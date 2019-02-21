Для связи на стороне

Мост имени Патона - один из мостов через Днепр в Киеве. Первый в мире цельносварной объект длиной 1543 метра, у которого все швы, включая монтажные, выполнены автоматической сваркой. Главную роль в проектировании и строительстве моста сыграл академик Евгений Оскарович Патон. В его честь и назвали впоследствии это сооружение.

История строительства

Возведение моста началось в 1939 году. В сентябре 1941 года, после того как советские войска покинули Киев, соединение берегов, естественно, остановилось. Однако в начале 1942-го нацисты продолжили строительство. Построенный ими вариант даже приобрел имя. Назвали его в честь военачальника Третьего Рейха — мост имени генерала Вальтера фон Рейхенау. Строительные работы производились венгерскими саперными частями. Мост фон Рейхенау хорошо видно на аэрофотосъемках люфтваффе 1943 года. Осенью 1943 года, при отступлении, нацисты мост взорвали.

Современный введен в эксплуатацию осенью 1953 года. Он балочной конструкции, со сплошными главными балками двутаврового сечения длиной 58 и 57 метров, высотой 3,6 метра. Мост имеет 26 пролётов с опорами на кессонной основе. Пролётные строения состоят из 264 однотипных блоков длиной 29 метров. Во время монтажа было сварено 10.7 км швов. Ширина проезжей части 21 метр, ширина тротуаров — по 3 метра.

Для безопасности движения в 1968 году на мосту Патона было устроено полужесткое декоративно-художественное ограждение (впервые в Советском Союзе). Его выполнило предприятие из Донецка. Это предприятие еще известно как изготовитель знаменитого 22-тонного монумента «Слава шахтёрскому труду» - памятника шахтёру с 90-килограммовым куском угля из алюминия. С 1954-го года по 2004-й по мосту проходила трамвайная линия.

До реконструкции, проведённой в 2004-м году, по мосту Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий, соединяющая левобережную часть системы киевского трамвая с правобережной. В процессе реконструкции были демонтированы трамвайные пути, а по мосту проложена троллейбусная линия, которая оказалась неспособна обслужить пассажиропоток трамвайного маршрута. Систему киевского трамвая сделали разделённой на две сети, левобережную и правобережную.

Реконструкция

Впервые о необходимости реконструкции моста заговорили в 1990-е годы. Однако в тот момент на это не оказалось средств. Позже был разработан проект, согласно которому планировалось снять железобетонное покрытие и заменить его более лёгким металлическим. За счёт уменьшения нагрузки несущие балки смогут выдержать восемь полос движения вместо существующих шести. При этом общая ширина моста увеличится с 21 до 38 метров.

В Бельгии решают разрушить средневековый мост

«Мост дыр», который охватывает Шельду, должен быть преобразован в современное сооружение. Эта работа является частью плана развития для перемещения больших лодок.

С 2015 года бельгийский город Турне, богатый средневековыми зданиями, дорабатывает план реконструкции русла Шельды и ее берегов. Голосуя 28 января о расширении причалов, муниципалитет утвердил уничтожение одного из шедевров города, «Моста дыр», датируемого 13-м веком. Он будет заменен современной конструкцией, позволяющей проходить большим судам. Этот проект расширения отвечает потребностям в канале Сена-Норд, который соединит порт Гавр с Бенилюксом . Работы, финансируемые из региона Валлонии и Европейского Союза, начнутся в течение года.

Международный совет по памятникам и достопримечательностям, неправительственная организация, напомнил в письме Министерству наследия Валлонии, что «Мост дыр» имеет «символический характер» и находится «в пределах зоны «большой интерес наследия».

Построенный в 13 веке, он является одним из трех военных мостов, которые все еще существуют в мире. Это была часть большой городской стены. Пятьдесят лет были необходимы для его строительства. Он сопротивлялся в 1340 году британскому нападению во главе с королем Эдвардом III. В 1948 году главная арка была поднята на 2,40 метра и расширена.

Отныне баржи в 2000 тонн длиной 70 метров смогут цходить по реке. Согласно официальным документам муниципалитета Турне, работа «не только улучшит судоходство реки, но и переквалифицирует все доки, что оставит больше места для мягких режимов и отдыха».

Самый длинный и самый высокий стеклянный мост

Сейчас мосты из прозрачного материала встречаются по всему миру: от Австрии до Канады — но рекордсменом по их количеству, а также по параметрам, является Китай. Над его живописными реками и ущельями не только установлено несколько стеклянных мостов — именно здесь располагается самое высокое подобное строение в мире.

Это пешеходный мост, расположенный в Чжанцзяцзе, над районом Улинъюань. Мост прозрачен и имеет стеклянное несущее покрытие. Это самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире. Он был открыт для публики 20 августа 2016 года, имеет длину 430 метров и 6 метров ширину, подвешен на высоте 260 метров над землёй. Мост расположен в каньоне между двумя горными утёсами в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань в Китае. Он предназначен для одновременного посещения 800 пешеходами. Мост был спроектирован израильским архитектором Хаимом Дотаном.

Прогулку по прозрачному мосту можно сравнить с дефиле по небу: создается полное ощущение того, что под ногами нет ничего, и мы парим над землей. Идея создания такого головокружительного эффекта реализуется давно: некоторые конструкции - например, построенный в конце XIX века Тауэрский мост, имеют стеклянные вставки. Но первые полностью стеклянные мосты стали появляться лишь в XXI веке — к этому времени можно было не сомневаться в том, что технологии гарантируют прочность и безопасность.

Для демонстрации этой прочности в дни открытия по поднебесной стеклотрассе пустили грузовик массой 2 тонны. Эксперимент удался, и сейчас одновременно на мосту может находиться до 800 посетителей, а в течение дня сюда пускают не более 8 000 человек.

Для строительства моста инженеры установили 4 опорных столба по краям стен каньона. Мост выполнен из стальной рамы с более чем 120 стеклянными панелями. Каждая из этих панелей имеет 3 слоя закалённого стекла толщиной 5 см. С моста можно сделать прыжок с высоты 265 метров. Стоимость моста составила 3,4 млн долларов.

Мост установил десять мировых рекордов, характеризующих его дизайн и строительство. До начала 2018 года он также был самым длинным стеклянным мостом в мире.