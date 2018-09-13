Не питьём, так катаньем

|13 сентября 2018
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«Отец массового туризма» Томас Кук всего лишь хотел, чтобы как можно больше соотечественников бросили пить. А в итоге бывший баптистский проповедник, оказавшийся гениальным менеджером, встал у истоков новой мировой индустрии.
Июньским днем 1841 года Кук шел пешком 15 миль до Лестера, где должен был состояться съезд Общества трезвости. Мерно постукивая посохом в такт шагам, активист, по обыкновению, размышлял, как бы привлечь в ряды убежденных трезвенников побольше народу. Нужно расширять людям кругозор, но не все хотят учиться. В своей небольшой типографии Томас печатал брошюры о пользе трезвости и распространял их в городе; сотрудничал с вечерней школой для рабочих; устраивал лекции и пикники, но этого казалось мало. Чтобы вытащить людей из пабов, надо дать им настоящий праздник без алкоголя, рассуждал он. Нужно нечто запоминающееся, способное привлечь всеобщее внимание. И тут Кука осенило: а что если приурочить к съезду Общества трезвости массовую экскурсию на... поезде? Добравшись до Лестера, он поделился этой идеей с собравшимися, и другие активисты ее одобрили.
В 1841-м сеть железных дорог в стране протянулась в общей сложности на 2857 километров, однако многие люди все еще воспринимали поезда как невероятное техническое новшество. Для жаждущих новых впечатлений британцев железнодорожные компании и другие организации начали устраивать «демонстрационные экскурсии»: в назначенный день сотни пассажиров отправлялись из одного города в другой и обратно, иногда — по случаю определенного события. Эту идею и взял на вооружение Томас Кук, приурочив увеселительное путешествие из Лестера к ежеквартальному съезду Общества трезвости в Лафборо.
Руководство компании «Железные дороги центральных графств», заинтересованное в рекламе путешествий на поездах, охотно предоставило транспорт. Кук напечатал афиши и объявления. Записаться мог любой желающий. Билеты туда-обратно продавались со скидкой и стоили один шиллинг для взрослых, для детей — полцены (притом что средняя недельная зарплата работника хлопковой фабрики составляла 10 шиллингов 6 пенсов, по данным историка Сьюзан Мейджор). Кук тщательно продумал каждый этап путешествия, а не только отправку группы и ее возвращение, как тогда обычно делали организаторы экскурсий на поездах.
5 июля 1841 года пять сотен нарядно одетых пассажиров заполонили вагоны поезда и под приветствия многочисленных зевак и провожающих отправились в путь. Возглавлял путешественников Томас Кук с семилетним сыном Джоном Мейсоном. Экскурсантов сопровождал духовой оркестр в униформе, и даже те, кому предстояло проделать эти 19 километров в вагонах третьего класса без крыши и сидений, пребывали в праздничном настроении. В Лафборо экскурсантов встречала толпа с флагами и тоже с музыкой. Гостей торжественно провели по городу; на рыночной площади трезвенники исполнили гимн, а затем вся толпа проследовала в сады, принадлежавшие одному из активистов Общества. Там был устроен пикник с танцами, крикетом и другими подвижными играми. Именитые борцы с пьянством выступили с речами о пользе воздержания от спиртного для здоровья и кошелька. В 22:30 первые «туристы» Кука, переполненные впечатлениями, вернулись в Лестер.
Томас Кук вспоминал, что эта экскурсия «вызвала необычайный интерес не только в Лестершире, но и по всей стране». Он переселился в Лестер и провел для Общества трезвости еще несколько подобных мероприятий, а сделав себе имя, с 1845 года начал организовывать коммерческие туры. Тогда же Томас впервые снабдил клиентов брошюрами со сведениями о местах, которые они собирались посетить, — прототипом знаменитых путеводителей Кука. Ранее у него было несколько разных источников дохода: изготовление мебели, торговля книгами и небольшая типография, а также опрятная гостиница для трезвенников, под которую Томас отвел часть дома. Но довольно скоро организация экскурсий стала основным бизнесом Кука.
Он задумался о более продолжительных и дальних путешествиях, чем однодневные туры, набиравшие популярность в 1840-е, — и решил возить экскурсантов в Шотландию, страну Роберта Бернса и героев книг сэра Вальтера Скотта, культовую для всех романтиков Британских островов. В 1846 году Кук анонсировал поездку по цене, приемлемой для среднего класса и даже для рабочих, в те края, путешествие по которым доселе казалось роскошью для богатых. Из Лестера еще не было непрерывного железнодорожного сообщения ни с одним из шотландских городов, и Кук с большим трудом договорился, чтобы туристы доехали на поезде до Флитвуда, оттуда добирались на пароходе до шотландского Ардроссана, а затем опять же специальным поездом до Глазго.
