Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі

Тайсон Ф'юрі не хоче залишати місце в історії або отримати багато поясів. Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі у боксі цікавлять лише гроші.

За словами британця - саме це слугує для нього основною мотивацією у спорті. Ф'юрі хоче заробляти більше, аби потім більше витрачати.

"Ми займаємося боксом для того, щоб заробляти гроші. У цьому полягає суть гри - провести бій, заробити кілька фунтів і насолоджуватися цим зі своєю сім'єю.

Люди можуть говорити всілякі нісенітниці: "Ідеться про спадщину, я хочу всі пояси". Але все це не прогодує вашу сім'ю", - наводить слова Ф'юрі журналіст Майкл Бенсон із посиланням на iFL TV.