Выход на бис

В текущем месяце страны Евросоюза церемониально отметили 100-летнюю годовщину завершения Первой мировой войны. Об этом глобальном катаклизме, похоже, известно все. Зато финал Второй мировой еще несет явно замалчиваемые моменты. Обернемся на них для ясности.

40 лет назад сенсацию вызвала книга американского историка Артура Смита, вышедшая также и в немецком переводе. В своей работе, озаглавленной «Немецкая армия Черчилля», автор задавался вопросом: «Правда ли, что летом 1945-го, то есть уже после безоговорочной капитуляции 3-го Рейха, премьер Великобритании Уинстон Черчилль посоветовал фельдмаршалу Берларду Монтгомери, командующему 21-й английской группой армий в Европе, организованно содержать германских военнопленных в полной боевой готовности и при их оружии? Это на случай, если западным союзникам потребуется воевать уже с Красной Армией, обеспечившей для Москвы слишком лакомый кусок?»

На основе тщательного анализа собранных фактов и документов авторские подозрения Артура Л.Смита нашли твердые подтверждения. В частности, корреспондент лондонской «Дейли Экспресс» Селкирк Пантон, находившийся летом 1939-го в Берлине и после начала 2-й Мировой оказавшийся интернированным в Рейхе, писал в мае 1945-го: «Война закончилась две недели назад. Но у всех на виду германские солдаты и офицеры, наземных войск и авиации, спокойно носят знаки различия, ордена и медали, салютуют друг другу гитлеровским приветствием. Создается гнетущий эффект, что война продолжается и не было никакой капитуляции...»

Аналогичные сообщения поступали от корреспондентов, явившихся для освещения в прессе Нюрнбергского процесса. В северогерманском приморском Фленсбурге официально имелась штаб-квартира гросс-адмирала Карла Деница, оставленного Гитлером для президентства в Рейхе. Фельдмаршал Буш руководил отрядами Вермахта в том регионе, являвшемся британской зоной ответственности, как ни в чем не бывало. Лагерные здания, выделенные англичанами для немецких военнопленных, ничем не уступали казармам Вермахта. Продолжали работать военные суды, начальник которых Ханс Фильбингер (в дальнейшем премьер земли Баден-Виртемберг) даже выносил приговоры «за оскорбление фюрера» (это после 8 мая 1945 г.) Функционировала городская полиция, служащие которой не были вооружены. Зато улицы патрулировались нарядами вооруженных фельджандармов, имевших даже прежнюю форму — металлические бляхи в виде подковы, удерживаемые на груди цепями.

Фактически на конец войны в британском окружении сосредоточилась двухмиллионная немецкая армия, многие отряды которой, сознавая неотвратимую капитуляцию и лояльное отношение грядущей английской опеки, добирались в британскую зону контроля (Шлезвиг-Хольштейн, граничащий с Данией) дезертирским «самоходом». Позднее из Лондона дошли сведения о рациональном целевом использовании такой массы войск.

Постепенно данный контингент уменьшился: в портовые зоны транспортировали матросский состав; на уборочные сельхозработы — бывших крестьян. По госпиталям и лазаретам отправили раненых и больных. Финалом количественных пертурбаций явилась организация в Гамбурге так называемой «Германской штаб-квартиры «Nord». Эта формация делилась на 2 зоны. Зона «F» охватывала территорию Шлезвиг-Хольштейна и полуостров Ольденбург. Зона «G» - три малых полуостровка, где Кильский канал впадает в Северное море. Людская численность обеих, соответственно, 650 тыс. и 350 тыс. немецких пленных. Обе группы административно не зависели от британских оккупационных властей, имея собственные снабжение, обмундирование и транспорт. Немецкие офицеры исполняли дисциплинарное руководство контингентом, вооруженная фельджандармерия обеспечивала внутренний порядок.

В упомянутой выше книге историк Артур Л.Смит называет эпизод, подтолкнувший его к авторским исследованиям для той своей работы. В 1954-м широко отмечалось 80-летие Уинстона Черчилля. Будучи под хмельком, вновь избранный премьером господин Черчилль разгласил присутствующей на тожестве высокой аудитории государственную тайну Объединенного Королевства. Открыл изумленной публике, что фактически намеревался с помощью немецких войск «попридержать Кремль от его рысканья по Европе». Но — добавил: «Никто меня тогда не послушал». «Без помощи Вермахта — убеждал гостей юбиляр — Европа не смогла бы сдержать победные армии СССР. Потому и решился он на тот самый приказ фельдмаршалу Монтгомери, чтобы пленных немцев не разоружать, а «готовить их как силу, которая поможет нам в очень вероятной грядущей битве с русскими».

