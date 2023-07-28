"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

|28 июля 2023
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Італійський футбольний клуб "Ювентус" на рік виключено з єврокубків. Він також отримав штраф розміром у 20 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення УЄФА, про яке пише Sky Sport.
Президент "Ювентуса" Джанлука Ферреро заявив, що він шкодує про рішення органу УЄФА з фінансового контролю клубів.
"Однак ми вирішили не оскаржувати це рішення. Це рішення відповідає рішенню, ухваленому в травні минулого року", - сказав він.
Фактично клуб буде виключено з Ліги конференцій на сезон 2023-2024. Місце Ювентуса в Лізі конференцій займе Фіорентина, яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла 8 місце в турнірній таблиці.
У листопаді 2022 року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку. Це відбулось на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.
Зазначається, що у "Ювентусі" за допомогою хибних даних із зарплат та вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет.
Також повідомляється, що клуб мав домовленість із гравцями щодо виплат під час пандемії коронавірусу. Їх могли не документувати.
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26 июля 2023
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• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
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14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
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Італійський футбольний клуб "Ювентус" на рік виключено з єврокубків. Він також отримав штраф розміром у 20 млн євро.