Координировать турпоездку с пересадками — задача на грани фантастики в эпоху, когда дистанционная связь в провинции осуществлялась исключительно по почте. Новейшим изобретением электрическим телеграфом тогда была оснащена только железная дорога между Слау и Лондоном. В 1844 году передача по нему в течение 40 минут новости из Виндзора о рождении у королевы второго сына стала сенсацией, доказавшей эффективность технического новшества, и телеграфное сообщение стали развивать.
Экспериментальный тур обернулся неудачей. Поначалу билеты раскупались медленно, а потом вдруг оказалось 350 желающих, и два курсировавших на рейсе парохода едва вместили всех туристов. Мест в каютах не хватало, и большинство пассажиров промучились всю холодную, сырую ночь на открытой палубе. Подпортило впечатление и то, что на станциях полиция запрещала экскурсантам покидать вагоны поезда. В итоге, хотя в городах Шотландии стараниями Кука им был оказан лучший прием с оркестром, угощением и развлечениями, его завалили жалобами и исками. Популярность туров Кука упала, он понес большие убытки и даже объявил себя банкротом, но к концу 1840-х смог восстановить бизнес и реноме и получил весьма выгодный заказ от организаторов Всемирной выставки в Лондоне.
«Великая выставка промышленных работ всех народов», запланированная на 1851 год, была любимым проектом принца Альберта, супруга королевы Виктории, и первой в череде международных экспозиций такого рода. Организаторы опасались, что грандиозное мероприятие не окупится, и наняли лучших турагентов для привлечения посетителей со всей страны. В том числе и Томаса Кука, который привозил на выставку туристов из Центральной Англии. Кук, обычно ограничивавшийся рекомендациями гостиниц, взялся обеспечить клиентам комфортные и недорогие места для ночлега. С этим были серьезные проблемы: владельцы столичных отелей не хотели договариваться с ним на фиксированную сумму, предвидя ажиотаж и взлет цен к выставке. Тогда Кук арендовал на лето большое здание клуба механиков и оборудовал там 1000 спальных мест в отдельных комнатах. Ночевка стоила шиллинг с четвертью. Для освещения выставки Томас Кук начал издавать первый в мире журнал о туризме — Excursionist, который выходил до Второй мировой войны.
Выставка имела невероятный успех: за полгода ее посетили более шести миллионов человек. Из них примерно 165 тысяч гостей столицы приехали на мероприятие благодаря Томасу Куку.
Утвердившись на родине, Томас Кук начал осваивать материк. Особенно популярны были его туры по Швейцарии, а также Италии. Последняя считалась местом паломничества для элиты и богемы, и теперь рафинированных британцев шокировали толпы представителей среднего класса во главе с гидом с замашками проповедника, хлынувшие по улицам Флоренции и Рима. Сын Томаса, Джон Мейсон Кук, предложил удобную систему туристических купонов: клиент авансом платил за проезд, проживание и питание на маршруте, а потом лишь предъявлял соответствующий документ, не теряя деньги в заграничных обменных пунктах. Это новшество Джон позаимствовал у конкурента Генри Гейза, который не смог эффективно использовать ноу-хау, а у Куков получилось.
Затем настал черед Азии и Африки — Кук начал возить клиентов в Египет и Святую землю. Джон Мейсон осваивал американское направление. Кульминацией достижений Кука-старшего была первая в истории коммерческая кругосветная туристическая поездка, состоявшаяся в 1872 году. Он вывез группу из десяти человек: четверо англичан, четверо американцев, грек и русский. Однако туристической «империей» фирма Кука стала благодаря деловой хватке сына. Джон Мейсон открывал представительства по всему миру, вкладывался в транспорт и отели. В 1896 году контора Кука обслуживала первые Олимпийские игры.
Агентство «Томас Кук и сын» стало настолько знаменитым и успешным, что до сих пор именно его основателя многие считают изобретателем экскурсий на поездах и пароходах, пакетных туров, путеводителей, хотя в век транспортной революции экспериментами в области массового туризма занимались многие. С 1928 года компания уже не принадлежала потомкам Томаса, что не помешало Самуилу Маршаку сделать всесильного турагента Кука одним из персонажей известного стихотворения о мистере Твистере, написанного в 1933-м. И в наши дни компания Thomas Cook Group остается одним из крупнейших поставщиков туристических услуг: в 2016 финансовом году ее товарооборот составил 7,8 миллиарда фунтов.
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Комментарии к статье «Не питьём, так катаньем»
«Отец массового туризма» Томас Кук всего лишь хотел, чтобы как можно больше соотечественников бросили пить. А в итоге бывший баптистский проповедник, оказавшийся гениальным менеджером, встал у истоков новой мировой индустрии.