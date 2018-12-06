«Дорога к храму»

115 лет назад, в 1903-м умер адвокат и публицист Теодор Герцль, написавший книгу «Старая новая земля», оказавшуюся «библией» сионизма. А спустя еще 45 лет, в 1948-м, было провозглашено государство Израиль. Так воплотились пророчества Герцля.

В 70 году до нашей эры, подавив еврейское восстание, римские войска, удерживая пятимесячную осаду, захватили-таки Иерусалим. Главная религиозная святыня, Иерусалимский Храм (первый), был разрушен. Жителям города устроили безжалостную резню. Выживших продали в рабство. Совсем немногим удалось бежать к Мёртвому морю, где еще держалась крепость Массада. Оставшимся евреям волей-неволей пришлось скитаться на чужбине. Дети Сиона распространились на север и Запад Европы, формируя общины в Англии, Германии, Польше. В ХV веке изгнанники объявились на Балканах и в Турции, дойдя до Пиренеев.

На территории бывшей Российской империи и Украины евреи оказались в результате разделов Польши. Тогда же, в 1791-м, возникла фраза — черта оседлости, за линией которой проживать евреям запрещалось. Искатели лучшей жизни потянулись за океан, пополняя земляческие общины США. На данный момент демографы насчитывают по миру более 13 миллионов этнических иудеев. Почти 5,5 млн. из них проживают в Израиле, почти столько же - в Северной Америке. Гитлеровский геноцид и так называемое «окончательное решение» дало о себе знать — от еврейской общины теперь лишь былое и думы, а еврейский контингент бывшего СНГ укладывается в полтора миллиона человек.

Середина ХIХ века повеяла для безвинно гонимого народа в Европе ветром желанных чаяний. Вслед за наполеоновской Францией полновесный список гражданских прав был гарантирован лишенцам и в других государствах. Открылся доступ к университетским скамьям, исчезала унизительная территория гетто. Во всем мире под натиском еврейского движения принимались посильные меры, призванные облегчить интеграцию евреев.

Но к исходу 1800-х годов получили широкое развитие марксистские идеи, завоевывая сердца и умы передовых молодых людей. В 1880-х в османскую провинцию Палестину хлынула начальная волна иудейских переселенцев. Эти трудолюбивые репатрианты явились, чтобы основать в благодатном краю новые колонии, заложить плантации.. Увы, дело не пошло. Сказалось отсутствие базовых знаний и практических навыков работы в этих регионах. Да еще турецкие чиновники громоздили препятствия, ожидая взяток. И в Западной Европе, где тогда гнездилась еврейская элита, к идеям новоявленных палестинофилов относились скептически-сниесходительно.

Начинание вяло и чахло, но в 1894 году ударил набат. Капитан Альфред Дрейфус числился единственным офицером-евреем во французском Генштабе. На беду, там обнаружилась большая пропажа секретных документов (часть из которых потом нашли у германского атташе полковника Шварцкоппена), в измене перво-наперво обвинили еврея. Несмотря на сомнительность улик (позже выяснилось, что все улики были сфабрикованы), Дрейфуса признали виновным, разжаловали, церемониально сломали над ним его шпагу и отправили в пожизненную ссылку на колониальный остров у берегов Гвианы.

Этот cудебный процесс вызвал антисемитский всплеск во французском обществе, кое-где даже случились погромы, а в Париже толпа скандировала «Бей евреев!» Со временем добились признания настоящего предателя, мадьяра Эстерхази, успевшего к тому часу беспрепятственно бежать из Франции. Германия тоже официально заявила, что «никогда не имела контактов с Дрейфусом», но и эти факты не вызвали отмены приговора. Потребовалось еще три новых заседания, чтобы парижские Фемида с Немезидой признали данную коллизию «унизительной инсинуацией, порочащей честную репутацию безвинного офицера Генштаба».

…Прошумевший на всю Европу разгул юдофобских настроений глубоко впечатлил молодого адвоката и журналиста Теодора Герцля, убедив его изменить личную жизненную позицию. Бывший активный сторонник полной интернациональной ассимиляции евреев, Теодор убедился, что его собратья по вере и крови навсегда останутся чужаками в любых державах расселения. А, значит, выход из порочного круга един: надо создавать свое собственное Отечество, а не квартировать в чужом. Опубликованная Герцлем в 1896-м книга «Еврейское государство» произвела штормовой эффект во всей диаспоре: у малочисленных на ту пору мечтателей-сионистов наконец-то возник лидер и политическая партитура действий.