То запоздалое откровение Черчилля явно шокировало слушателей — продолжил умозаключения Смит в своей книге. Рука об руку с бывшим врагом из Вермахта ударить по союзнику в антигитлеровской коалиции — это было уж слишком даже для большинства англичан периода «холодной войны». Сэр Уинстон начал заметно терять прежний авторитет всенародного лидера. Ко всему, исполнительское усердие Монтгомери в Шлезвике наткнулось на сопротивление американской и французской сторон. В свою очередь, «наследный» президент Дениц хвалил позицию Черчилля и сокрушался над тем, как «плохо американцы знают Россию...»

США приступили к действиям. Близилась Потсдамская конференция. Едва 23 мая 1945-го было распущено правительство Деница, как его самого усадили на скамью подсудимых в Нюрнберге.

Это «пике» гросс-адмирала, как и юридические эволюции других соратников фюрера, уменьшили численность «резервной армии Вермахта на севере Дойчланда, но ядро тех войск еще долго оставалось в британской компетенции.

Лишь отставка правительства Черчилля и избрание премьером лейбориста Клемента Эттли изменили ситуацию. Эттли не хотел витания над собой теней Вермахта, хотя несколько британских генералов (к примеру, лорд Александер), защищали проект Черчилля до последней минуты. Детище сэра Уинстнона окончательно расформировали только весной 1946-го, под концентрированным давлением СССР, США и Франции.

Впрочем, термин «американское давление на германских военнопленных» не следует понимать буквально. Особенно, если эти пленные пребывали в лагерях на территории США. Частности такого пребывания выяснял американский историк Арнольд Краммер. Результаты исследований были им опубликованы в книге «Нацистские военнопленные в Америке» (Нью-Йоркское издание, 1980 годы). Краммер пишет: после завершения войны в Европе на территории США пребывало свыше 400 тысяч немецких военнопленных, размещенных в 511 лагерях от побережий Атлантики до Тихого океана. Жилищами визитеров являлись деревянные домики на 2 человека, с необходимыми внутренними удобствами, отсутствием каких-либо решеток и наличием придомового огородика. Поселенцам выдавалось обмундирование со знаками PW (Prisoner of War), но офицеры могли носить свою прежнюю форму и головные уборы со свастикой. В каждом лагере имелись прачечная, почтовое отделение, столовая с пищеблоком, бассейн, лазарет и костел.

В дисциплинарном отношении каждый лагерь находился на самоуправлении, часто похожем на самосуд (а то и судилище). Эксцессами такой юриспруденции проявились факты силового наказания, замаскированные под самоубийство или несчастный случай. В основе подобного обычно усматривалось оскорбление фюрера либо нацистской идеологии. В работе Краммера насчитывается свыше 400 подобных фактов.

Ради минимизации числа конфликтов такого рода лагерная администрация закрывала глаза и уши на использование узниками нацистских салютований взмахом руки и восклицанием «Heil Hitler!» В случае похорон обитателя лагеря гроб покойного вполне легитимно укрывали нацистским флагом со свастикой. Как правило, во всех американских лагерях для военнопленных администрация мирилась с ненасильственными волеизъявлениями спецконтингента (украшение интерьера столовых портретами фюрера в дни его рождения, хоровое исполнение нацистских песен и гимнов во время ежедневных аппелей на лагерном плацу, агитационные прения с жителями городка). Любые претензии этого плана к охране и спецкомендатуре лагеря обычно парировались их беспробойным аргументом — незнанием немецкого языка.

Что до побегов из лагерей, то за весь период их наличия американская статистика фиксирует около 40 застреленных охраной военнопленных при совершении попытки бегства. Имеется и обратный фактаж. Нескольким персонажам удались побеги во время работ за пределами лагеря. Последнего из таких, пошедшего «на рывок», ФБР задержало только в 1953 году. Смельчак успешно адаптировался в Чикаго, где открыл собственный книжный магазин. Другой герой сам сдался полиции в Цинциннати (штат Огайо) в 1959 году. Оба на тот момент давно являлись гражданами США.

Американские власти запоздали с профессиональным обучением и переобучением имевшихся в стране военнопленных. Да и сама эта инициатива встречала негласный отпор спецконтингента. Но со временем нашлись узники, решившие воспользоваться бесплатным обучением в американских колледжах и даже университетах. Такими оказались Вальтер Хальштейн, позже назначенный ближайшим советником канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. А также Рюдигер фон Вехмар, состоявший в 1980-х представителем ФРГ при ООН.