|28 февраля 2023
|Просмотров: 40
|
Головний тренер "Олександрії" та молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував своє призначення виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.
"Для мене це велика честь і гордість – те, що мені довірили національну збірну країни. За те, що я зараз є виконувачем обов'язків на гру з Англією, передусім треба дякувати нашим воїнам. Кому важко – то це їм. Нам же не слід. боятися відповідальності за цей матч, бо нашим воїнам набагато важче на передовій, ніж нам підготуватися до гри та провести її.
Однак ми розуміємо, що теж захищатимемо честь країни, тому маємо підійти дуже відповідально. Я думаю, що до 5-6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір та увійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, гадаю, дійдемо висновку цих чисел", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.
Угода з фахівцем розрахована до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим. Договір з останнім буде підписано терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до літа 2026 року.
1 марта 2023
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
28 февраля 2023
• Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
• Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
— 31 января 2023 —
Російський олігарх Роман Абрамович віддасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які одержав від продажу футбольного клубу Челсі. Про це повідомляє видання The Telegraph.
— 4 декабря 2022 —
У суботу, 3 грудня, в Лондоні на арені Тоттенхем Хотспур відбувся вечір боксу. В андеракарді головного бою між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою пройшов поєдинок між Денисом Берінчиком та Іваном Менді.
— 4 декабря 2022 —
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо перемоги володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над Дереком Чісорою.
— 8 ноября 2022 —
Американські власники англійського футбольногог клубу "Ліверпуль" - Fenway Sports Group Holdings - розглядають можливість продажу клубу.
Приветствую, гость! Вход
1 марта 2023
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
28 февраля 2023
• Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
• Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України»
Головний тренер "Олександрії" та молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував своє призначення виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.