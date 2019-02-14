Одного поля ягоды

В нынешнем году исполняется 160 лет со дня рождения незаурядного американского президента. Известно, что мужские представители этой аристократической в США фамилии обладали завидной психо-нравственной генетикой.

14 октября 1912 года Теодор Рузвельт совершал предвыборный вояж по Средне-Западным штатам, баллотируясь на место президента США от Республиканской партии. На тот момент, после убийства в 1901-м предыдущего главы страны, В.МакКинли, мистер Теодор уже занимал это кресло, пересев туда с должности вице-, и оказался самым молодым (42-летним) из былых коллег. Однако в 1909 году Т.Рузвельт добровольно оставил чин президента США, передав его кандидату от своей же партии Уильяму Говарду Тафту. Последний не спешил выполнять озвученные Рузвельтом коллективные цели, и прогрессивные республиканцы отвернулись от Тафта. В наступившем 1912-м консервативное большинство выдвинуло кандидатом Тафта, а Рузвельт, чистая душа, окунулся в борьбу за свое повторно-легитимное президентство.

…Ранним вечером 14 октября 1912-го Теодор Рузвельт прибыл в Милуоки из Расина. Визитер намеревался перекусить в собственном авто и сразу после этого выйти к ожидавшей его выступления многочисленной людской аудитории. Однако местные партийные лидеры настояли на первоочередности ознакомительного турне по городским улицам, что лишь увеличило бы популярность человеколюбивого кандидата, тяготеющего к общению с народом. Рузвельта, уступившего настояниям организаторов, быстротечно провезли по центральной авеню и доставили к ужину в отель «Гилпатрик». После угощения высокий гость немного отдохнул в отведенных ему апартаментах.

Когда Рузвельт и сопровождавшие его лица погрузились в ожидавший снаружи кортеж, чтобы отправиться в милуокский зрительный зал. Ожидавшая вокруг автомобилей толпа бурно приветствовала высокого гостя. В тот же миг из толпы выступил человек с пистолетом в руках, нацеленным в грудь мистера Теодора. Выстрел грохнул с 5-метровой дистанции. Рузвельта качнуло, он упал на сиденье. Элберт Мартин, стенограф кандидата в президенты, немедленно выскочил из машины и свалил с ног преступника, обхватив того сзади. Подоспевшие копы обезоружили бандита и в наручниках забрали в тюрьму. Все случилось около 20 час. 10 мин.

…Раненому вице-президенту повезло. Пуля 38-го калибра (как из пистолета Макарова) пробила драповую ткань пальто Рузвельта, правый нагрудный карман пиджака, жилет и белье вице-президента. Но главной преградой стал металлический футляр для очков (пробит насквозь) и конспект предвыборной кандидатской речи (50 страниц, свернутых пополам, то есть 100 страниц, пробитых насквозь). Личный врач Рузвельта, Скарри Л.Террел, настаивал на обязательной госпитализации, но подопечный отвечал: «Это – самый большой шанс, который мне выпадал в жизни, и я произнесу запланированную речь, даже если буду умирать…» Собравшиеся за кулисами местные врачи в итоге перетянули рану носовым платком и дали санкцию на выступление Рузвельта, убежденного, что пуля не затронула легкое, ибо не было кровотечения.

Шокированная аудитория встретила мужественного кандидата «на ура», а сам он, закончив чтение очередного листа, бросал его вниз со сцены, и продырявленный пулей текст, ухваченный из-под ног, делался раритетным сувениром.

По окончании выступления, в 0 часов 30 минут, Рузвельта специальным поездом доставили в чикагский госпиталь, где раненому мог быть обеспечен лучший уход. Врачи не стали извлекать пулю из тела стойкого пациента, опасаясь губительного дубля. В 1881 году, после покушения на президента Джеймса А.Гарфильда, у того была извлечена пуля, однако, вскоре после операции он скончался. Именно потому медики отказались от резекции в случае с Рузвельтом.

Через неделю после ранения мистер Теодор был выписан из чикагского госпиталя, а 30 октября уже снова начал участвовать в предвыборной кампании. Однако в 1912 году президентами не были избраны ни он, ни Тафт, стал же хозяином Белого Дома Вудро Вильсон. 6 января 1919-го Теодор Рузвельт скончался в своем доме в возрасте 60 лет. Бандитская пуля так до последней минуты и оставалась в его теле.

Стрелявшему в Рузвельта преступнику Джону Шранку был поставлен диагноз: шизофрения параноидного типа. Его засадили пожизненно в «желтый дом» для лиц с нарушенной психикой. Шранк умер в 1943-м в возрасте 67 лет. До конца своих дней он неустанно клялся, что обязательно застрелит президента Франклина Делано Рузвельта, если когда-либо окажется на свободе.

