Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Ранние годы

Альфред Хичкок родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, Англия, Эссекс. Он обучался в римско-католическом салезианском колледже, затем в колледже Святого Игнатия. Хичкок не любил вспоминать о детстве, считая эту пору своей жизни наименее удачной. Будучи ребенком великий режиссер страдал от гормональных проблем, и как следствие от ожирения. Родители его были излишне строгими и относились к сыну очень холодно. Когда Хичкоку было пять лет отец отправил его в полицейский участок с запиской, в которой он просил посадить ребенка в камеру на 5 минут. Этот случай внушил Хичкоку на всю оставшуюся жизнь страх перед полицией и властями. В детстве Хичкок увлекался тем, что рисовал карты и сам делал игрушки.

Успех 1930-х годов

К середине 1930-х годов Хичкок зарекомендовал себя как один из ведущих кинорежиссеров Великобритании. Некоторые его фильмы, такие как «39 шагов», «Саботаж», «Леди исчезает» принесли режиссеру большой успех. Хичкок оказался мастером создания напряженной атмосферы и стремительно развивающейся сюжетной линии. Он умел опускать излишние подробности и создавать художественный драматизм. Хичкок впервые придумал использовать в своих фильмах характерные для места действия задние планы, такие как пустынные шотландские болота (39 шагов) или Статуя Свободы (Саботаж).

Лучшие фильмы Альфреда Хичкока

Грандиозный успех Хичкока привел его к Дэвиду Селзнику в Голливуд. В 1939 году Хичкок вместе со своей семьей перебрался в Калифорнию, где приступил к работе над новой картиной. Его первой голливудской работой стал фильм «Ребекка» (1940), который получил премию «Оскар» как лучшая фильм. Хичкок не слишком сильно любил Америку, но это было единственное место, где имелись все необходимые ресурсы для раскрытия его режиссерского таланта.

К концу Второй Мировой Войны (1943) Хичкок вернулся в Англию, где выпустил два фильма на французском языке для французских солдат. В 1945 году он участвовал в работе над документальным фильмом о концлагерях в качестве редактора. Однако, картина демонстрировала настолько шокирующие сцены, что не была допущена в прокат и ее показали позднее, в 1985 году. Также фильм был переиздан в 2014.

После войны Хичкок вернулся в Америку, где возобновил свою работу в Голливуде. Хичкок имел долгую и успешную кино карьеру, он добился непревзойденного мастерства в создании психологических триллеров.

1950-е годы стали для Хичкока его золотой эрой. Он выпустил ряд фильмов, которые в последствии стали классикой: «В случае убийства набирайте «М», «Окно во двор», «Головокружение», «К северу через северо-запад» и «Психо». Последний стал самым известным и самым прибыльным фильмом Хичкока. Зрители занимали многометровые очереди в билетные кассы кино, чтобы увидеть эту новаторскую картину в жанре ужасов.

Хичкок (как и Уолт Дисней) видел в телевидении большое будущее. Он одним из первых принял его, сняв первый телесериал «Альфред Хичкок», который шел с 1955 по 1956 год. Хичкок сделал выдающийся вклад в развитие телевидения как индустрии и стал самым узнаваемым кинорежиссером своего времени.

Последние годы и смерть

В течение последующих двух десятилетий его работа стала менее продуктивной, поскольку старость и слабое здоровье делали свое дело. Но несмотря ни на что Хичкок продолжал работу вплоть до самой своей смерти. Режиссер умер от сердечной недостаточности 29 апреля 1980 года у себя дома в Лос-Анжелесе. Незадолго до смерти Альфред Хичкок получил от английской королевы рыцарский титул.

11 удивительных фактов об Альфреде Хичкоке

1. По мнению биографов Хичкока, его мировоззрение сформировали жесткая дисциплина и атмосфера страха, которые царили в иезуитском колледже, где он учился. За малейшую провинность учеников били палкой. Причем время наказания они определяли сами. Конечно, мальчишки старались отодвинуть экзекуцию на максимально возможный срок и на протяжении этого времени тряслись от страха. Считается, что фирменный прием Хичкока саспенс (напряженное ожидание чего-то плохого, что должно произойти) берет свое начало оттуда.

