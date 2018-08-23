Взяли на горячем

|23 августа 2018
|Просмотров: 58
|
Хорошо жить там, где круглый год земляника и теплое купание. Например, в Исландии. Эта северная страна процветает и плодоносит за счет ледников и вулканов…
Термометр показывает плюс 10. Исландское лето не балует теплом. Мой хостел, стоящий на берегу Хрута-фьорда, на северо-западе Исландии, будто затерялся на краю света. В радиусе нескольких десятков километров ни одного домика. На противоположной стороне залива блестят белоснежные вершины. До Рейкьявика, ближайшего крупного города, отсюда 170 км по автомобильной дороге. До «северной столицы» Акюрейри — чуть больше 200 км.
— Будьте осторожны, открывая горячую воду. Можете обжечься, — предупреждает девушка на ресепшен. — Вода в исландские дома поступает из-под земли. Она специфически пахнет и всегда горячая.
Такой же водой заполнен крошечный открытый бассейн у хостела. В нем сидят три человека, их головы периодически скрываются за пеленой плотного пара. Купальщики «варятся» уже больше часа, любуясь холодными пейзажами.
— Открытые бассейны с термальной водой, sundlaugs, есть в каждом городе и практически в каждой деревушке. Исландцы обожают купаться в теплых источниках, — рассказывает Рауан Меирбекова, специалист по геотермальной энергии. Она из Казахстана, но живет в Исландии уже почти 10 лет.
По всему острову оборудовано более 160 термальных бассейнов. После работы, школы или похода, зимой и летом исландцы, как молодые, так и старые, восстанавливают силы в sundlaugs. Здесь встречаются с соседями, сюда обязательно зовут гостей. Как исландцы сами шутят, плавают они полчаса, а два часа сплетничают — теплая атмосфера располагает к откровенным разговорам. В бассейнах местные жители обсуждают последние новости, как это делают ирландцы в пабах, а французы в кафе.
— Когда я работала в Университете Рейкьявика, мои коллеги частенько бегали в обеденное время поплавать, — продолжает Рауан. — Вообще-то, у нас так просто не искупаешься в океане. Он даже летом холодный. Но университет находится рядом с геопляжем Нёйтоульсвик. Это уникальное место.
На вид обычный пляж с желтым песком. Народу много, хоть и холодно. Кто-то сидит на коврике в свитере, кто-то обсыхает, укутавшись в полотенце, но большинство отдыхающих плещется в лагуне: холодная океаническая вода смешивается в ней с горячей термальной, за счет чего температура поднимается до 20 градусов. Это в два раза выше средней летней температуры воздуха. В будний день, когда людей на пляже меньше, здесь можно оттачивать свои навыки плавания.
— У меня два сына: один пошел в школу, а второй еще в садике. Оба ходят в секцию плавания, — продолжает Рауан. — В Исландии все должны быть пловцами. С малых лет.
Еще совсем недавно исландцы, нация рыбаков, не умели плавать. Учиться этому было негде. Разве что в канаве возле Рейкьявика, куда стекала термальная вода. Там же местные женщины стирали белье. Рыбаки часто выходили в море, не умея самостоятельно держаться на воде. Многие тонули. Так продолжалось столетиями, пока в стране не появились купальни с теплой водой. В 1930 году в Рейкьявике заработало центральное отопление — от одного из горячих источников столицы провели трубу к 60 домам. После этого по всей стране начали сооружать бассейны с термальной водой. А в 1943 году плавание вошло в обязательную школьную программу.
Центр Рейкьявика пестрит разноцветными деревянными домиками. Все они, как и современные офисные здания, обогреваются термальной водой. Кипяток течет в трубах под футбольными полями, чтобы исландцы могли тренироваться круглый год. Парковочные места в центре города тоже с подогревом. Я поднимаюсь по дороге, на которой никогда не бывает снега — он тает благодаря проложенной под асфальтом противообледенительной геотермальной системе. Поэтому зимой на тротуарах не скользко, а машины легко преодолевают любые подъемы и спуски на дорогах.
Столицу снабжает теплой водой геотермальная электростанция «Хедлисхейди», что в 25 километрах отсюда. Дорога к одной из крупнейших в мире и самой крупной в Исландии ГеоЭС петляет по безлюдной местности мимо вулканических холмов. Вдоль трассы по зеленому мху протянуты трубы. Вдали появляются столбы пара, потом становится видно, откуда он идет. И вот я на месте, возле современного здания со стеклянными окнами до пола. Внутри работает интерактивный музей, при котором оборудована парковка. Зеленым цветом обозначены места для электромобилей. Здесь, как и много где в Исландии, можно бесплатно зарядиться «чистой» энергией, безвредной для окружающей среды. Как она вырабатывается, мне рассказал сотрудник музея Ханс Беньяминссон:
— Под нами на глубине около 2000 метров находится резервуар с водой. А под ним — магма, которая нагревает воду до 300 градусов. Эта смесь пара и кипятка поднимается по трубе на поверхность, где при помощи сепаратора мы отделяем воду от пара. Вода отапливает дома. А пар приводит в движение вот эти турбины за стеклом, которые вырабатывают электроэнергию. Она экологически чистая, а еще дешевая для нас — в среднем киловатт-чаc стоит 15 крон (около 18,29 грн). Это меньше, чем платят в Западной и Северной Европе. Поэтому, когда жарко, исландцы открывают окно, а не выключают отопление. Даже летом.
Рейкьявик — один из самых чистых городов в мире. А еще 70 лет назад исландцы отапливали дома углем и мазутом, отчего над столицей постоянно висел темный смог. Вплоть до 1970-х годов страна зависела от импортируемого топлива. Но случился нефтяной кризис, повлекший за собой рост цен, и здесь стали искать альтернативные источники энергии. И нашли их под землей. «Хедлисхейди» — одна из шести геотермальных электростанций Исландии. Самую первую построили на севере острова в 1969 году.
