Знаки Китая

Китайские иероглифы – это самый древний вид письменности на нашей планете, который не только сохранился до сегодняшнего дня, но и занимает одно из ведущих мест среди самых распространенных языков мира. Возникновение и эволюция китайской письменности стали толчком для развития цивилизации древних китайцев, а также имели активное влияние на формирование культурных ценностей Китая и даже всего мира. Уникальный комплекс графических знаков и рисунков был создан более, чем 6000 лет назад.

При прочтении любого китайского текста или книги возникает вопрос, что же означают иероглифы, как их перевести. О том, сколько точно существует иероглифов в китайском языке, не знает даже ни один китаец.

Общее число китайских иероглифов около 50 тысяч, но практически используются 4-7 тыс. иероглифов.

Факты о китайской письменности иероглифами

Китайская иероглифика – официальное письмо Китайской Народной Республики Китайское письмо также распространено в Индонезии, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Бирме, Малайзии и Таиланде, где китайцы составляют компактное меньшинство. Ограниченно и отчасти в измененном виде китайское письмо используют в Японии и Южной Корее.

Со временем это направление строк стало более популярным. С 1949 горизонтальное направление строк стало стандартным в КНР, и к 1956 все газеты материкового Китая печатались именно таким образом, хотя до сих пор некоторые заголовки (или тексты на вывесках) пишутся вертикально.

В 1990 на горизонтальное направление перешел Сингапур, Гонконг, Макао и зарубежные китайские общины. Вертикальное письмо остается популярным на Тайване, хотя и горизонтальное там используется все чаще.

История возникновения иероглифов

Самые древние иероглифы писались на черепаховых панцирях и бычьих костях. Их называют «цзягувэнь», что в дословном переводе означает «текст на панцире и костях». Затем после появления технологий плавления бронзы, китайские иероглифы стали писать на бронзовых сосудах. Они назывались «цзиньвэнь», что означает «текст на бронзе».

Ученным удалось найти немало панцирей черепах с первой письменностью. Дело в том, что во времена правления династии Шан существовала некая традиция, можно сказать обряд, который использовался непосредственно перед принятием крайне ответственного решения в сфере управления народом и государством в целом.

Перед тем, как начать обряд, черепаший панцирь необходимо было тщательно обработать: почистить, помыть и отполировать. Далее ответственный за проведение древнего обряда должен был на специально подготовленный черепаший панцирь в строго определенном порядке нанести несколько ударов, которые оставляли углубления, а также надпись, состоящую из нескольких символов, которые впоследствии и превратились в китайские иероглифы.

Данная надпись содержала конкретный вопрос, на который можно было получить однозначный ответ. После того, как вопрос был сформулирован и нанесен, гадатель поджигал углубления в панцире палочкой, изготовленной из бронзы. После такого ритуала на обратной стороне панциря образовывались трещинки, по ним древние китайцы определяли результат гадания и ответ на волнующий их вопрос. Когда ритуал заканчивался, все черепашьи панцири складывались в определенном месте и хранились в качестве официальных государственных документов. Это был некий древний архив.

Письмо на панцирях черепах считается уже сложившейся и зрелой системой древней письменности, именно они и стали основой для последующего развития иероглифов в Китае.

Искать нужное слово в китайских словарях — это отдельная проблема. Поскольку алфавита нет, слова ищутся по таблицам «ключей» — ключевых графем, входящих в состав многих иероглифов (всего основных ключей 214). Внутри раздела, объединенного общим ключом, иероглифы расставляются по количеству используемых при написании черт.

А может, не надо?

И к чему же эта мука? Таким вопросом задавались не только за пределами Китая, но и внутри него. Левый профессор-лингвист Цянь Сюаньтун (1887-1939) писал: «Чтобы покончить с конфуцианским образом мысли, первым делом мы должны отменить иероглифы. А если мы хотим избавиться от детского, наивного и варварского взгляда на мир, присущего обычному человеку из народа, то нужда в отмене иероглифов становится еще сильнее». Идею о том, что иероглифы — залог отсталости Китая, разделяли и другие прогрессивные деятели. После 1945 года от китайских иероглифов отказался Вьетнам, заменив их латиницей. Почти изжили иероглифы корейцы Севера и Юга, отдав предпочтение слоговой письменности хангыль. Еще держатся японцы. Но в самом Китае все посягательства на иероглифы были отбиты.

