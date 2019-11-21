Колизей - от итальянского colosso (огромный)

|21 ноября 2019
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В день, когда официально открыли Колизей в Риме (а это событие произошло в 80 г. н.э.), на арене погибло более двух тысяч гладиаторов и было убито около пяти тысяч животных. По самым скромным подсчётам, за всю историю этого уникального памятника архитектуры, здесь погибло более полумиллиона человек и не менее миллиона хищников.
Построили амфитеатр Колизей во времена правления династии императоров Флавиев, начало которой было положено вышедшим из военной среды императором Веспасианом (69–79 н. э.). Рядом с амфитеатром находилась гигантская статуя из позолоченной бронзы, не уступавшая по своим размерам (около 35 м) знаменитому Колоссу Родосскому, одному из семи чудес света. Когда-то она изображала Нерона, а потом, будучи дополнена лучистой диадемой, — бога солнца. Строительство амфитеатра развернулось на месте искусственного озера, вырытого когда-то в садах так называемого «Золотого Дома» правителя Нерона. Оно занимало в центре города территорию площадью 120 га. Это место было выбрано не случайно: в Риме последовательно уничтожались памятники, связанные с именем ненавистного жителям столицы императора Нерона. Кроме того, новому владыке государства, чтобы укрепить династию, было необходимо добиться расположения народа. Самым простым решением вопроса стало возведение в столице нового постоянного сооружения для массовых развлечений. Решение было принято, и началось строительство.
Итогом грандиозной стройки (длившейся 8 лет) стал самый вместительный и красивый амфитеатр античного мира — Колизей.
Чтобы построить Колизей, много времени не понадобилось – на строительные работы ушло около девяти лет. Задействовано при этом было более 100 тыс. рабов, которых специально привезли в Рим из Иудеи. Были использованы профессиональные строители, архитекторы, инженеры, скульпторы – словом, все, кто мог понадобиться для того, чтобы здание выглядело как можно величественней.
Колизей имеет форму эллипса с размерами по диаметра, 188 и 156 м и внешним периметром 527 м. Внутри, как бы на дне огромной чаши, находится овальная арена размером 86x54 м. Каркас здания составляют восемьдесят радиальных и семь кольцевых стен, которые держат конструкцию зрительских мест.
В проемах второго и третьего ярусов стояли мраморные статуи. Позднее высота внешней стены, после надстройки ее до четвертого яруса, составила 52 м.
Первый этаж включал 80 пронумерованных арок, через которые можно было попасть в определенный сектор амфитеатра. Два прохода на его длинной оси предназначались для участников представлений. Один из проемов, называвшийся Порта Триумфалис, служил для выхода победителей, через другой — Порта Либитина, посвященный богине смерти и похорон, выносили мёртвые тела.
Огромная масса зрителей всего за пять минут могла оказаться на пронумерованных местах, рассчитанных примерно на 60–70 тысяч человек, а после представления покинуть их без давки, не теснясь и не толкаясь.
Надо сказать, что при отсутствии эффективной водопроводной системы скопление огромных масс людей в амфитеатре было бы немыслимо. Недавние исследования позволили восстановить тщательно продуманную схему водоканализационных коммуникаций, которая обеспечивала работу не только фонтанов, но и многочисленных общественных уборных. Всё это говорит о высоком инженерном и архитектурном уровне конструкции сооружения в целом.
Сидения для зрителей, расположенные в гигантской воронке амфитеатра, разделялись на несколько ярусов, представляя собой как бы срез древнеримского общества в миниатюре. Наиболее привилегированными местами считались ложи с отдельными входами. Императорская ложа, к которой был проведен подземный ход, начиналась где-то к востоку от Колизея и прослежена на растоянии около 40 м. При этом установлено, что она имела богатую внутреннюю отделку — покрытые мрамором стены и мозаичные полы. Таким образом, император мог попасть в свою ложу либо через парадный вход, либо пройдя по подземному маршруту.
Под ареной Колизея первоначально находились приспособления для заполнения внутреннего пространства амфитеатра водой из близлежащих водоемов, а также клетки для диких зверей.
О начале состязания оповещали горнисты и трубачи. Потом к ним добавился музыкант с гидравлическим органом.
