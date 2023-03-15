У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

|15 марта 2023
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Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.
За інформацією джерела, підписи під листом до президента УЄФА Александера Чеферіна поставили понад 100 депутатів. Вони незадоволені тим, що збірна Білорусі уникла санкцій, попри підтримку країною війни Росії проти України.
"Факт участі збірної Білорусі у турнірі УЄФА буде використаний Аляксандром Лукашенком та його пропагандистами, щоб покращити репутацію в міжнародній спільноті. Це образливо для мешканців України та білорусів, які були змушені покинути рідну країну або залишилися вдома та живуть у страху", – сказано у листі.
Збірна Білорусі має зіграти у групі І відбіркового турніру Євро-2024. Перші матчі команди заплановані на 25 та 28 березня проти Швейцарії та Румунії відповідно. При цьому домашні поєдинки команда проводить у Сербії.
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14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
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• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
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28 февраля 2023
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• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
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Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.