История Синей бороды

Кто не знает сказку Шарля Перро про Синюю Бороду? Она была опубликована в 1697 году. А вот откуда она появилась, известно не каждому взрослому. Кто же послужил прообразом злодея?

Утром 26 октября 1440 года на площади французского городка Нант казнили маршала Жиля де Рэ. Перед казнью он попросил прощение у церкви за вероотступничество, ересь, богохульство и колдовство. За многочисленные убийства малолетних детей – у своего сеньора. Жиля де Рэ палач задушил стягиваемым обручем, «символически» поджог хворост под мертвым телом, тут же вытащил труп. Тело казненного родственники похоронили под безымянной плитой. Двое ближайших слуг маршала также были сожжены на костре, но заживо.

Наперсник дофина (наследника престола Франции)

Жиль де Рэ родился в 1404 году в замке Машкуль на границе Бретани и Анжу, где и прошло его детство.

Выгодно женился на девице Катрин. Получил два миллиона ливров приданого и обширные земли в Пуату (в том числе замок Тиффож, которому суждено будет сыграть немалую роль в его дальнейшей судьбе). Женой он интересовался мало и почти не уделял ей внимания. Достаточно сказать, что родилась у них - в 1429 году - только одна дочь, Мари де Лаваль. А вот богатством своим барон де Рэ пользовался крайней любовно, внимательно и рачительно.

В краткий срок богатство помогло расположить к себе наследника, принца Карла Валуа, и получить место в его свите. Молодой дофин, почти ровесник Жиля, в отличие от своего нового придворного, вечно жил у края финансовой пропасти, и постоянно одалживал деньги у Жиля.

Бушующая кругом Столетняя война и определила поприще барона де Рэ. Он решился сделать ставку на дофина Карла.

Национальный герой и роковая ошибка

Жиль де Рэ - Барон де Рэ принял участие в Столетней войне. В 25 лет стал маршалом Франции, что было беспрецедентным случаем. С 1433 года ушел в отставку. Стал тихо жить в замке Тиффож в глухой Бретани и от скуки читать книги по алхимии.

В 1436 году маршал принимает у себя нового дофина — Людовика. Принимает как сына своего старого боевого друга и короля. Барон не мог не знать, что прежний дофин, будущий король Людовик XI, хитрейший из монархов Европы, заводит интриги против своего отца Карла. И в поместьях маршала, собственно, укрывается от монаршего гнева. Хорошо зная Карла, как же мог маршал сомневаться, что тень вражды отца и сына ляжет на него самого!

Так барон Жиль де Рэ попал в опалу. Ему были запрещены коммерческие операции. Для опального маршала это стало ударом. С большим усердием он принялся искать способ поправить свое состояние. Видел он это в превращении свинца в золото.

Под алхимическую лабораторию переоборудовали первый этаж замка Тиффож. Хозяин не скупился на расходы. Его агенты скупали нужные для опытов компоненты, некоторые из которых — например, акульи зубы, ртуть и мышьяк — стоили по тем временам очень дорого. Но получить золото никак не удавалось.

В 1439 году маршал он пригласил нового алхимика. Очень скоро этот алхимик получил огромную власть над своим хозяином. Однако Жиль де Рэ не распознал явного шарлатана. Со временем об их колдовских упражнениях прослышала вся Бретань. Тучи над головой маршала сгустились.

Пробный удар

В августе 1440 года епископ Нантский, главный советник и «правая рука» герцога Бретонского, выступил в кафедральном соборе с сенсационной проповедью перед толпой прихожан. Его преосвященству якобы стало известно о гнусных преступлениях одного из знатнейших дворян Бретани, маршала Жиля де Рэ, «против малолетних детей и подростков обоего пола».

Епископ потребовал, чтобы «люди всякого звания», располагающие хоть какими-то сведениями об этих «леденящих душу деяниях», доносили ему о них.

На самом же деле было тогда известно об одном-единственном исчезновении ребенка, которое хоть как-то удавалось связать с Жилем де Рэ, и произошло оно за месяц до судьбоносной проповеди. О прямых доказательствах не шло и речи — очевидно, что правящие верхи Бретонского герцогства просто решили использовать удобный случай, чтобы расправиться с опальным маршалом. Вскоре у епископа возник повод проинформировать обо всем главу инквизиционного трибунала Бретани. Уже через несколько дней на свет появился обвинительный акт. На горожан он произвел сильное впечатление. Чего здесь только не было: и человеческие жертвоприношения домашнему демону, и колдовство «с применением специальных технических средств», и убийства детей с расчленением и сжиганием их тел, и сексуальные извращения...