Во время утренних представлений, с помощью 60 лифтов, каждый из которых обслуживали восемь человек, животные или декорации с людьми, их устанавливающими, в считанные минуты доставлялись наверх, почти до уровня арены. Подъем шел либо по вертикали (клетки с животными), либо по наклонным аппарелям. Для безопасности зрителей арену окружала стена высотой до 4 м, но, разумеется, этого было мало и все дополняла металлическая решетка.
Отдельной мерой защиті могло стать размещение по всему амфитеатру солдат, препятствовавших возникновению беспорядков из-за столкновений болельщиков.
О том, какого накала могли достигать страсти в такой момент, свидетельствует характерный эпизод из истории Помпей, упоминавшийся в «Анналах» Тацита: «Начавшись с безделицы во время представления гладиаторов… вспыхнуло жестокое побоище между жителями Нуцерии и Помпей… Задирая сначала друг друга насмешками и поношениями, они схватились затем за камни, и наконец, за оружие, причем взяла верх помпейская чернь, в городе которой давались игры. В Рим были доставлены многие нуцерийцы с телесными увечьями, и еще большее их число оплакивало гибель детей или родителей». В итоге разбушевавшиеся помпейские «фанаты» были наказаны запретом на организацию гладиаторских игр в течение долгих десяти лет.
Cовершенно особыми были представления — навмахии. Это проведение дорогостоящих морских сражений, в которых участвовали десятки кораблей с тысячами гребцов и воинов. Навмахия требовала гораздо больше ресурсов, чем обычные гладиаторские бои на арене. Ее проводили только в исключительные праздники.
По акведукам Колизей быстро заполнялся водой на один метр. В это озеро спускали до 20 кораблей. На весла сажали преступников, а на палубах ждали схватки вооруженные гладиаторы и плененные солдаты-противники Рима.
Корабли были укомплектованы 4000 гребцов и 2000 воинов. Неизвестно, был ход сражения срежиссирован, или это был кровавый экспромт. В любом случае масштабы и новизна зрелища привлекали тысячи зрителей, толпившихся, чтобы хоть мельком увидеть столкновение кораблей и пролитую кровь.
Очень важно было привлечь внимание народных масс к предстоящим играм объявлениями. Они писались красной краской на стенах домов и общественных зданий или читались глашатаями на городских площадях. Как правило, в них указывалось следующее: событие, по поводу которого проводятся игры; имя эдитора (сценариста); количество пар гладиаторов и наименование их группы; перечислялись прочие элементы программы. Например, звериная травля, выступления атлетов, казни преступников, нередко включая бесплатное приложение в виде тента от солнца, раздачи подарков или разбрызгивания благовоний. Комфортные условия, конечно, были весьма привлекательным моментом: ведь благовония или своеобразный дождь из цветов так освежали в душной атмосфере амфитеатра! К тому же многих манила возможность получения всяческих подарков — «разных птиц по тысяче в день, снедь любого рода, жетоны на зерно, платье, золото, серебро, драгоценные камни, жемчужины, картины, рабов, скотину, даже на ручных зверей». Все было делом случая — дары просто бросались в народ.
Этот храм смерти на протяжении четырехсот лет являлся для римлян и гостей города своеобразным развлекательным центром, где они могли с раннего утра и дотемна смотреть на кровавые гладиаторские бои, травлю зверей и сражения на воде. Так продолжалось до 405 года, пока император Гонорий не велел запретить гладиаторские бои, как несоответствующие христианскому учению. Травли зверей запрет не коснулся – и жестокие представления длились ещё около столетия.
Развал Римской империи, многочисленные набеги варваров постепенно привели Колизей к разрушению, которое усугубило мощнейшее землетрясение, потрясшее Италию в середине XIV века.
После этого с одним из самых значительных памятников архитектуры древнего мира поступали просто по-варварски, так как начали использовать его камни для возведения других построек – сначала брали уже отпавшие камни, а затем начали их специально выламывать.
В наше время реставрационные работы продолжаются и уникальный памятник архитектуры с каждым годом всё больше и больше рассказывает людям о былом величии. Ибо римляне уверены: «Пока стоит Колизей, будет стоять и Рим»!
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Комментарии к статье «Колизей - от итальянского colosso (огромный)»
В день, когда официально открыли Колизей в Риме (а это событие произошло в 80 г. н.э.), на арене погибло более двух тысяч гладиаторов и было убито около пяти тысяч животных. По самым скромным подсчётам, за всю историю этого уникального памятника архитектуры, здесь погибло более полумиллиона человек и не менее миллиона хищников.