дома углем и мазутом, отчего над столицей постоянно висел темный смог. Вплоть до 1970-х годов страна зависела от импортируемого топлива. Но случился нефтяной кризис, повлекший за собой рост цен, и здесь стали искать альтернативные источники энергии. И нашли их под землей. «Хедлисхейди» — одна из шести геотермальных электростанций Исландии. Самую первую построили на севере острова в 1969 году.

— Все наши ГеоЭС расположены в зоне вулканической активности. Такие зоны занимают четверть острова, — продолжает Ханс Беньяминссон. — Исландия находится на стыке тектонических плит — Северо-Американской и Евразийской, на гребне Срединно-Атлантического хребта. Плиты отдаляются друг от друга на два сантиметра в год. Сейчас между ними 70 метров. Вы уже бывали возле разлома?

Туризм на разломах

На месте разлома образовались каньон Альманнагьяу и крупнейшее в стране озеро Тингвадлаватн. Сейчас это часть Национального парка Тингведлир. Я стою на смотровой площадке на краю Северо-Американской плиты и смотрю на противоположный берег озера — край Евразийской плиты.

Там, где протоптана дорожка вдоль ущелья, происходили самые важные события в истории страны. В Х веке древние исландцы созвали здесь альтинг — старейший в Европе парламент. Развевающийся флаг на скале указывает место, где восемь веков подряд исландцы принимали решения.

— Тингведлир — важное место для каждого исландца. А для меня оно ценно вдвойне. Потому что я живу здесь, на берегу озера, — Йоун Бьёрнссон, пилот в вертолетной компании Nordurflug, указывает рукой в сторону своего дома.

Тингведлир — часть так называемого Золотого треугольника Исландии. В него входят также водопад Гюдльфосс и долина гейзеров Хёйкадалюр. Вырывающиеся из-под земли горячие струи вызывают восторг у туристов. Йоун воспринимает это явление как нечто обыденное. У него есть свой гейзер.

— Прямо на дачном участке бьет горячий источник. От него я провел трубу и отапливаю дом совершенно бесплатно. Сделал бассейн. Когда-то мы с родителями этой водой обогревали теплицы с помидорами и огурцами. Но теперь покупать свежие овощи и фрукты проще, чем самому выращивать.

Ягодные места

Почти 90% всех огурцов и 70% помидоров, которые сегодня продают в исландских супермаркетах, созрели в местных теплицах. Томаты черри, брокколи, морковь, перец и даже клубника с малиной — все это тоже растет на острове, расположенном у полярного круга.

Хоульмфридур Гейрсдоуттир вот уже десять лет снабжает исландцев свежими ягодами. Ее ферма размером с футбольное поле находится в 20 км от долины гейзеров.

— Нас всего пятеро в Исландии, кто выращивает землянику, — рассказывает Хоульмфридур. — Урожай я собираю с апреля по январь, получается около 30 тонн. А малину срываю с мая по ноябрь — вызревает до 8 тонн.

Внутри стеклянной теплицы светло, жарко и опрятно. Огромное количество ламп заменяют растениям солнце, которое зимой здесь светит меньше пяти часов в день. По стенам, потолку и под клумбами протянуты трубы. По ним течет геотермальная вода — она нагревает помещение до нужных 17 градусов. Клубника у Хоульмфридур растет практически под потолком — ягоды краснеют на «грядках», расположенных на уровне глаз. Так удобнее собирать и плоды не пачкаются о землю, объясняет фру Гейрс доуттир. К тому же чем выше, тем теплее.

— На улице минус 20 градусов, а у нас в теплицах зреет земляника. И пчелы летают. Мы их привозим из Нидерландов каждый сезон для опыления растений. И не выпускаем на улицу, иначе погибнут, — говорит Хоульмфридур. — Теплицы в Исландии обходятся недешево. Они должны быть крепкими, чтобы выдержать постоянные ветра и снегопады. Соответственно, овощи и фрукты, выращенные в нашей стране, дороже привозных. Но исландцы предпочитают все-таки свои. Потому что они экологически чистые. Мы не используем химикаты, а растения поливаем талой водой. Спустя несколько часов после сбора ягоды уже появляются в магазинах.

Ветрено и дождливо. В просторном кафе посреди лавового поля тепло. Я заказываю фруктовый салат — ягоды созрели благодаря термальным источникам. За окном довольные купальщики плещутся в лазурной воде «Голубой лагуны» — одного из самых известных спа-центров мира. Вот она — исландская действительность, как будто срисованная с фантастических книг. Но будущее кажется еще более невероятным. В стране пробурили самую глубокую и горячую геотермальную скважину на планете. Она сможет обеспечить 8% мирового электроснабжения. И тогда энергия Земли согреет не только «холодный» остров, но и весь мир.

по материалам: Н. Майбороды