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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА
28 июля 2023 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Італійський футбольний клуб "Ювентус" на рік виключено з єврокубків. Він також отримав штраф розміром у 20 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення УЄФА, про яке пише Sky Sport.

Президент "Ювентуса" Джанлука Ферреро заявив, що він шкодує про рішення органу УЄФА з фінансового контролю клубів.

"Однак ми вирішили не оскаржувати це рішення. Це рішення відповідає рішенню, ухваленому в травні минулого року", - сказав він.

Фактично клуб буде виключено з Ліги конференцій на сезон 2023-2024. Місце Ювентуса в Лізі конференцій займе Фіорентина, яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла 8 місце в турнірній таблиці.

Що цьому передувало

У листопаді 2022 року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку. Це відбулось на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

Зазначається, що у "Ювентусі" за допомогою хибних даних із зарплат та вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет.

Також повідомляється, що клуб мав домовленість із гравцями щодо виплат під час пандемії коронавірусу. Їх могли не документувати.

По материалам: РБК-Украина

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Італійський футбольний клуб "Ювентус" на рік виключено з єврокубків. Він також отримав штраф розміром у 20 млн євро.

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