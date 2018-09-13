Не питьём, так катаньем

Лестершир: есть идея

Июньским днем 1841 года Кук шел пешком 15 миль до Лестера, где должен был состояться съезд Общества трезвости. Мерно постукивая посохом в такт шагам, активист, по обыкновению, размышлял, как бы привлечь в ряды убежденных трезвенников побольше народу. Нужно расширять людям кругозор, но не все хотят учиться. В своей небольшой типографии Томас печатал брошюры о пользе трезвости и распространял их в городе; сотрудничал с вечерней школой для рабочих; устраивал лекции и пикники, но этого казалось мало. Чтобы вытащить людей из пабов, надо дать им настоящий праздник без алкоголя, рассуждал он. Нужно нечто запоминающееся, способное привлечь всеобщее внимание. И тут Кука осенило: а что если приурочить к съезду Общества трезвости массовую экскурсию на... поезде? Добравшись до Лестера, он поделился этой идеей с собравшимися, и другие активисты ее одобрили.

В 1841-м сеть железных дорог в стране протянулась в общей сложности на 2857 километров, однако многие люди все еще воспринимали поезда как невероятное техническое новшество. Для жаждущих новых впечатлений британцев железнодорожные компании и другие организации начали устраивать «демонстрационные экскурсии»: в назначенный день сотни пассажиров отправлялись из одного города в другой и обратно, иногда — по случаю определенного события. Эту идею и взял на вооружение Томас Кук, приурочив увеселительное путешествие из Лестера к ежеквартальному съезду Общества трезвости в Лафборо.

Руководство компании «Железные дороги центральных графств», заинтересованное в рекламе путешествий на поездах, охотно предоставило транспорт. Кук напечатал афиши и объявления. Записаться мог любой желающий. Билеты туда-обратно продавались со скидкой и стоили один шиллинг для взрослых, для детей — полцены (притом что средняя недельная зарплата работника хлопковой фабрики составляла 10 шиллингов 6 пенсов, по данным историка Сьюзан Мейджор). Кук тщательно продумал каждый этап путешествия, а не только отправку группы и ее возвращение, как тогда обычно делали организаторы экскурсий на поездах.

5 июля 1841 года пять сотен нарядно одетых пассажиров заполонили вагоны поезда и под приветствия многочисленных зевак и провожающих отправились в путь. Возглавлял путешественников Томас Кук с семилетним сыном Джоном Мейсоном. Экскурсантов сопровождал духовой оркестр в униформе, и даже те, кому предстояло проделать эти 19 километров в вагонах третьего класса без крыши и сидений, пребывали в праздничном настроении. В Лафборо экскурсантов встречала толпа с флагами и тоже с музыкой. Гостей торжественно провели по городу; на рыночной площади трезвенники исполнили гимн, а затем вся толпа проследовала в сады, принадлежавшие одному из активистов Общества. Там был устроен пикник с танцами, крикетом и другими подвижными играми. Именитые борцы с пьянством выступили с речами о пользе воздержания от спиртного для здоровья и кошелька. В 22:30 первые «туристы» Кука, переполненные впечатлениями, вернулись в Лестер.

Британские острова: первопроходец турбизнеса

Томас Кук вспоминал, что эта экскурсия «вызвала необычайный интерес не только в Лестершире, но и по всей стране». Он переселился в Лестер и провел для Общества трезвости еще несколько подобных мероприятий, а сделав себе имя, с 1845 года начал организовывать коммерческие туры. Тогда же Томас впервые снабдил клиентов брошюрами со сведениями о местах, которые они собирались посетить, — прототипом знаменитых путеводителей Кука. Ранее у него было несколько разных источников дохода: изготовление мебели, торговля книгами и небольшая типография, а также опрятная гостиница для трезвенников, под которую Томас отвел часть дома. Но довольно скоро организация экскурсий стала основным бизнесом Кука.

Он задумался о более продолжительных и дальних путешествиях, чем однодневные туры, набиравшие популярность в 1840-е, — и решил возить экскурсантов в Шотландию, страну Роберта Бернса и героев книг сэра Вальтера Скотта, культовую для всех романтиков Британских островов. В 1846 году Кук анонсировал поездку по цене, приемлемой для среднего класса и даже для рабочих, в те края, путешествие по которым доселе казалось роскошью для богатых. Из Лестера еще не было непрерывного железнодорожного сообщения ни с одним из шотландских городов, и Кук с большим трудом договорился, чтобы туристы доехали на поезде до Флитвуда, оттуда добирались на пароходе до шотландского Ардроссана, а затем опять же специальным поездом до Глазго.

