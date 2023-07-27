Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

|27 июля 2023
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Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан здолала росіянку Анну Смірнову в першому раунді чемпіонату світу, але могла отримати дискваліфікацію через відмову потиснути руку суперниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.
32-річна українка на класі здолала "нейтральну" спортсменку з РФ (15:7). Утім, головні події розгорнулися після завершення сутички.
Смірнова підійшла до Харлан, щоб потиснути руку. Однак, українська фехтувальниця зупинила її, подякувала за поєдинок усно та покинула майданчик. Росіянка ж залишилася чекати, очікуючи на дискваліфікацію олімпійської чемпіонки Пекіна.
Вочевидь, Смірнова очікувала на те, що жест Харлан розцінять, як вияв неповаги до суперниці. Правилами фехтування за такий вчинок передбачена дискваліфікація спортсмена без врахування результатів сутички. Російська фехтувальниця понад 50 хвилин просиділа на майданчику, але її протест відхилили.
Отже, Харлан пройшла в наступне коло змагань. Там суперницею української фехтувальниці стане Йоана Ілієва з Болгарії.
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27 июля 2023
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26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
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25 июля 2023
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• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
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16 апреля 2023
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• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
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Комментарии к статье «Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді»
Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан здолала росіянку Анну Смірнову в першому раунді чемпіонату світу, але могла отримати дискваліфікацію через відмову потиснути руку суперниці.