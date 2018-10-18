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Осенние цветы

Извитая тема извилин

Анатолий Шестопалов
18 октября 2018 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Эйнштейном нужно родиться или гением может стать каждый? Ученые вплотную приблизились к ответу на вопрос, существуют ли гены гениальности.

iq для ку-ку

Кого вообще считать умным — сутулого очкарика, прочитавшего десять тысяч книг, стремительно разбогатевшего бизнесмена или, может, бабку Агафью, к которой все село ходит за житейским советом?

Первую попытку измерить интеллект единым мерилом предпринял английский исследователь Фрэнсис Гальтон в 1884 году. Ученый был уверен, что умственные способности можно оценить по физическим параметрам вроде окружности головы и выраженности рефлексов, однако его гипотеза не подтвердилась. Четверть века спустя француз Альфред Бине разработал тест, оценивающий математические способности, пространственное мышление, оперативную память. Попытка Бине оказалась удачной: созданный им тест IQ в несколько измененном виде используется до сих пор. В нем испытуемые могут набрать от 0 до 160 баллов. Чем больше баллов, тем человек умнее.

В XX веке IQ-тесты были очень популярны, однако в начале XXI их стали критиковать за однобокость. По мнению скептиков, испытания проверяют только отдельные специфические умения, не учитывая, к примеру, творческое воображение и эмоциональную отзывчивость, которые также необходимы для успеха в жизни. Однако статистический анализ показал: количество баллов, набранных в IQ-тесте, очень точно предсказывает, насколько хорошо человек будет справляться с любыми задачами. «Многобалльники» получают высшее образование и ученые степени, удачно устраиваются на работу, у них лучше здоровье и выше продолжительность жизни. Мало того, результат в IQ-тестах — один из показателей того, сможет ли пара построить долгосрочные отношения: вопреки расхожему мнению, друг к другу притягиваются не противоположности, а люди со сходными умственными способностями.

Неуловимая наследственность

Чем же определяются эти способности — числом прочитанных книг или удачным набором генов? Оказывается, чтобы ответить на данный вопрос, необязательно расшифровывать человеческую ДНК. Достаточно просто сравнить между собой близнецов — однояйцевых, то есть генетически идентичных, и разнояйцевых, или гетерозиготных. Если по количеству пятерок и двоек однояйцевые братья и сестры больше похожи друг на друга, чем гетерозиготные, значит, наследственная составляющая в интеллектуальных способностях велика.

Результаты многочисленных близнецовых исследований показали: вклад наследственности в умственные способности человека составляет не менее 50%. К этим данным добавились итоги работ, в которых оценивался IQ усыновленных детей. Так, авторитетный психолог Роберт Пломин наглядно продемонстрировал, что умственные способности приемных родителей не влияют на успехи сыновей и дочерей, зато интеллект биологических мам и пап передается отпрыскам, даже если они никогда не общались.

У описанных методов есть минус: близнецов и приемных детей слишком мало, чтобы строить на полученных данных серьезную статистику. В последние годы генетики в сотрудничестве с биоинформатиками и математиками проанализировали образцы ДНК десятков тысяч людей с целью проверить вывод о наследственной природе интеллекта. Первые результаты разошлись с ожиданиями: ученые не смогли найти связь между конкретными генами и IQ.

Расхождение между генетическими и «близнецовыми» данными назвали «исчезнувшей наследственностью». Загадка разрешилась через несколько лет, когда ученые лучше разобрались в механизмах работы генома. Выяснилось, что на интеллект влияют тысячи различных генов. Вклад каждого из них в общее дело едва заметен, но «выигрышная комбинация» может подарить миру Перельмана или Хокинга. Этим и объясняется парадокс: механизм наследственности оказался слишком сложным, чтобы его удалось разгадать с первого раза.

Код да Винчи

Производители сейфов утверждают: нет такого шифра, который нельзя разгадать, но чем сложнее комбинация, тем больше времени уйдет на взлом. Код интеллекта также познаваем, и на его расшифровку ученые тратят время и деньги. Генетики в сотрудничестве с биоинформатиками и примкнувшими к ним математиками создали мощнейшие методы, которые позволяют «вытаскивать» причинно-следственные связи — даже очень слабые — из большого количества данных. Ученые получают образцы ДНК от десятков тысяч людей и выявляют статистическую связь отдельных генов с IQ. Влияние каждого конкретного генетического маркера может быть крайне низким — 0,005% и даже меньше.

Поиск осложняется тем, что отдельные гены вовлечены в сложные взаимосвязи друг с другом, или эпистаз. К примеру, ген, А проявляет себя по максимуму в присутствии генов Б и В, а если имеется только ген В, то, А не работает. При этом каждый из генов может встречаться в нескольких вариантах.