— Все наши ГеоЭС расположены в зоне вулканической активности. Такие зоны занимают четверть острова, — продолжает Ханс Беньяминссон. — Исландия находится на стыке тектонических плит — Северо-Американской и Евразийской, на гребне Срединно-Атлантического хребта. Плиты отдаляются друг от друга на два сантиметра в год. Сейчас между ними 70 метров. Вы уже бывали возле разлома?
На месте разлома образовались каньон Альманнагьяу и крупнейшее в стране озеро Тингвадлаватн. Сейчас это часть Национального парка Тингведлир. Я стою на смотровой площадке на краю Северо-Американской плиты и смотрю на противоположный берег озера — край Евразийской плиты.
Там, где протоптана дорожка вдоль ущелья, происходили самые важные события в истории страны. В Х веке древние исландцы созвали здесь альтинг — старейший в Европе парламент. Развевающийся флаг на скале указывает место, где восемь веков подряд исландцы принимали решения.
— Тингведлир — важное место для каждого исландца. А для меня оно ценно вдвойне. Потому что я живу здесь, на берегу озера, — Йоун Бьёрнссон, пилот в вертолетной компании Nordurflug, указывает рукой в сторону своего дома.
Тингведлир — часть так называемого Золотого треугольника Исландии. В него входят также водопад Гюдльфосс и долина гейзеров Хёйкадалюр. Вырывающиеся из-под земли горячие струи вызывают восторг у туристов. Йоун воспринимает это явление как нечто обыденное. У него есть свой гейзер.
— Прямо на дачном участке бьет горячий источник. От него я провел трубу и отапливаю дом совершенно бесплатно. Сделал бассейн. Когда-то мы с родителями этой водой обогревали теплицы с помидорами и огурцами. Но теперь покупать свежие овощи и фрукты проще, чем самому выращивать.
Почти 90% всех огурцов и 70% помидоров, которые сегодня продают в исландских супермаркетах, созрели в местных теплицах. Томаты черри, брокколи, морковь, перец и даже клубника с малиной — все это тоже растет на острове, расположенном у полярного круга.
Хоульмфридур Гейрсдоуттир вот уже десять лет снабжает исландцев свежими ягодами. Ее ферма размером с футбольное поле находится в 20 км от долины гейзеров.
— Нас всего пятеро в Исландии, кто выращивает землянику, — рассказывает Хоульмфридур. — Урожай я собираю с апреля по январь, получается около 30 тонн. А малину срываю с мая по ноябрь — вызревает до 8 тонн.
Внутри стеклянной теплицы светло, жарко и опрятно. Огромное количество ламп заменяют растениям солнце, которое зимой здесь светит меньше пяти часов в день. По стенам, потолку и под клумбами протянуты трубы. По ним течет геотермальная вода — она нагревает помещение до нужных 17 градусов. Клубника у Хоульмфридур растет практически под потолком — ягоды краснеют на «грядках», расположенных на уровне глаз. Так удобнее собирать и плоды не пачкаются о землю, объясняет фру Гейрс доуттир. К тому же чем выше, тем теплее.
— На улице минус 20 градусов, а у нас в теплицах зреет земляника. И пчелы летают. Мы их привозим из Нидерландов каждый сезон для опыления растений. И не выпускаем на улицу, иначе погибнут, — говорит Хоульмфридур. — Теплицы в Исландии обходятся недешево. Они должны быть крепкими, чтобы выдержать постоянные ветра и снегопады. Соответственно, овощи и фрукты, выращенные в нашей стране, дороже привозных. Но исландцы предпочитают все-таки свои. Потому что они экологически чистые. Мы не используем химикаты, а растения поливаем талой водой. Спустя несколько часов после сбора ягоды уже появляются в магазинах.
Ветрено и дождливо. В просторном кафе посреди лавового поля тепло. Я заказываю фруктовый салат — ягоды созрели благодаря термальным источникам. За окном довольные купальщики плещутся в лазурной воде «Голубой лагуны» — одного из самых известных спа-центров мира. Вот она — исландская действительность, как будто срисованная с фантастических книг. Но будущее кажется еще более невероятным. В стране пробурили самую глубокую и горячую геотермальную скважину на планете. Она сможет обеспечить 8% мирового электроснабжения. И тогда энергия Земли согреет не только «холодный» остров, но и весь мир.
23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
— 16 августа 2018 —
Самые богатые люди мира предпочитают стабильные и надежные швейцарские банки. Налоговые уклонисты тоже. Потому что кроме крепкой, как стены сейфов, финансовой системы, сбережения в Швейцарии защищены банковской тайной. Впрочем, скоро ей, похоже, наступит конец.
— 9 августа 2018 —
Строительство магистралей ухудшает ситуацию на дорогах. Новые маршруты приводят к транспортному коллапсу. Навигаторы ускоряют появление заторов. Почему вроде бы правильные меры усугубляют проблему с пробками?
— 2 августа 2018 —
Люди думают, что они хозяева своей жизни. Но самонадеянные Homo sapiens ошибаются. Нашей жизнью управляют триллионы крошечных существ. Они не умеют ни думать, ни говорить, но это совершенно не мешает им принимать за нас решения.
— 26 июля 2018 —
Манипулировать общественным мнением в западной культуре считается неприличным. А вот в Китае не видят ничего плохого в создании государства дистанционно управляемых граждан, и правительство уже в открытую переходит от слов к делу.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Взяли на горячем»
Хорошо жить там, где круглый год земляника и теплое купание. Например, в Исландии. Эта северная страна процветает и плодоносит за счет ледников и вулканов…