13 сентября 1440 года ответчику предложили ему явиться в епископальный суд для объяснений.

Обвинения в колдовстве

Жиль де Рэ понимал: у него есть более чем веские основания уклониться от явки. Если обвинения в пропаже детей он еще мог счесть «неопасными», то колдовские манипуляции, подробно описанные в обвинительном акте, могли стать причиной больших неприятностей. Церковь преследовала такое весьма свирепо. Оставалась возможность бежать в Париж и пасть к ногам Карла VII, но, видимо, надежды на помощь старого друга было очень мало. Барон остался в Тиффоже и сообщал, что непременно явится в суд.

Друг Жиля, Роже де Бриквилль, и бывший доверенный алхимик на всякий случай пустились в бега. В ответ прокурор Бретани объявил их розыск, что дало ему законную возможность явиться со стражниками в баронский замок и схватить там других подозреваемых: колдуна-итальянца и телохранителей барона — Гриара и Корийо. Все эти люди последние годы провели бок о бок с хозяином и, конечно, могли много порассказать о его занятиях. Что они, собственно, и сделали на суде, заседавшем в октябре 1440 года в городской ратуше Нанта. Суд превратился в зрелище.

В адрес Жиля де Рэ неслись оскорбления, женщины бросались на охранников, чтобы прорваться поближе и суметь плюнуть «проклятому злодею» в лицо. Алхимик под присягой заявил, что барон де Рэ сочинил и кровью написал соглашение с демоном, в котором обязался приносить последнему кровавые жертвы за три дара: всеведения, богатства и власти. Свидетелю неизвестно, получил ли обвиняемый эти дары, но жертвы он приносил: сначала пробовал откупиться курицей, но по требованию демона перешел на детей.

Алхимик подробно рассказал о сексуальном поведении своего бывшего патрона — чудовищных надругательствах над несовершеннолетними обоего пола. Кроме того, подтвердил, что барон участвовал в алхимических экспериментах, отдавая себе отчет в их греховности, и, таким образом, впал в ересь. О пропавших детишках свидетельствовали их родители. Кое-кто из них заявлял, что последний раз видел своих детей, когда отправлял их во владения барона де Рэ — просить милостыню. Наконец, Гриар и Корийо дали самые жуткие показания, будто маршал коллекционировал человеческие головы, которые хранились в особой темнице замка, а также о том, что, почувствовав опасность ареста, маршал лично приказал им эти головы уничтожить (показание особенно важное, ввиду того, что при многочисленных обысках во владениях маршала ничего подозрительного найдено не было).

Вынужденное признание

Предчувствуя предвзятость судейства, маршал заявил, что лучше пойдет на виселицу, чем будет присутствовать в суде, где все обвинения лживы, а судьи — злодеи. Епископ Нантский немедленно отлучил обвиняемого от церкви, а суд постановил пытать его, дабы «побудить прекратить гнусное запирательство». Барона де Рэ растянули на так называемой лестнице. Этот способ пытки, самый популярный в тогдашней Франции, заключался в том, что жертву, привязав за руки и за ноги, растягивали на горизонтальной решетке, как на дыбе. Под пыткой маршал раскаялся в былом упорстве и стал сговорчивее.

Он преклонил колени перед епископом, смиренно просил его снять отлучение, а позже начал давать показания и мало-помалу «сознался» во всем. Для полной «капитуляции» перед судом, правда, потребовались новые пытки. После них Жиль де Рэ публично согласился и с тем, что «наслаждался пороком», и подробно описал свои любимые способы убийства и собственные ощущения при этом.

Барон сам назвал число замученных им детей — 800 (таким образом, он должен был умерщвлять по одному ребенку в неделю последние 15 лет!). Но суд благоразумно посчитал, что довольно будет и 150. В тот же день «грешника», естественно, приговорили к костру — вместе с его «словоохотливыми» сообщниками. В качестве акта особой гуманности (все-таки речь шла о маршале Франции) в случае покаяния и примирения с церковью Жилю де Рэ обещали не сжигать его живьем, а предварительно задушить. Маршал предпочел примириться с церковью на этих относительно гуманных условиях и был казнен со своими сообщниками на следующий день.

Среди друзей и родственников казненного маршала не нашлось ни одного, кто бы рискнул защищать его имя и честь.

Прошло несколько столетий и только в 1992 году французские ученые добились исторической справедливости — организовали новый «посмертный суд» в сенате Французской Республики. Тщательно изучив документы из архивов инквизиции, трибунал из нескольких парламентариев, политиков и историков-экспертов маршала полностью оправдал.

по материалам из открытых источников