Для справки: Т. Рузвельт (1859–1919) и Ф. Д.Рузвельт (1882–1945) – это весьма отдаленные родственники.

…Вглядимся в личность Франклина Делано Рузвельта, ставшего президентом США в октябре 1932 года. Что это был за год? Закончилась самая грозная в человеческой истории той эпохи Первая мировая война. Европейские политики, перекроившие карту мира, опирались на крепчайший тыл в лице американского бизнеса. Маховиком всемирной экономики окончательно выдвинулись США, производившие более половины стали на планете, более 80% автомобилей и добывавшие две трети нефти. Америка превратилась во всемирного кредитора и пухла от собственного преуспевания.

И вдруг 24 октября 1929-го, в «черный четверг» - происходит резкое обрушение курса акций «Дженерал Моторс» и ряда других фирм. За три биржевых дня рынок акций обвалился на 20%. Среди игроков прокатилась волна самоубийств.

Игра на понижение стала модной – теперь она позволяла остаться целым. В результате обвал биржевого курса парализовал всю кредитную политику. Те, кто мог себе позволить купить золото, покупал его, кто не мог – потому что не выбился из нищеты или не погасил кредит – «сушил весла». Первыми захлебнулись мелкие собственники и арендаторы-фермеры. Цены на их продукцию упали в 3-4 раза. За некредитоспособность их лишали права аренды земли и выселяли из новых домов. Повсюду на городских окраинах и свалках множились «гувервили» - поселки безработных и насильно выселенных, названные так в честь президента Гувера. Дома в них городились из ящиков, картона и всякого хлама. Полиция временами устраивала облавы и погромы – тогда поселки горели, а дым от них пах гражданской войной. Забастовки и демонстрации довершили развал индустрии. Форд уволил три четверти своих работников. Полной занятостью был обеспечен лишь каждый десятой американец. Треть населения страны (считая с членами семей) лишились всякого заработка. В душу проникал страх. Две трети предприятий обанкротились. Столкновения с полицией закипали повсеместно: в ход шел огнестрел и удушливые газы. Стремясь удержать приемлемые цены, сельхозпроизводители предпочитали уничтожить товар, но не делиться с голодающими. Картофельные поля распахивались, зерно шло на топливо, свиное поголовье забивалось и зарывалось. В воздухе стоял запах гниющих фруктов, к которым людей не допускала вооруженная охрана. Участился вооруженный грабеж продуктовых лавок.

Страна уже не ждала радужного сияния, она хотела простой человечности. Олицетворением которой неожиданно стало животное – мышь. В 1932 году, на фоне максимального развала экономики Уолт Дисней получил «Оскар» за своего персонажа – Микки-Мауса. Новый «герой этого времени» выглядел именно так – маленький серый неудачник, увязший в превратностях судьбы и ждущий хоть толику везения. Запрос на «своего» человека во власти – политический аналог Микки-Мауса – был велик. И удивительно, что на него откликнулся аристократ по всем штатовским меркам – Франклин Делано Рузвельт. Он понял: интересы нации должны быть поставлены выше запросов преуспевающего меньшинства. А потому обещал народу работу и соцгарантии. Это решило исход президентских выборов 1932 года. Впервые в истории США низам общества уготовилась их самостоятельная позиция. Ф.Д.Рузвельт победил с сокрушительным перевесом, выиграв в 42 штатах из 48.

Новое правительство закрыло все банки, арестовало их авуары и приступило к изъятию находившегося у населения золота. Этот драгметалл подлежал обязательной сдаче государству по твердой сниженной цене. Продажа золота либо его вывоз за рубеж карались тюремным заключением и огромным штрафом. Зато компенсацией сих «драконовских» мер явилась долгожданная отмена сухого закона.

Профсоюзам давались правительственные гарантии для отстаивания прав работников. Примерно каждый третий трудоспособный житель мог рассчитывать на пособие по безработице в случае личного нетрудоустройства. Были созданы правительственные трудовые лагеря и организованы общественные работы. Безработная молодежь получала жилье, питание, униформу и один доллар в день на карманные расходы, отправляясь на «великие стройки» капитализма. «Трудармии» перебрасывались в масштабах всего государства. Они создали множество дорог, мостов, аэродромов, произвели мелиорацию и лесонасаждения.

Когда экономика США укрепилась, Рузвельт счел логичным вернуться к докризисной политике и сократить госрасходы, но получил новый кризис 1937-1938 годов. А с этим рецидивом удалось справиться благодаря Второй мировой, завалившей Штаты не бомбами, а массовыми военными заказами. Кому война, кому мать родна.

по материалам Х.Рахлина, Ф.Гайды