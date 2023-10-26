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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
24 октября 2023 Просмотров: 413 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі не марить титулами та місцем в історії.

Тайсон Ф'юрі не хоче залишати місце в історії або отримати багато поясів. Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі у боксі цікавлять лише гроші.

За словами британця - саме це слугує для нього основною мотивацією у спорті. Ф'юрі хоче заробляти більше, аби потім більше витрачати.

"Ми займаємося боксом для того, щоб заробляти гроші. У цьому полягає суть гри - провести бій, заробити кілька фунтів і насолоджуватися цим зі своєю сім'єю.

Люди можуть говорити всілякі нісенітниці: "Ідеться про спадщину, я хочу всі пояси". Але все це не прогодує вашу сім'ю", - наводить слова Ф'юрі журналіст Майкл Бенсон із посиланням на iFL TV.

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі»

Тайсон Ф'юрі не хоче залишати місце в історії або отримати багато поясів. Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі у боксі цікавлять лише гроші.

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