Чтобы в такой ситуации «выцепить» влияние отдельных генов, нужны гигантские выборки. Хорошая новость в том, что методы генетических исследований стремительно совершенствуются и дешевеют. Благодаря этому размеры выборок растут невероятными темпами. В 2017 году в журнале Nature Genetics вышла статья, авторы которой проанализировали связь огромного количества генов и интеллекта. Ученые работали с данными 78 000 человек. Им удалось определить 52 гена, «неудачные» варианты которых снижают умственные способности. Большинство из них регулируют рост и развитие нервной ткани, отвечают за вытяжение отростков нейронов и образование контактов между ними.

Другими словами, мозг людей, которым достались «удачные» варианты генов, изначально формируется немного иначе, чем мозг тех, кому с генами повезло меньше. Исправить эти конструктивные особенности при помощи каких-то занятий если и можно, то незначительно. Точно так же, как тюнингом не получится превратить «запорожец» в «роллс-ройс».

Не от мира сего

Казалось бы, теперь все понятно: единицам достаются «роллс-ройсы», некоторым — «запорожцы», а основная масса людей довольствуется обычными авто среднего класса. Проблема в том, что с точки зрения математики гений масштаба Эйнштейна — это не «роллс-ройс», а что-то вроде летающей тарелки.

Основная популяция людей живет по законам нормального распределения. Обладателей среднего ума — больше всех. Ярко выраженных умников, которым достался особенно удачный набор генов, гораздо меньше, равно как и явных идиотов. Выдающихся людей — единицы.

Однако гении резко отличаются не только от обычных, но и от выдающихся личностей. Их способности выходят даже за рамки экстремальных значений нормального распределения. Чтобы родился новый Эйнштейн, просто удачного сочетания генов недостаточно. Нужна уникальная комбинация, которая не наследуется от родителей, а возникает из-за мутаций. Именно поэтому гении составляют меньше 0,1% популяции.

Косвенно версию о мутациях подтверждают исследования людей, находящихся на другом краю интеллектуальной шкалы, — таких, у кого есть выраженные умственные проблемы. Американские ученые в 2013 году показали, что уровень IQ братьев и сестер пациентов с серьезной интеллектуальной неполноценностью соответствует среднему для популяции значению около 100. А ближайшие родственники тех, у кого умственные отклонения не настолько выражены, обладают IQ около 85. То есть радикальное снижение интеллекта — результат новых мутаций, которые появились у этого конкретного человека. А вот просто ум «ниже среднего» — генетическое невезение, при котором человек получает неоптимальный (но вполне «рабочий») набор генов по наследству.

Имеющему приумножится

Все эти открытия выглядят ужасно несправедливыми: получается, что одним людям достается более умный мозг, а остальные не могут «дотянуть» свой до такого уровня, даже если будут очень стараться. Иными словами, последние данные о природе интеллекта указывают на изначальное неустранимое неравенство людей.

«Мы не любим говорить об IQ, потому что такие разговоры подрывают наши представления о всеобщем равенстве, — говорит Дуглас Деттерман, профессор психологии и бывший главный редактор научного журнала Intelligence, посвященного исследованиям природы интеллекта. — Мы привыкли думать, что все люди равны, и поэтому мы так гордимся своими достижениями. Мол, я оказался там, где я есть, исключительно благодаря тому, что я упорно трудился».

Разумеется, окружение, воспитание и образование вносят свой вклад в развитие интеллектуальных способностей человека. Вот только очень часто влияние окружающей среды лишь усугубляет изначально заданную наследственную разницу. Способные дети быстрее начинают говорить, и родители раньше учат их читать. А принимая во внимание, что такие дети быстро впитывают новые знания, папы и мамы получают мощное положительное подкрепление своих усилий и продолжают их. Дети, которым буквы и слоги даются с трудом, чаще провоцируют у родителей чувство досады, которое существенно уменьшает их стимул заниматься с ребенком.

Более того, так как интеллект очень сильно предопределен генетически, среда, в которую дети попадают сразу после рождения, обычно стимулирует их естественные склонности. Родители-математики будут покупать ребенку сборники занимательных арифметических задач, в их повседневных разговорах часто всплывают математические термины. Если у таких мамы и папы рождается ребенок с выраженными способностями к точным наукам, ему гораздо проще развивать их, чем малышу, растущему в чуждой для него среде историков или филологов.

Этот феномен называется эффектом Матфея в честь высказывания, встречающегося в одной из притч в Евангелии от Матфея: «...ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

по материалам И. Якутенко

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Комментарии к статье «Извитая тема извилин»

Эйнштейном нужно родиться или гением может стать каждый? Ученые вплотную приблизились к ответу на вопрос, существуют ли гены гениальности.

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