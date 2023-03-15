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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
15 марта 2023 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.

За інформацією джерела, підписи під листом до президента УЄФА Александера Чеферіна поставили понад 100 депутатів. Вони незадоволені тим, що збірна Білорусі уникла санкцій, попри підтримку країною війни Росії проти України.

"Факт участі збірної Білорусі у турнірі УЄФА буде використаний Аляксандром Лукашенком та його пропагандистами, щоб покращити репутацію в міжнародній спільноті. Це образливо для мешканців України та білорусів, які були змушені покинути рідну країну або залишилися вдома та живуть у страху", – сказано у листі.

Збірна Білорусі має зіграти у групі І відбіркового турніру Євро-2024. Перші матчі команди заплановані на 25 та 28 березня проти Швейцарії та Румунії відповідно. При цьому домашні поєдинки команда проводить у Сербії.

По материалам: ZN.UA

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Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.

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