Половодье чувств

С 29 по 31 января ураган со скоростью свыше 150 км в час гнал миллиарды кубометров воды из Атлантического океана в Северное море и обрушивал их на голландские дамбы. Более половины территории страны (33,9 тыс. кв. км) расположено ниже уровня моря. Но голландцы были спокойны. Они не боялись шторма. Земли, расположенные ниже уровня моря, были, по мнению населения, прочно защищены. Бoльшую их часть голландцы начали оприходовать еще в 13 веке. После ужасного шторма 1280 года море вклинилось вглубь территории, уничтожив часть прибрежных городов и образовав большой морской залив. Тогда погибли 50 тыс. человек.

После трагедии 1280 года народ сумел забрать у моря землю. Каждый год после наводнений голландцы были вынуждены откачивать воду из искусственных каналов при помощи ветряных мельниц и электрических насосов. К 1932 году было завершено строительство основной дамбы длиной 29 км, которая пересекла опасный залив и готова была защитить провинции северной Голландии.

Но в ночь на 1 февраля, всего за несколько минут до рассвета, союз шквального ветра и штормовых волн сделал свое дело: одновременно не выдержали 50 дамб. Нескольких следующих минут хватило, чтобы бушующие воды поглотили 133 населенных пункта. В считаные секунды вода поднималась до крыш городских башен, едва достигнув очередного города.

Быстрота бедствия заключалась в том, что уровни рек нередко выше окружающих междуречий. И обычно укрепляются валами и береговыми дамбами. В ту ночь все реки повернули свои течения вспять и двинулись навстречу взбухшим от дождя потокам, которым оставалось просто вылиться из своих берегов на улицы, как из переполненной ванны, когда кран забывают закрыть. Населению, застигнутому врасплох, пришлось спасаться кто как мог.

Жители карабкались на крыши или добирались до них вплавь. Многие из тех, кто замешкались, чтобы забрать ценные вещи, утонули. Один человек предпочел растянуться на обеденном столе в столовой. Вода затопила дом, а стол превратился в плот. Когда на следующий день в дом вошли спасатели, они обнаружили человека живым, все еще плавающим под потолочными балками. Еще один житель провисел на телеграфных проводах двое суток. Другой зацепился за антенну радио, и, когда через 27 часов его сняли, был еще жив.

В одной из деревушек пара, собиравшаяся на следующий день вступить в брак, в течение 36 самых страшных часов атаки дождя, воды и ветра удерживала набережную тяжестью своих тел. Набережная выдержала. Когда подоспела помощь, невеста была мертва, а жених сошел с ума.

Ужас охватывал людей в затапливаемых деревнях. В воде плавали трупы погибших людей и домашних животных. После того, как спала вода, в воздухе еще долго стояло ужасное, ничем не перебиваемое зловоние. Соленая вода залила свыше полумиллиона акров. Площадь сельскохозяйственных территорий в 1500 квадратных километров. Эти угодья были признаны временно непригодными. К концу первого дня 12000 солдат Королевской армии Нидерландов и вертолеты Королевских ВВС вместе с военными судами приняли участие в работе по спасению людей, искавших укрытие от стихии на городских башнях и колокольнях. В течение недели 25 госудврств оказали помощь бедствующей Голландии. В страну поступили продовольствие, медикаменты, прибыли специалисты, инженерные отряды, вездеходы, вертолеты и самолеты из США. Даже Англия и Бельгия, сами пострадавшие от этого шторма, оказали помощь спасателями и денежными средствами. Порядок был восстановлен быстро и эффективно.

1835 человеческих жизней забрала стихия в предрассветные часы 1 февраля 1953 года, когда были размыты основные дамбы. Это было одно из самых катастрофических наводнений за всю современную историю Голландии. Во время трагедии были эвакуированы 72000 человек, полностью разрушено 3000 домов и 40000 домов получили значительные повреждения. Ущерб составил 1 миллиард голландских гульденов (приблизительно 1,79 миллиарда долларов). Правительство всерьез обеспокоилось защитой страны от таких катаклизмов. Ученые разработали проект «Дельта». Целью этого проекта стала охрана территории в дельте Рейна от наводнений путем создания защитных конструкций. Реализация всей программы заняла долгих 47 лет (1950-1997 годы). За это время было создано несколько внушительных дамб, шлюзов и штормовых барьеров. Всего тринадцать объектов. Американским сообществом гражданских инженеров (ASCE) проект «Дельта» был внесен в список «Семи чудес современного мира». Среди построенных объектов выделяется Масланткеринг.

Водный барьер Масланткеринг

Один из самых больших двигающихся механизмов в мире. Этот штормовой барьер в рукаве Ньиве-Ватервег дельты Рейна выполнен в виде гигантских движущихся ворот, которые закрываются в случае шторма. Маланткеринг входит в число самых крупных движущихся сооружение на нашей планете, а его строительство велось на протяжении шести лет – с 1991 по 1997 годы. Конструкторами было предложено уникальное техническое решение. А именно — подвижные плавучие ворота. Подвижная конструкция была создана из-за запрещавшего ограничения препятствовать судоходству – по этому маршруту проходит путь в порт Роттердама (крупнейший порт в мире на тот момент). В итоге было одобрено предложение по созданию двух плавучих ворот. Створки ворот должны были располагаться на двух берегах напротив друг друга. Они не мешали бы, таким образом, проходящим кораблям. Возведенные ворота получились весьма и весьма внушительных размеров: 210 метров в длину и 22 метра в высоту каждая створка. Размер каждой фермы (конструкции, удерживающей и перемещающей ворота) составил 237 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни составляет 300 метров, а весит каждая из створок ворот почти вдвое больше ее.

Получившийся штормовой барьер в обычном состоянии представляет собой судоходный канал 380 метров длиной, 360 шириной и 17 глубиной. В обычном состоянии, когда нет угрозы наводнения, створки ворот спрятаны в специальных доках по обоим берегам реки. В случае, если ожидается подъем воды более чем на три метра, барьер автоматически активируется и закрывается. За 4 часа до закрытия ворот об этом событии оповещаются все корабли, за 2 часа до закрытия в канале уже нет ни одного судна. За 30 минут до закрытия в доки, где находятся створки, начинает подаваться вода, они всплывают и при помощи специальных механизмов начинают двигаться навстречу друг другу. Когда расстояние между ними сокращается до полутора метров, пустота внутри створок начинает заполняться водой, и они опускаются на опорную платформу, находящуюся на дне реки. В случае если барьер будет закрыт на длительное время, предусмотрена специальная система спуска воды: в створки подается воздух, они приподнимаются и лишняя вода падает в море. С момента сдачи барьера в эксплуатацию первое его закрытие произошло только через десять лет, в ноябре 2007 года. Тогда уровень, при котором ворота активируются, был снижен с 3 до 2,6 метра – первая «боевая тревога» барьера. Весь процесс занял чуть менее двух часов: с 23.10 до 1 часа ночи по местному времени.

Испытания или профилактика барьера проходят раз в год, как правило, в конце сентября или начале октября, как раз накануне сезона штормов. Посмотреть на это уникальное и захватывающее зрелище собирается множество туристов и местных жителей. Еще занимательный факт: в парке миниатюр Мадюродам создана рабочая копия барьера в масштабе 1х250. На создание миниатюры ушло 6 месяцев. Еще одна миниатюра расположена в туристическом центре возле Масланткертинга.