Аргументы против отмены традиционной китайской письменности звучат разные. Кто-то говорит, что избавление от иероглифов не позволит китайцам знакомиться с богатейшим наследием литературных памятников прошлого. Но этот вопрос несложно решить в рамках переиздания произведений с новой графикой, тем более что в 1950-е была все-таки проведена реформа по упрощению начертания иероглифов, и гражданам современной КНР читать старые тексты и так довольно сложно. Другие опасаются исчезновения великого искусства китайской каллиграфии, но для того, чтобы рисовать красивые иероглифы, не обязательно пользоваться ими в повседневной жизни. Однако есть еще один аргумент, против которого возразить трудно. Представим себе, что мы приехали в Польшу или Чехию. Языки вроде родственные, но чехов и поляков мы не понимаем. А потом мы берем местную газету или книгу и… все читаем без проблем. Возможно ли такое? В описанном случае — нет, а в Китае все примерно так и обстоит. То, что мы называем китайским языком, на самом деле гроздь заметно отличающихся друг от друга диалектов, среди которых крупнейшие — мандаринский (пекинский) и кантонский (язык Гонконга и Гуанчжоу). Выходцы из Пекина и Гуанчжоу в разговоре не поймут друг друга, но без проблем могут переписываться — иероглифы-то те же самые. Письменность объединяет разноязыкое население Китая в единую общность, дает им возможность общаться друг с другом, ощущать причастность к общей цивилизации.

Два голубя

Конечно, не удалось избежать трудностей, когда в Китае попытались адаптировать свою письменность к западным информационным технологиям. Термин «китайская печатная машинка» (Chinese typewriter) до сих пор является в английском языке идиомой для обозначения чего-то несуразно сложного. Когда японские войска были выбиты из Китая, в наследство от них осталось предприятие по производству пишущих машинок, умеющих печатать иероглифами. На основе японских технологий и оборудования была создана получившая наибольшее распространение китайская машинка под маркой «Два голубя». Она представляла собой лоток, вмещавший 2500 литер с иероглифами. Этого маловато, но литеры можно было заменять (машинка комплектовалась дополнительным лотком). Над лотком свободно (по осям X и Y) передвигалась каретка с огромным бумагоопорным валом и печатающим механизмом. Зоркий китайский оператор выискивал в рядах литер нужную и подводил к ней печатающий механизм. При приведении его в действие, механизм забирал литеру из лотка, наносил удар по чернильной ленте, а затем опускал литеру обратно в лоток. Можно себе представить скорость такой печати, особенно если учесть, что порой оператору приходилось брать в руки щипцы, чтобы вынуть одни литеры и заменить их другими из дополнительного набора.

Как выглядит китайская клавиатура

Вы, вероятно, представляли ее себе как целый орган — грандиозное сооружение длиной в пару метров с сотнями и тысячами клавиш. На самом деле, большинство китайцев используют обычную клавиатуру с латинской раскладкой QWERTY. Но как с помощью нее можно набрать такое несметное количество различных иероглифов?

В 1946 году известный китайский филолог Линь Юйтан предложил вариант печатной машинки, построенной на совершенно новом принципе — разложении иероглифов на составные части.

В отличие от габаритных предшественниц, новая машинка была ничуть не больше своих латинских аналогов, да и клавиш на ней было немного. Дело в том, что клавиши соответствовали не иероглифам, а их составным частям. В центре устройства находился «волшебный глаз»: когда машинист нажимал комбинацию клавиш, в «глазе» появлялся вариант иероглифа. Чтобы подтвердить выбор, нужно было нажать дополнительный функциональный ключ. При наличии всего 64 клавиш такая машинка легко могла обеспечить набор 90,000 знаков и скорость 50 знаков в минуту!

В эру широкого распространения компьютеров идея Линь Юйтана о разложении иероглифов на составные части обрела новую жизнь. Она легла в основу структурных методов ввода китайских иероглифов, о которых мы сейчас и поговорим.

(Кстати, в 80-е годы тайваньская компания MiTAC даже разработала непосредственно на основании системы кодирования Линь Юйтана свой метод структурного ввода — Simplex.)

Наиболее распространенный фонетический метод — знаменитый пиньинь (Pinyin). На его основе построена система фонетического ввода, которая входит в стандартный Asian Language Pack системы Windows (начиная с версии XP — до этого ее приходилось ставить дополнительно).