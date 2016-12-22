Участники Кубка Конфедераций-2017 распределены по квартетам

|28 ноября 2016
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26 ноября в Казани состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций-2017, в котором примут участие восемь сборных.
Матчи турнира будут сыграны в 4 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани - с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сборная России выступит в группе A, а ее соперниками станут национальные команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В квартет B жребий определил сборные Чили, Австралии, Германии и чемпиона Африки, который определится в феврале 2017 года по итогам Кубка континента.
Общий призовой фонд Кубка конфедераций-2017 составит 20 миллионов долларов. Победитель турнира получит 4,1 миллиона долларов, серебряный призер – 3,6 миллиона. Команда, которая станет обладателем «бронзы», заработает 3 миллиона долларов. Полуфиналистам полагаются призовые в размере 2,5 миллиона долларов. Команды, которые завершат свое выступление на групповой стадии, получат по 1,7 миллиона.
Стоит добавить, что на матчах Кубка Конфедераций-2017 будет использоваться видеопомощник для судей, который поможет им не совершать серьезных ошибок.
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26 ноября в Казани состоялась жеребьевка Кубка Конфедераций-2017, в котором примут участие восемь сборных.