В мире уже бушевала Первая мировая война. Но с точки зрения долгосрочных целей сионизма, важнейшие события происходили не на фронтах, а в политических кулуарах Лондона. Грядущий первый президент Израиля химик Хаим Вейцман своими научными разработками так помог Англии, что в благодарность добился у правительства Его Величества поддержки еврейского движения в Палестине.

2 ноября 1917-го министр иностранных дел лорд Бальфур в открытом письме к Ротшильду впервые официально поддержал сионистов. Документ, вошедший в историю как Декларация Бальфура, стал основой мандата на управление Палестиной, представленного Британии Лигой Наций. Подмандатная территория включала в себя, кстати, территорию не только нынешнего Израиля, но и Иордании.

Арабов перспектива стать меньшинством у себя же в Отечестве явно не прельщала. Первые крупные столкновения грянули в начале 1920-х годов в Иерусалиме. Следующие, куда похлеще — в 1929-м. Арабы полностью вырезали еврейскую общину Хеврона, где похоронен Авраам. Так же произошли погромы и в других городах, с десятками убитых и раненых.

До завершения Второй Мировой палестинский хаос усугублялся еще и эхом «окончательного» решения еврейского вопроса по «методу» Гитлера и Муссолини. Финал обоих экспериментаторов, а также их злодейства, известны человечеству.

В Палестине до осени 1947-го царил уже привычный хаос. Отчаявшись соблюсти порядок и найти двум народам на одной земле компромисс, британцы передали вопрос на рассмотрение свежесозданной ООН. После мучительных дебатов Генассамблея Организации 29 ноября проголосовала за старую идею раздела Палестины на два государства. К удивлению арабских делегатов, СССР и его союзники голосовали «за», обеспечив тем самым необходимое большинство сионистам. Генералиссимусу создание еврейского государства, основанного знакомцами с муштрой соцобщежития, виделось блестящим ходом для ослабления противников в этом регионе. Евреи дружно согласились подчиняться грядущему международному арбитражу, арабы же от него отказались, требуя для себя «все или ничего».

За резолюцией действительно последовала тотальная гражданская война. На стороне арабов был значительный численный перевес, лучшее вооружение и помощь с ближних рубежей. Зато соперники обладали боевым опытом недавней Второй мировой. Еврейские эмиссары закупали все необходимое вооружение В Чехословакии. В тренировочных лагерях этой же страны проходили обучение летчики, десантники и танкисты.

К весне 1948-го было сорвано большинство арабских боевых операций антиеврейской направленности, а также снята осада Иерусалима. В соответствии с резолюцией ООН этот город получил статус международного, т. е. не входящего ни в одно политическое образование. 14 мая 1948-го будущий премьер-министр Давид бен Гурион провозгласил созданным государство Израиль. После двух тысяч лет рассеяния у евреев снова возникла их держава. В тот же день пять арабских стран объявили ей войну. Сирийская и Ливанская армии атаковали с севера, иракцы и иорданцы — с востока, Египет — с юга. Британия с облегчением вывела свои армейские формирования из неспокойного края. Казалось, Израиль обречён. Но серией хорошо спланированных ударов ему удалось отбиться. И занять площадь, даже превышающую ту, что оговаривалась в резолюции ООН. Важнейшим болезненным для евреев ударом явилась потеря захваченного иорданцами Старого Иерусалима. На следующие десятилетия город Давида останется рассеченным на две части, а сыны Израилевы утратят доступ к основной их святыне — Стене Плача. И только во время Шестидневной войны, в ходе боев за Иерусалим, израильские войска заняли Старый город, и весь Иерусалим, включая Западную Стену Плача, оказался под контролем Израиля. В результате войн страна лишилась значительной доли арабского населения — частично бежавшего, частично изгнанного. Еврейская же составляющая, наоборот, увеличилась за счет обильной иммиграционной волны из Европы, растерзанной во Вторую мировую. И потом с конца 1969-го по 1975 год в Израиль из СССР прибыло около 100 тыс. репатриантов. В 1989—2004 годах многие евреи СССР, заинтересовавшись программой репатриации в Израиль, переселились - более 1 100 000 человек.

Утрясая бесчисленные раунды отношений с арабами, израильтяне 70 лет обороняются и налаживают достойную жизнь. Так и предсказывал апостол сионизма Теодор Герцль — сказка для наивных романтиков перерастет в изнурительную быль.