Координировать турпоездку с пересадками — задача на грани фантастики в эпоху, когда дистанционная связь в провинции осуществлялась исключительно по почте. Новейшим изобретением электрическим телеграфом тогда была оснащена только железная дорога между Слау и Лондоном. В 1844 году передача по нему в течение 40 минут новости из Виндзора о рождении у королевы второго сына стала сенсацией, доказавшей эффективность технического новшества, и телеграфное сообщение стали развивать.

Экспериментальный тур обернулся неудачей. Поначалу билеты раскупались медленно, а потом вдруг оказалось 350 желающих, и два курсировавших на рейсе парохода едва вместили всех туристов. Мест в каютах не хватало, и большинство пассажиров промучились всю холодную, сырую ночь на открытой палубе. Подпортило впечатление и то, что на станциях полиция запрещала экскурсантам покидать вагоны поезда. В итоге, хотя в городах Шотландии стараниями Кука им был оказан лучший прием с оркестром, угощением и развлечениями, его завалили жалобами и исками. Популярность туров Кука упала, он понес большие убытки и даже объявил себя банкротом, но к концу 1840-х смог восстановить бизнес и реноме и получил весьма выгодный заказ от организаторов Всемирной выставки в Лондоне.

Лондон: Всемирная выставка

«Великая выставка промышленных работ всех народов», запланированная на 1851 год, была любимым проектом принца Альберта, супруга королевы Виктории, и первой в череде международных экспозиций такого рода. Организаторы опасались, что грандиозное мероприятие не окупится, и наняли лучших турагентов для привлечения посетителей со всей страны. В том числе и Томаса Кука, который привозил на выставку туристов из Центральной Англии. Кук, обычно ограничивавшийся рекомендациями гостиниц, взялся обеспечить клиентам комфортные и недорогие места для ночлега. С этим были серьезные проблемы: владельцы столичных отелей не хотели договариваться с ним на фиксированную сумму, предвидя ажиотаж и взлет цен к выставке. Тогда Кук арендовал на лето большое здание клуба механиков и оборудовал там 1000 спальных мест в отдельных комнатах. Ночевка стоила шиллинг с четвертью. Для освещения выставки Томас Кук начал издавать первый в мире журнал о туризме — Excursionist, который выходил до Второй мировой войны.

Выставка имела невероятный успех: за полгода ее посетили более шести миллионов человек. Из них примерно 165 тысяч гостей столицы приехали на мероприятие благодаря Томасу Куку.

И целый мир: вокруг света

Утвердившись на родине, Томас Кук начал осваивать материк. Особенно популярны были его туры по Швейцарии, а также Италии. Последняя считалась местом паломничества для элиты и богемы, и теперь рафинированных британцев шокировали толпы представителей среднего класса во главе с гидом с замашками проповедника, хлынувшие по улицам Флоренции и Рима. Сын Томаса, Джон Мейсон Кук, предложил удобную систему туристических купонов: клиент авансом платил за проезд, проживание и питание на маршруте, а потом лишь предъявлял соответствующий документ, не теряя деньги в заграничных обменных пунктах. Это новшество Джон позаимствовал у конкурента Генри Гейза, который не смог эффективно использовать ноу-хау, а у Куков получилось.

Затем настал черед Азии и Африки — Кук начал возить клиентов в Египет и Святую землю. Джон Мейсон осваивал американское направление. Кульминацией достижений Кука-старшего была первая в истории коммерческая кругосветная туристическая поездка, состоявшаяся в 1872 году. Он вывез группу из десяти человек: четверо англичан, четверо американцев, грек и русский. Однако туристической «империей» фирма Кука стала благодаря деловой хватке сына. Джон Мейсон открывал представительства по всему миру, вкладывался в транспорт и отели. В 1896 году контора Кука обслуживала первые Олимпийские игры.

Thomas Cook Group

Агентство «Томас Кук и сын» стало настолько знаменитым и успешным, что до сих пор именно его основателя многие считают изобретателем экскурсий на поездах и пароходах, пакетных туров, путеводителей, хотя в век транспортной революции экспериментами в области массового туризма занимались многие. С 1928 года компания уже не принадлежала потомкам Томаса, что не помешало Самуилу Маршаку сделать всесильного турагента Кука одним из персонажей известного стихотворения о мистере Твистере, написанного в 1933-м. И в наши дни компания Thomas Cook Group остается одним из крупнейших поставщиков туристических услуг: в 2016 финансовом году ее товарооборот составил 7,8 миллиарда фунтов.

по материалам: Н. Овчинниковой