2. Творческий почерк Хичкока стал проявляться еще до того, как он пришел в киноиндустрию. В юности Альфред трудился в рекламном отделе фирмы, занимавшейся производством электрокабелей. Однажды ему поручили нарисовать плакаты по технике безопасности. И вот что придумал Хичкок: на каждом рисунке электропровод становился орудием убийства. Именно тогда директор компании посоветовал ему попробовать силы в кино.

3. Альфред с юных лет был некрасивым и к тому же нелюдимым человеком. Он жил в уверенности, что его личная жизнь не сложится. Но на киностудии, куда Альфред пришел работать, он познакомился с Алмой Ревилль. Хичкок, которому на тот момент было 27 лет, женился на ней и всю жизнь хранил верность супруге. Алма была полной противоположностью мужа: маленькая, шустрая, к тому же она не боялась жизненных трудностей, которых панически опасался Хичкок. Говорят, в этом браке не было любви ни с одной стороны, это скорее был деловой и творческий союз. Но без Алмы Альфред не мог прожить ни дня. Однажды жена дольше обещанного задержалась у приятельницы, актрисы Энн Бакстер, к тому же по дороге домой попала в пробку. Хичкок очень злился на жену за опоздание (без нее он даже не мог поесть), а актрису, у которой засиделась Алма, возненавидел на всю жизнь. Супруги прожили вместе 53 года, до самой смерти режиссера. Их единственная дочь Патриция стала актрисой.

4. Известна склонность Хичкока в мельчайших подробностях прорабатывать истории, которые он рассказывал в своих фильмах, и продумывать биографии героев. Таким же педантизмом он отличался и в жизни. Когда режиссер только перебрался из Великобритании в США, журналисты, бравшие у него интервью, были удивлены тем, что Альфред знает названия и расположение улиц Нью-Йорка, расписание поездов во многих штатах и даже время отправления пароходов. Впоследствии это переросло в манию: Хичкок собирал всю информацию, которая попадалась под руку, и мог часами говорить о том, что не представляло для собеседника никакого интереса. Это было одним из его способов мучить людей.

5. По свидетельству современников, у Хичкока был ужасный характер. Свои внутренние проблемы он вымещал на других людях, прежде всего подчиненных. Например, на съемках фильма «39 ступеней» актерам, игравшим главные роли, пришлось весь день проходить в наручниках, потому что их не могли снять: режиссер якобы потерял ключ. В другой раз, после того как никто из артистов не захотел сниматься на верху колеса обозрения, Альфред загнал туда собственную дочь, которая боялась высоты. Правда, дочка впоследствии рассказывала, что она сделала это добровольно, потому что папа пообещал ей сто долларов. Впрочем, если это так, денег ей все равно не заплатили.

6. А вот на себя Хичкок не тратил ни одного лишнего цента. Единственной его страстью был элитный алкоголь. Он покупал коллекционное виски, дорогое вино и… складывал бутылки в подвале своего дома. После смерти режиссера они ушли с аукциона за огромные деньги.

7. Хичкок всю жизнь страдал от избыточного веса. В детстве по этой причине он не мог играть со сверстниками. А во время Первой мировой войны из-за лишних килограммов его не взяли добровольцем в армию. Портной шил режиссеру одновременно несколько одинаковых костюмов, отличавшихся размером – «на вырост». В какой-то момент вес Альфреда перевалил за 170 кило. Он уже проходил не во все двери.

8. В то же время Хичкок оставался модником. В Голливуде у режиссеров было принято приходить на площадку в свободной одежде, Альфред же неизменно появлялся в темном костюме, белой накрахмаленной рубашке с галстуком и начищенных ботинках.

9. Хичкок был помешан на чистоте. Например, после пользования раковиной он вытирал ее и кран тремя полотенцами.

10. Еще одним страхом Хичкока была овофобия – боязнь предметов овальной формы. Например, режиссер начинал нервничать, когда в ресторане кому-то подавали куриное яйцо.

11. У Хичкока до сих пор множество поклонников по всему миру. Но у них нет возможности прийти к нему на могилу. Тело режиссера было кремировано, а прах развеян над Тихим океаном.